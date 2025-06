De ce a ales Charalampos Kyriakou să semneze cu Dinamo: „A fost visul meu când am început să joc fotbal”. Video

Recent, Charalampos Kyriakou s-a despărțit definitiv de Apollon și a semnat din postura de jucător liber de contract cu Dinamo. Mijlocașul defensiv în vârstă de 30 de ani, fost căpitan la gruparea din Limassol și internațional cipriot cu 69 de selecții în naționala țării sale, , iar la scurt timp a oferit și primele declarații din această nouă postură pentru el.

Charalampos Kyriakou, primele declarații după ce a semnat cu Dinamo

Printre altele, el a dezvăluit că motivul principal pentru care a ales să semneze cu a fost reprezentat de faptul că întotdeauna, încă de când era junior, a visat să aibă o experiență ceva mai consistentă în afara Ciprului.

De asemenea, a mai punctat cu această ocazie și că a contat foarte mult faptul că a fost sunat personal de antrenorul Zeljko Kopic, iar acest lucru l-a convins că este vorba despre o alegere foarte bună pentru el din punct de vedere profesional.

„În primul rând vreau să le mulțumesc tuturor celor care mă primesc în echipă. Sunt foarte încântat și vreau să dau maximum pentru echipă.

Cel mai important lucru pentru un jucător de fotbal este să joace pentru naționala țării sale. A fost un vis pentru mine să joc pentru naționala țării mele. Sunt fericit, sunt norocos că am mai mult de 60 de apariții.

Am venit abia ieri și plec în seara asta pentru a întâlni echipa, pe coechipierii mei, pe antrenor, și sunt încântat. Abia aștept să merg acolo.

„Când am început să joc fotbal, visul meu a fost să joc în străinătate”

Am trei finale de cupă, un campionat și două Supercupe. Vreau să îi mulțumesc și fostei mele echipe. A fost o plăcere să fac această călătorie magică. Eram un copil acolo, am crescut, sunt cine sunt astăzi datorită acestei echipe, Apollon.

De asemenea cred că Dinamo este un club mare, un club foarte mare, cu o istorie foarte mare. Știu unde am venit și vreau să aduc un nou capitol la echipă. Știu că au avut în trecut unele probleme, dar istoria există dinainte de asta, iar acum este timpul să scriem o nouă istorie.

Visul meu, când am început să joc fotbal, a fost să joc în străinătate. Această ocazie a venit când eram în vacanță, să fiu sincer. Antrenorul m-a sunat și am vorbit cu el și el a făcut clicul. M-a convins că este timpul să fac ceva bun, ceva special. Dar ok, din vorbe totul este ușor, este timpul să mergem pe teren și să arătăm că vorbele pe care le spunem nu sunt doar cuvinte”, a spus Charalampos Kyriakou pentru 48 TV.

Mesaj special pentru suporterii „câinilor”

De asemenea, cu aceeași ocazie, fotbalistul cipriot și-a explicat și concepția generală despre fotbal și, în plus, le-a transmis și un mesaj suporterilor dinamoviști:

„Cred că fiecare echipă din lume are zile bune și zile rele. Am trecut la fosta mea echipă prin zile bune, zile de glorie, dar și prin zile rele, așa că știu trebuie să îmi aduc mentalitatea în vestiar, în teren.

Cel mai important lucru în fotbal, în general, sunt rezultatele. Dacă avem rezultate, oamenii se vor întoarce din nou. De asemenea, accidentările, înfrângerile, victoriile fac parte din joc, deci trebuie să trecem de ele, învățăm dacă pierdem, câștigăm, la fel, învățăm, continuăm să creștem, deci acesta este cel mai important lucru pe care trebuie să îl punem în jocul nostru ca să putem realiza lucruri mari.

„Voi da sută la sută pe teren”

Sper să dau tot ce am mai bun, maximul meu, dar, așa cum am spus mai devreme, să vorbești este ușor. Acțiunea este singurul lucru care contează în fotbal, în sport în general. Așa că sunt emoționat și abia aștept să arăt ce pot face pe teren.

(…) Singurul lucru care mi-a plăcut mult sunt oamenii din jurul echipei, sunt foarte politicoși și foarte buni, așa că vreau să vă mulțumesc și vouă și băieților pe care i-am cunoscut, pentru că sunt doar câteva ore de când sunt aici. Voi cunoaște pe toată lumea cu timpul.

(n.r. Mesaj pentru suporteri) În primul rând vă mulțumesc că m-ați primit aici în echipă și din partea mea voi da maximum, sută la sută, pe teren, astfel încât să putem avea rezultate și să ne bucurăm din nou de cea mai mare echipă din România”.