De câte puncte mai are nevoie Universitatea Craiova pentru a deveni matematic campioană în Superliga. Toate calculele

Universitatea Craiova a profitat de eșecul suferit de Universitatea Cluj în derby-ul disputat sâmbătă pe terenul rivalei CFR. Gruparea din Bănie s-a impus cu 1-0 pe terenul lui FC Argeș și s-a distanțat la 3 puncte de „șepcile roșii” cu 4 etape înainte de finalul play-off-ului, iar calculele cu privire la lupta pentru titlul de campioană sunt clare în acest moment.

De câte puncte mai are nevoie Universitatea Craiova pentru a deveni matematic campioană în Superliga

Universitatea Craiova a ajuns la 42 de puncte în clasamentul play-off-ului după 1-0 cu FC Argeș, diferența față de a doua clasată, Universitatea Cluj, fiind de 3 lungimi. Pentru a-și asigura titlul de campioană, gruparea antrenată de Filipe Coelho are nevoie de 7 puncte în următoarele trei partide din play-off.

În următoarea rundă, gruparea din Bănie evoluează pe „Ion Oblemenco” împotriva lui Dinamo, iar mai apoi se va deplasa în Gruia pentru partida cu CFR Cluj. În penultima etapă, Universitatea Craiova va primi vizita principalei contracandidate din acest moment, U Cluj. Chiar în săptămâna acelui duel, cele două formații se vor întâlni și în finala Cupei României Betano, care se va disputa la Sibiu.

Dacă va obține 7 puncte din aceste 3 jocuri, Universitatea Craiova ar avea un avantaj de cel puțin 3 puncte față de toate celelalte formații cu o etapă înainte de final, iar oltenii sunt avantajați în fața tuturor în cazul în care ar încheia play-off-ul la egalitate de puncte. Primul criteriu este cel al rotunjirii, de care Universitatea Craiova nu a beneficiat, iar al doilea este poziția ocupată la finalul sezonului regulat, pe care gruparea din Bănie l-a încheiat pe primul loc.

Când va disputa Universitatea Craiova ultimele 4 partide din play-off

Oltenii au șanse reale la cucerirea eventului în acest sezon, urmând să dispute finala Cupei României Betano contra celor de la Universitatea Cluj. Iată cum arată programul Universității Craiova până la finalul sezonului:

3 mai, ora 21.00: Universitatea Craiova – Dinamo (play-off, etapa 7)

8 mai, ora 21.00: CFR Cluj – Universitatea Craiova (play-off, etapa 8)

13 mai: Universitatea Cluj – Universitatea Craiova (finala Cupei României Betano)

16-18 mai: Universitatea Craiova – Universitatea Cluj (play-off, etapa 9)

23-25 mai: Rapid – Universitatea Craiova (play-off, etapa 10)

Filipe Coelho, precaut cu privire la obiectivele Craiovei

După ce , antrenorul Filipe Coelho a transmis un mesaj clar cu privire la „bucuria adevărată” a celor de la Universitatea Craiova. „Am venit să muncesc, să-mi fac treaba. Echipa are calitate, am încredere în jucători și sunt aici datorită lor. Linia dintre succes și insucces este prea scurtă, deci mai este până la o bucurie adevărată“, a spus tehnicianul portughez, conform .

