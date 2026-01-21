De câte puncte are nevoie FCSB pentru a se califica în Europa League. Șansele au fost calculate de un super-computer

Înaintea ultimelor două etape din grupa de Europa League, FCSB se află în afara Top 24. Ce șanse de calificare mai au ”roș-albaștrii” și ce trebuie să se întâmple pentru a ajunge în play-off.
Pentru FCSB urmează meciul din deplasare cu Dinamo Zagreb, programat joi, 22 ianuarie, de la ora 22:00, iar apoi duelul de săptămâna viitoare cu Fenerbahce, de pe teren propriu. Vestea bună pentru formația lui Gigi Becali este că se află la mâna ei.
Chiar dacă la un moment dat părea ca și eliminată din cursa calificării, campioana României a reintrat în cărți după victoria fabuloasă cu Feyenoord, scor 4-3, în care a revenit de la 1-3. Cu 6 puncte acumulate, FCSB poate spera în continuare că va intra în Top 24.
Un super-computer a calculat de câte puncte mai au nevoie ”roș-albaștrii” pentru a prinde play-off-ul optimilor de finală din Europa League și care sunt șansele să ajungă în fazele eliminatorii.
În cazul în care FCSB va obține două victorii, va acumula 12 puncte și va fi sigură de locul său în play-off. Chiar și cu 4 puncte din jocurile cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce, trupa lui Elias Charalambous ar avea șanse mari de calificare: 97,2%.
Calculele se complică dacă ”roș-albaștrii” nu adună decât 3 puncte, deoarece șansele scad la doar 38,2%, iar acestea ajung la 12,3% dacă vor înregistra două rezultate de egalitate în ultimele partide din grupă.
Un singur punct ar însemna o eliminare în proporție de 99,9%, iar două înfrângeri ar aduce mai mult ca sigur părăsirea competiției. În final, super-computerul a venit cu un procent de 24% ca FCSB să încheie între primele 24 de echipe.
Așadar, întâlnirea Dinamo Zagreb – FCSB este una capitală pentru campioana României în încercarea de a ajunge, din nou, în play-off-ul pentru optimile Europa League. În infernul de pe stadionul Maksimir, ”roș-albaștrii” vor fi susținuți de aproximativ 200 de suporteri, așa cum a anunțat Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.
În ciuda faptului că nu vor avea drept de joc în partida din Croația, nou veniții Andre Duarte și Ofri Arad au făcut deplasarea cu echipa, așa cum a anunțat Cristi Coste în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.
Cu două etape înainte de încheierea grupei unice din Europa League, FCSB se află pe locul 27, cu 6 puncte, la un singur punct de ultima poziție care asigură accederea în fazele eliminatorii.