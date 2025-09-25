De câte puncte are nevoie FCSB pentru a se califica din Europa League?! Roş-albaştrii, start perfect în Olanda

FCSB are un start dezastruos în SuperLiga, dar lucrurile stau diferit în cupele europene. Campioana României a început perfect faza ligii din Europa League, , pe terenul lui Go Ahead Eagles, prin golul marcat de Miculescu, în minutul 13.

ADVERTISEMENT

De câte puncte are nevoie FCSB pentru a se califica din Europa League?!

Este al doilea sezon la rând în care FCSB începe perfect în Europa League. Iar în stagiunea precedentă, echipa lui Charalambous a ajuns până în optimile de finală, .

Având 3 puncte, FCSB şi-a sporit mult şansele de calificare, atât în play-off, cât şi pentru un eventual top 8, de care a fost aşa aproape în stagiunea precedentă. Au mai rămas şapte etape de disputat şi roş-albaştrii trebuie să mai obţină 7 puncte pentru a fi calificată.

ADVERTISEMENT

Estimarea este că echipele din Europa League prind play-off-ul, adică top 24, cu 9-10 puncte. Anul trecut Fenerbahce a fost ultima echipă calificată în play-off, cu 10 puncte.

14 puncte pentru calificarea între primele opt!

În stagiunea precedentă, FCSB s-a bătut pentru calificarea în top 8, care asigură calificarea directă pentru optimile de finală. Ultima echipă calificată în optimi a fost Rangers cu 14 puncte, la fel câte au adunat roş-albaştri, dar departajarea s-a făcut la golaveraj.

ADVERTISEMENT

Având 3 puncte obţinute în deplasare, FCSB are un start ideal şi are toate motivele să spere la calificarea în play-off. Programul este unul complicat, cu multe echipe bune şi dacă roş-albaştrii vor câştiga puncte şi pe teren propriu nu vor avea probleme pentru calificarea în fazele superioare.

ADVERTISEMENT

Programul FCSB-ului în faza principală din Europa League:

Go Ahead Eagles – FCSB 0-1

FCSB – Young Boys (2 octombrie, ora 19:45)

FCSB – Bologna (23 octombrie, ora 19:45)

Basel – FCSB (6 noiembrie, ora 19:45)

Steaua Roşie – FCSB (27 noiembrie, ora 22:00)

FCSB – Feyenoord (11 decembrie, ora 22:00)

Dinamo Zagreb – FCSB (22 ianuarie 2026, ora 22:00)

FCSB – Fenerbahce (29 ianuarie 2026, ora 22:00)

Miza financiară este una importantă, fiecare punct valorând 150.000 de euro. Cu victoria de pe terenul lui Go Ahead Eagles, FCSB şi-a asigurat un bonus de 450.000 de euro, care se adaugă milioanelor obţinute până acum din calificare.

ADVERTISEMENT