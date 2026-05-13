De ce a a explodat Sorana Cîrstea la ultimul meci cu Coco Gauff, la Madrid: ”Mă deranjează. E vorba de sportivitate!”

Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) se va duela în semifinalele turneului de la Roma cu Coco Gauff (22 de ani, locul 4 WTA). Va fi un meci între generații, dar și o întâlnire în care românca vrea să-și ia revanșa după ce, pe 26 aprilie, era învinsă de mult mai tânăra ei rivală în șaisprezecimile de finală ale turneului de la Madrid.

Ce s-a întâmplat la ultimul meci Sorana Cîrstea – Coco Gauff. Gestul americancei care a enervat-o pe româncă

Joi, 14 mai 2026, Cîrstea și Gauff vor fi faţă în faţă într-unul dintre cele mai mari turnee din circuit, WTA Roma 1000. Miza este una uriașă atât sportiv, cât și financiar. În primul rând, calificarea în finală înseamnă pentru româncă intrarea pentru prima dată în carieră în top 20 WTA. Apoi, conturile Soranei pot crește cu circa 550.000 de euro dacă o bate pe Gauff.

Pentru a ajunge în careul de ași de la Foro Italico, ”Sori” a învins 3 adversare redutabile. Va rămâne un reper în cariera româncei succesul cu liderul mondial, Aryna Sabalenka. . De partea cealaltă, Gauff a avut parte numai de meciuri cu set decisiv. În fiecare dintre ale a revenit de la 0-1 la seturi (cu Solana Sierra, Iva Jovic şi Mira Andreeva).

Sorana Cîrstea și Coco Gauff vor sta față în față la nici trei săptămâni de la meciul lor de la un alt turneu WTA 1000, de la Madrid. A fost acolo unde meci lung, dur, în care americanca s-a impus la capătul a 2 ore și 19 minute de joc cu 4-6, 7-5, 6-1. În primul set al meciului din capitala Spaniei s-a petrecut un moment tensionat.

Românca s-a dus direct la arbitrul de scaun, celebrul Kader Nouni, 50 de ani, și s-a plâns de lipsa de sportivitate pe care o arată Coco Gauff și staff-ul acesteia. Pe platformele de socializare au apărut mai multe clipuri care o arată pe sportiva noastră în discuția cu arbitrul francez. Sorana pare vizibil deranjată de comportamentul adversarei.

Cîrstea pare frustrată și îi cere arbitrului să facă apel la supervizorul meciului să intervină legat de ceea ce ea a considerat coaching din boxa lui Coco Gauff. ”Pentru mine, nu am nimic de-a face cu coaching-ul / Ok, poate poți să-l întrebi pe supervizor dacă poate face ceva. Mă deranjează. E vorba de sportivitate”, explică Sorana. De notat că Coco Gauff nu ar fi la prima astfel de ”ispravă”. Anterior, și Belinda Bencic (29 de ani, 12 WTA) s-a plâns de faptul că americanca are un comportament provocator. Coco obișnuiește să facă exces de celebrele ”c’mon”-uri”.

Sorana Cirstea complains to umpire about Coco Gauff and team with bad sportsmanship as she states they're distracting her, Belinda Bencic made a similar complaint to the umpire about Gauff and team a few months ago; saying she was too old for mind games. — Pavvy G (@pavyg)

That time, when Cirstea climbed the umpire's chair to complain about Gauff's team…

Over a week ago in Madrid — SiscoEyeballs (@sisco_iT)

Ce s-a întâmplat în toate duelurile Cîrstea – Gauff din circuitul WTA

În acest moment, tânăra jucătoare din SUA are un ascendent moral asupra româncei. Gauff o conduce pe Sorana cu 3-0 la întâlnirile directe. . Pe de altă parte, la Roma şi, în general, în 2026, seturile 3 au fost ceva normal și pozitiv pentru americană. Gauff Gauff a reuşit în acest sezon nu mai puţin de 8 ”comeback-uri”, câștigând de la 0-1 la seturi.

Rezultatele celor 3 meciuri directe Cîrstea – Gauff din circuitul WTA:

2020, turul II, Australian Open: Cîrstea – Gauff 6-4, 3-6, 5-7

2026, optimi de finală Miami, Cîrstea – Gauff 6-4, 3-6, 2-6

2026, șaisprezecimile Madrid: Cîrstea – Gauff 6-4, 5-7, 1-6

Cum arată cotele la pariuri înainte de Sorana Cîrstea – Coco Gauff

La fel ca în precedentele dueluri, jucătoarea din SUA pleacă favorită în opinia bookmakerilor. Coco Gauff are o cotă de 1,35 – 1,40 față de 2,80 – 3,10 cât primește Sorana. De notat că românca a plecat cu șansa a doua în două din ultimele trei meciuri de la WTA Roma: cotă 6,10 cu Sabalenka și cotă 2,10 cu Noskova.