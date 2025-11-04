Sport

De ce a ales Novak Djokovic să-și părăsească țara și să se mute în Grecia. Motivul neașteptat: „Sunt minunate”

Ce a stat la baza deciziei lui Novak Djokovic de a plecat din Serbia și a se stabili în Grecia. Celebrul jucător de tenis a dat cărțile pe față despre acest aspect.
Alexa Serdan
04.11.2025 | 19:45
De ce a ales Novak Djokovic sasi paraseasca tara si sa se mute in Grecia Motivul neasteptat Sunt minunate
De ce s-a mutat Novak Djokovic în Grecia. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

După ce a fost numit ”trădător” în țara natală, Novak Djokovic a ales să părăsească Serbia. Sportivul a explicat de ce a decis să se mute în Grecia, împreună cu familia sa. Motivul neașteptat are legătură cu un aspect surpriză.

De ce Novak Djokovic s-a mutat în Grecia

Novak Djokovic a dezvăluit de ce a plecat din Serbia pentru a se stabili în Grecia. Celebrul jucător de tenis a spus ce a stat la baza deciziei sale de a se muta într-o țară adorată de foarte mulți turiști. Sportivul este încântat că a făcut acest pas.

ADVERTISEMENT

Vedeta sportului alb a dat cărțile pe față despre acest aspect. A mărturisit că adoră meleagurile grecești pentru istorie, cultură și mai ales, preparatele culinare delicioase. În plus, a ținut cont de vremea frumoasă.

De asemenea, tenismenul care a avut parte de o întâlnire istorică cu Cristiano Ronaldo consideră că între cele două națiuni există o legătură foarte strânsă. Momentan, se bucură din plin de această experiență, stabilindu-se într-un cartier select din Atena.

ADVERTISEMENT
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o...
Digi24.ro
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber

„Sunt multe legături istorice, religioase, culturale și sociale între Grecia și Serbia, iar ăsta e un motiv important pentru care am venit aici. De asemenea, vremea și mâncarea de aici sunt minunate, iar pe coastă e cel mai frumos.

ADVERTISEMENT
După ce a anulat nunta, ”cea mai frumoasă actriță” s-a urcat în mașina...
Digisport.ro
După ce a anulat nunta, ”cea mai frumoasă actriță” s-a urcat în mașina fostului logodnic și a urmat scandalul: ”Lasă-mă în pace”

Îmi place stilul de viață de aici și simt că sârbii și grecii sunt ca frații. Ăsta e motivul numărul unu. Încercăm să vedem cum va fi viața de familie aici. Suntem de mai puțin de două luni.

Până acum e o experiență foarte pozitivă”, a dezvăluit Novak Djokovic, pentru sportal.blic.rs. Marele campion sârb a avut parte de o primire călduroasă în Grecia, unde s-a stabilit cu soția sa, Jelena, și copiii, Stefan și Tara.

ADVERTISEMENT

Când se retrage Novak Djokovic din tenis

Novak Djokovic este întrebat adesea dacă are planuri să se retragă din tenis. Multă lume a crezut că după Jocurile Olimpice va face acest pas, însă nu are de gând să renunțe la marea sa pasiune. Cariera lui va continua și în anii următori.

Celebrul jucător de tenis a transmis că nu joacă doar pentru realizări și premii. E motivat de aceste câștiguri, dar acesta nu este principalul aspect după care se ghidează. Îi place să concureze și face asta cu plăcere.

„Mă bucur de proces și de tot ceea ce îmi aduce tenisul mie personal, familiei mele, dar și de ceea ce aduc eu tenisului, atâta timp cât rămân activ. Știu că atâta timp cât voi juca, voi fi în atenția publicului.

Sunt conștient de această responsabilitate, dar nu mă deranjează. Dimpotrivă, mă bucur de ea. Îmi place să pot contribui la dezvoltarea, popularitatea și progresul sportului nostru. Există și alte motive, atât personale, cât și profesionale.

Așadar, am mai multe motive pentru care continui să joc. După ce obții totul, după ce câștigi aurul olimpic, desigur că este un pic ciudat să te întorci la turnee și să o iei de la capăt.

Dar, în același timp, este o sursă de inspirație. Simt că încă am motivația și dorința de a face față unor noi provocări”, a declarat în urmă cu ceva vreme, Novak Djokovic, conform Punto de Break.

Adrian Căvescu, prima reacție după ce FCSB a pierdut procesul pentru anularea mărcii...
Fanatik
Adrian Căvescu, prima reacție după ce FCSB a pierdut procesul pentru anularea mărcii Steaua. Se reia procesul pentru prejudiciu: „Vor primi o sumă din 4 litere!”. Exclusiv
Gigi Becali, reacție fulger după ce FCSB a pierdut marca definitiv în procesul...
Fanatik
Gigi Becali, reacție fulger după ce FCSB a pierdut marca definitiv în procesul cu Steaua! Exclusiv
LIVE BLOG Liga 2, etapa 12. Voluntari – Sepsi 1-2. Victorie mare pentru...
Fanatik
LIVE BLOG Liga 2, etapa 12. Voluntari – Sepsi 1-2. Victorie mare pentru covăsneni. Cum arată clasamentul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Are 87 de meciuri pentru România, dar Gigi Becali nu l-a mai luat...
iamsport.ro
Are 87 de meciuri pentru România, dar Gigi Becali nu l-a mai luat la FCSB pentru că 'avea probleme cu băutura'! Acum recunoaște: 'Are dreptate!' / 'M-am ascuns bine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!