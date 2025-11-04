De ce a ales Novak Djokovic să-și părăsească țara și să se mute în Grecia. Motivul neașteptat: „Sunt minunate”

ADVERTISEMENT

După ce a fost numit ”trădător” în țara natală, Novak Djokovic a ales să părăsească Serbia. Sportivul a explicat de ce a decis să se mute în Grecia, împreună cu familia sa. Motivul neașteptat are legătură cu un aspect surpriză.

De ce Novak Djokovic s-a mutat în Grecia

Novak Djokovic a dezvăluit de ce a plecat din Serbia pentru a se stabili în Grecia. Celebrul jucător de tenis a spus ce a stat la baza deciziei sale de a se muta într-o țară adorată de foarte mulți turiști. Sportivul este încântat că a făcut acest pas.

Vedeta sportului alb a dat cărțile pe față despre acest aspect. A mărturisit că adoră meleagurile grecești pentru istorie, cultură și mai ales, preparatele culinare delicioase. În plus, a ținut cont de vremea frumoasă.

De asemenea, tenismenul care a avut parte de o consideră că între cele două națiuni există o legătură foarte strânsă. Momentan, se bucură din plin de această experiență, stabilindu-se într-un cartier select din Atena.

„Sunt multe legături istorice, religioase, culturale și sociale între Grecia și Serbia, iar ăsta e un motiv important pentru care am venit aici. De asemenea, vremea și mâncarea de aici sunt minunate, iar pe coastă e cel mai frumos.

Îmi place stilul de viață de aici și simt că sârbii și grecii sunt ca frații. Ăsta e motivul numărul unu. Încercăm să vedem cum va fi viața de familie aici. Suntem de mai puțin de două luni.

Până acum e o experiență foarte pozitivă”, a dezvăluit Novak Djokovic, pentru . Marele campion sârb a avut parte de o primire călduroasă în Grecia, unde s-a stabilit cu soția sa, Jelena, și copiii, Stefan și Tara.

Când se retrage Novak Djokovic din tenis

Novak Djokovic este întrebat adesea dacă are planuri să se retragă din tenis. Multă lume a crezut că după Jocurile Olimpice va face acest pas, însă nu are de gând să renunțe la marea sa pasiune. Cariera lui va continua și în anii următori.

Celebrul a transmis că nu joacă doar pentru realizări și premii. E motivat de aceste câștiguri, dar acesta nu este principalul aspect după care se ghidează. Îi place să concureze și face asta cu plăcere.

„Mă bucur de proces și de tot ceea ce îmi aduce tenisul mie personal, familiei mele, dar și de ceea ce aduc eu tenisului, atâta timp cât rămân activ. Știu că atâta timp cât voi juca, voi fi în atenția publicului.

Sunt conștient de această responsabilitate, dar nu mă deranjează. Dimpotrivă, mă bucur de ea. Îmi place să pot contribui la dezvoltarea, popularitatea și progresul sportului nostru. Există și alte motive, atât personale, cât și profesionale.

Așadar, am mai multe motive pentru care continui să joc. După ce obții totul, după ce câștigi aurul olimpic, desigur că este un pic ciudat să te întorci la turnee și să o iei de la capăt.

Dar, în același timp, este o sursă de inspirație. Simt că încă am motivația și dorința de a face față unor noi provocări”, a declarat în urmă cu ceva vreme, Novak Djokovic, conform .