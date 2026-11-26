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Universitatea Craiova nu a avut nicio şansă în faţa celor de la Brighton, în a patra etapă din Conference League. , dar în ciuda înfrângerii dure din Anglia şansele sunt mari pentru a merge mai departe în Conference League.

Universitatea Craiova mai are nevoie de un punct pentru a-şi asigura calificarea

Calculele hârtiei arată că Universitatea Craiova mai are nevoie de un singur punct pentru a-şi asigura calificarea în play-off-ul Conference League. Oltenii mai au de disputat două meciuri: cu Kairat Almaty (deplasare) şi FC Copenhaga (acasă).

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Astfel, cu opt puncte, jucătorii lui Filipe Coelho îşi vor securiza calificarea mai departe. În cele două stagiuni de la schimbarea sistemului, echipele de pe locul 24 s-au calificat de fiecare dată cu şapte puncte, câte are acum şi Craiova (Backa Topola în 2024 şi Sigma Olomuc în 2025).

Oltenii au golaverajul afectat după 0-4 cu Brighton

Anul trecut, oltenii ratau în mod şocant calificarea mai departe. Cu şapte puncte, Universitatea Craiova a fost prima sub linie, pe locul 25, după un gol încasat în ultimul minut pe terenul lui AEK Atena, scor 2-3. Mai mult decât atât, toate celelalte echipe aflate în lupta cu oltenii au scos rezultatele de care aveau nevoie.

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Universitatea Craiova are nevoie de încă un punct şi pentru că golaverajul a fost afectat după eşecul dur de la Brighton. În acest moment, oltenii au golaveraj 0, cu şase goluri date şi şase încasate. Dacă vor pierde ultimele două meciuri vor avea golaveraj negativ şi aproape sigur vor fi eliminaţi.

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Cu cine joacă Universitatea Craiova în ultimele două etape din Conference League

Dar, după patru etape consumate, Universitatea Craiova stă excelent, iar la finalul meciului a fost pe locul 11 în clasament (înaintea meciurilor disputate la ora 22:00). Brighton este lider în clasamentul din Conference, cu 10 puncte şi golaveraj 9:0, fiind singura echipă fără gol primit.

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Programul Universităţii Craiova în Conference League:

10.12.2027: Kairat Almaty – Universitatea Craiova (ora 17:45)

17.12.2027: Universitatea Craiova – FC Copenhaga (ora 22:00)

În ultimele două etape, Universitatea Craiova , eliminat în meciul cu Brighton. Totuşi, oltenii au şanse uriaşe de a merge mai departe, cu două etape înainte de final.