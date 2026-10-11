De ce a ales, de fapt, Gică Popescu să vină la Dinamo și nu la Universitatea Craiova! Dezvăluirea făcută după 25 ani!

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Gică Popescu a ajuns la Dinamo în 2002, deși era unul dintre cei mai importanți fotbaliști olteni și avea o legătură specială cu Universitatea Craiova. La 24 de ani distanță, Giovanni Becali a dezvăluit de ce fostul internațional a ales formația din Ștefan cel Mare și a explicat că, la vremea respectivă, oltenii nu îi puteau oferi contractul pe care Dinamo i l-a pus pe masă.

Giovanni Becali explică de ce Gică Popescu a ajuns la Dinamo

Gică Popescu era unul dintre fotbaliștii importanți ai României atunci când a revenit în campionatul intern. După experiența de la Lecce, unde ajunsese în urma despărțirii de Galatasaray, fostul internațional a fost dorit de Dinamo. Giovanni Becali a povestit că situația s-a schimbat rapid în momentul în care Dinamo a intrat în cursa pentru semnătura lui Popescu.

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„În 2002 a picat Lecce, a venit la Dinamo și l-am dus la Hannover, unde a jucat cam 6 luni. Ca să aibă meciuri la echipa națională, să poată juca acolo, l-am dus la Hannover. El era oltean, da, dar Dinamo l-a vrut, Borcea ne-a zăpăcit pe toți. Era, totuși, Gică Popescu. Oltenii au uitat de asta, pentru ei Gică Popescu e tot Gică Popescu și cu asta basta“, a spus Giovanni Becali, la Giovanni Show.

Giovanni Becali a oferit și explicația care lămurește . Potrivit impresarului, problema nu a fost lipsa unei legături cu formația din Bănie, ci una strict financiară: „Gică Popescu, înainte să semneze cu Dinamo, se antrena cu Dan Petrescu la FC Național. Petrescu era secundul lui Zenga acolo. Era și varianta FC Național pentru el atunci, dar dacă a venit varianta Dinamo, care juca la campionat, îți dai seama. A mers la Dinamo mai mult ca să nu piardă naționala. Nu am avut, atunci, ce să facem. A semnat un contract la Dinamo pe care Craiova nu-l putea da la vremea respectivă. Oricum nu se pusese problema să vină la Craiova“.

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Gică Popescu venea după experiența de la Lecce

Înainte să revină în România, Gică Popescu trecuse printr-o experiență la Lecce. Giovanni Becali a rememorat inclusiv momentul în care a intermediat venirea fostului căpitan al Barcelonei în Italia.

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„Era 2001 sau 2002, iar Lecce era în A. Pantaleo Corvino era director sportiv, iar eu eram la mare cu nevasta și copiii. Mă întreabă atunci, îmi zice de fapt că are un antrenor care are nevoie de un jucător înalt, care dă bine cu capul, cu dreptul, care să dea și cu stângul și să vină și la cornere. Nu știa unde poate să găsească un astfel de jucător. Apoi eu îi zic direct, Gică Popescu“, a mai adăugat impresarul.

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, iar mutarea la Lecce a fost posibilă după ce Giovanni Becali a negociat inclusiv partea salarială: „Mai avea un an cu Galata atunci. Eu mă înțeleg cu Galata, să iau jumătate din salariul lui Gică Popescu. I-au dat salariu două milioane de euro lui Gică la Lecce și juca cu numărul 10. Dacă Lecce se salva de la retrogradare, ar mai fi continuat acolo“.