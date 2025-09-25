De câte puncte are nevoie FCSB pentru a se califica din Europa League?! Roş-albaştrii, start perfect în Olanda

FCSB are un start dezastruos în SuperLiga, dar lucrurile stau diferit în cupele europene. Campioana României a început perfect faza ligii din Europa League, reuşind să învingă cu 1-0 în deplasare, pe terenul lui Go Ahead Eagles, prin golul marcat de Miculescu, în minutul 13.
Este al doilea sezon la rând în care FCSB începe perfect în Europa League. Iar în stagiunea precedentă, echipa lui Charalambous a ajuns până în optimile de finală, unde a fost eliminată de Lyon.
Având 3 puncte, FCSB şi-a sporit mult şansele de calificare, atât în play-off, cât şi pentru un eventual top 8, de care a fost aşa aproape în stagiunea precedentă. Au mai rămas şapte etape de disputat şi roş-albaştrii trebuie să mai obţină 7 puncte pentru a fi calificată.
Estimarea este că echipele din Europa League prind play-off-ul, adică top 24, cu 9-10 puncte. Anul trecut Fenerbahce a fost ultima echipă calificată în play-off, cu 10 puncte.
În stagiunea precedentă, FCSB s-a bătut pentru calificarea în top 8, care asigură calificarea directă pentru optimile de finală. Ultima echipă calificată în optimi a fost Rangers cu 14 puncte, la fel câte au adunat roş-albaştri, dar departajarea s-a făcut la golaveraj.
Având 3 puncte obţinute în deplasare, FCSB are un start ideal şi are toate motivele să spere la calificarea în play-off. Programul este unul complicat, cu multe echipe bune şi dacă roş-albaştrii vor câştiga puncte şi pe teren propriu nu vor avea probleme pentru calificarea în fazele superioare.
Miza financiară este una importantă, fiecare punct valorând 150.000 de euro. Cu victoria de pe terenul lui Go Ahead Eagles, FCSB şi-a asigurat un bonus de 450.000 de euro, care se adaugă milioanelor obţinute până acum din calificare.