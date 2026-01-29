De câți bani au cumpărat primarii PSD și PNL motorină de la afaceristul care a turnat-o la DNA pe avocata liberală Adriana Georgescu, înainte de marele scandal

ADVERTISEMENT

În timp ce problemele penale se înmulțeau pentru afaceristul Jean Paul Tucan, înainte ca în spațiul public să explodeze dosarul DNA în care avocata liberală Adriana Georgescu a fost prinsă în flagrant luând mită pentru că i-ar fi promis că intervine pentru el în justiție, antreprenorul derula, fără număr, contracte consistente cu primăriile.

Primari PSD și PNL, abonați la motorina afaceristului care a denunțat-o la DNA pe avocata liberală Adriana Georgescu

Prin compania JT Grup Oil, în care este acționar majoritar, afaceristul din Constanța a livrat motorină mai multor localități din județele Tulcea și Constanța, prin achiziții directe, în valoare totală de peste 680.000 de lei doar în anul 2024, potrivit informațiilor verificate de FANATIK!

Totul s-a întâmplat într-un an extrem de profitabil pentru companie, cu puțin timp înainte ca numele lui Tucan să fie asociat cu o anchetă într-un dosar european și, mai nou, cu flagrantul care a venit ca o lovitură pentru PNL. Pentru JT Grup Oil, anul în care afaceristul nici nu își imagine ce belele îl așteaptă a fost unul excelent la capitolul profituri. A avut un câștig net de 10,3 milioane de lei, derulând, totodată, o cifră de afaceri de 229 de milioane. În primele trei luni ale lui 2025, conform datelor consultate de FANATIK, profitul net era de 542.000 de lei, în scădere cu 48,5% față de aceeași perioadă din 2024.

Carburanți de 680.000 de lei, prin achiziții directe, la primăriile din Tulcea și Constanța, în 2024

FANATIK prezintă, mai jos, o listă cu doar câteva din primăriile care au luat motorină de la afaceristul care candidase, la un moment dat, din partea PNL, la Primăria Năvodari:

comuna Topalu (județul Constanța) – contract de 30.800 lei, primar PSD;

comuna Ion Corvin (Constanța), primar ales pe lista Forța Dreptei – contract de 24.440 lei;

comuna Greci (Tulcea) – 24.760 lei, ;

Istria (Constanța) – 9.210 lei, primar PSD;

Albești (Constanța) – 6.080 lei, primar PNL.

După cum se vede, afaceristul nu a făcut discriminare între cele două partide care, în campaniile electorale, se atacă de dimineață până seara.

Dosar exploziv: Jean Paul Tucan și banii pretinși pentru așa-zise intervenții în justiție

Omul de afaceri apare într-un nou dosar cu repercusiuni serioase asupra scenei politice. Pe 30 septembrie 2025, Jean Paul Tucan a depus un denunț la DNA împotriva avocatei Adriana Georgescu, o figură remarcabilă în cercurile liberale, apropiată de grei ai partidului. Potrivit plângerii făcute în fața procurorilor anticorupție, avocata l-ar fi contactat încă din luna mai 2025 promițându-i că îi poate ”rezolva” problemele penale în care era implicat, prin influență la nivel înalt. Suma pentru care s-ar fi mișcat totul în favoarea inculpatului într-un alt dosar penal ar fi ajuns la 500.000 de lei. Potrivit informațiilor apărute până acum în spațiul public, Tucan n-ar fi vrut să scoată prea repede bani din buzunar, însă a acceptat întâlniri repetate și a suportat inclusiv costurile unei cazări pentru avocată, la Mamaia, în plin sezon estival.

Ancheta DNA scoate la iveală, în dosarul în care avocata liberală ar fi fost prinsă luând șpagă de 60.000 de euro, un alt personaj-cheie: Gheorghe Iscru. Acesta s-ar fi prezentat drept general SIE și era unul din cei care ar fi intervenit pentru albirea, în instanță, a lui Jean Paul Tucan. El este cel care urma să primească jumătatea de milion de euro mai sus menționată, lăudându-se că are influențe în sferele înalte ale societății, în special în justiție. Pe 22 ianuarie 2026, Iscru ar fi prezentat un plan de bătaie cu privire la plățile care urmau să fie efectuate pentru ajutorarea acționarului majoritar de la JT Grup Oil.

Tucan, vizat într-o anchetă EPPO. Are și dosar de corupție pe numele său pentru neregulile din Portul Constanța

Pentru ce toată această bătaie de cap? Ei bine, într-adevăr, Jean Paul Tucan stă ca pe ghimpi din data de 12 august 2025, când fusese trimis în judecată de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi. Acesta ar fi deturnat bani europeni alocați unui proiect de infrastructură. În paralel, antreprenorul este vizat și de o legată de fapte de corupție din Portul Constanța, dosar aflat pe rolul Tribunalului București.

În luna iulie 2025, 2,25 milioane de acțiuni JT Grup Oil au fost vândute, pentru 14 milioane de lei, unui om de afaceri turc, Sinan Kilic, proprietar al BMC Truck & Bus SA din Ciorogârla.