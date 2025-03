De ce a ajuns Babasha la medic. Terapeutul artistului dezvăluie ce afecțiune are: „Trebuie ținută sub control”

FANATIK a aflat de ce a ajuns manelistul Babasha, din nou, la medic, după ce în ultimele luni vă dezvăluiam cu ce probleme de sănătate s-a confruntat cântărețul.

De data asta, artistul care a devenit viral după huiduielile pe care le-a primit la a ajuns la un specialist în fizioterapie, care ne-a spus ce afecțiune are .

În exclusivitate pentru FANATIK, Cristian Drosu, medicul pe mâinile căruia a ajuns Babasha, ne-a spus că artistul are o hernie de disc în stadiu incipient.

„I-am făcut masaj medical, proceduri de fizioterapie: electroterapie, elongații vertebrale, terapie laser plus chiropractică.

Urmează un plan de tratament cu fizioterapie și exerciții medicale pentru diminuarea durerilor și îndepărtarea lor. Are o hernie de disc la nivel lombar, într-o stare incipientă”, a dezvăluit medicul lui Babasha, pentru FANATIK.

Doctorul Drosu ne-a mai spus și din ce motive i-ar fi apărut hernia. „Astfel de hernii apar din mai multe cauze. Poate să fie o caracteristică genetică sau de la exerciții inadecvate pentru corp. Pe viitor, trebuie făcute exerciții de prevenție și trebuie evitate pozițiile vicioase. Eu o să îi fac lui Babasha un plan de tratament de recuperară medicală optim pentru ca el să își poată relua activitățile și pentru a-și îmbunătăți calitatea motrică și psihică, totodată.

El a mai mers la cineva, dar nu toți din industria asta au un pachet complet cu toate dotările de care e nevoie. Eu ofer un plan de tratament variat și optim. Este vorba aici și de experiență și cunoștințe. Pacienții se plimbă, în general, de la un terapeut la altul. Cel mai important pentru pacient este să se simtă în siguranță, să aibă încredere în medicul său, să înțeleagă tot procesul pentru a avea rezultate bune”, ne-a mai spus terapeutul lui Babasha.

Drosu nu este primul fizioterapeut la care cântărețul de manele a apelat în ultimele luni. Babasha a ajuns la medic tot din cauza problemelor cauzate de o postură incorectă, având de tras cu umerii atunci.

Manelistul a apelat la fizioterapie și anul trecut

„Consider că este fratele meu, el chiar fiind prima mea persoană publică tratată în vara lui 2024. Toţi interpreţii de muzică au probleme la umeri şi la spate. Ei sunt suprasolicitaţi din cauza microfonului şi poziţiei vicioase pe timp îndelungat pe care le abordează în programele lor.

Ca om este un suflet bun puternic şi muncitor, un familist şi un profesionist. Ca pacient este la fel, doar că sub titulatura de pacient nu am cuvinte decât de lauda despre el. Eu am mai mers la el la concerte, ne-am mai vizitat. Deci pot spune cu mana pe inima că este un om minunat!”, ne spunea Dragoș Gheorghiu, alt terapeut, în urmă cu câteva luni, despre problemele de sănătate ale lui Babasha.