De ce a ales Simona Pătruleasa să-și ducă fiica la o școală de stat: “Educația este normalitate”

Simona Pătruleasa, Ela Crăciun, Șerban Copoț sau Christian Sabbagh sunt doar câteva dintre vedetele care, astăzi, au mers să-i însoțească pe cei mici la ceremonia de începere a noului an școlar.

În timp ce unele vedete au ales pentru copiii lor să urmeze cursurile unor școli private, cum este și cazul Ancăi Serea sau al lui Christian Sabbagh, Simona Pătruleasca a decis să o ducă pe Ingrid, unica fiică, la o școală de stat.

Prezentatoarea a declarat, pentru FANATIK, că, după ce a optat inițial pentru o grădiniță privată, și-a dat seama că mult mai bine pentru fiica ei este mersul la o școală publică.

Simona Pătruleasa: “Încercăm sa o determinăm pe Ingrid să conștientizeze că educația este normalitate”

Ingrid, fiica prezentatoarei Simona Pătruleasa, a mers mai întâi în sistemul privat la grădiniță, iar în prezent merge la o școală de stat.

“Ingrid este în clasa a IV-a și merge la o școală publică, de care aparținem. Nu eram hotărâți care va fi alegerea, dar după o încercare în sistem privat, când era la grădiniță, am încercat la stat. Am fost foarte mulțumiți și așa ne-am hotărât să mergem la o școală publică“, a declarat aceasta pentru FANATIK.

Mai mult decât atât, să învețe, o va face indiferent de sistemul pe care îl urmează.

“Încercăm să o determinăm pe Ingrid să conștientizeze că educația este normalitateca, că nu trebuie percepută ca o corvoadă. “Ai carte, ai parte”, cred că acest proverb este foarte adevărat“, ne-a mai spus aceasta.

o adevărată provocare și asta pentru că ne așteaptă noi emoții și un nou drum de parcurs, iar vedeta KANAL D își amintește cum a pășit sfioasă holurile școlii.

“Îmi aduc aminte chiar prima zi de școală .M-am dus cu uniforma, purtam cordeluță, celebra matricolă și îmi amintesc că eram foarte, foarte emoționată, am tremurat cât am stat la careul din curtea școlii. Eu întotdeauna am avut emoții la început de an școlar. Îmi doream să nu o dezamăgesc , așadar eram mereu pregătită la ore.”, ne-a spus Simona despre prima ei de școală

Christian Sabbagh optează pentru învățământul la privat

Christian Sabbagh pune foarte mult preț pe educația copiilor lui, așa că a ținut cont că Yasmina vrea să învețe limba turcă și a dus-o la un colegiu privat unde să poate aprofunda materia dorită. Și cei doi copii pe care îi are din mariajul actual merg la o grădiniță privată.

“Anais și Christian Junior sunt la aceeași grădiniță privată. Yasmin deja a trecut clasa a VII-a, la un colegiu privat turcesc, pentru că este fascinată de limba turcă. Pentru mine educația este cel mai important lucru pe care părinții îl pot oferi copiilor și singura investiție cu adevărat valoroasă. Yasmin îți dorea să invețe limba turcă și la acel colegiu asta face în fiecare zi“, ne-a spus acesta.

Christian Sabbagh a avut o zi încărcată și asta pentru că a trebuit să facă față copiilor care au avut diferite reacții în prima zi de școală.

“A fost o zi în care unul a râs și unul a plâns. Astăzi am avut mari emoții pentru Christian, nu știam ce reacții va avea, am stat împreună cu soția mea să vedem dacă se acomodează”, ne-a mai spus el.

Despre el ca elev, Christian Sabbagh își amintește, după cum chiar el ne-a mărturisit, că abia aștepta să înceapă școala și să reîntâlnească cu colegii.

“Era o emotie greu de explicat in cuvinte, pe care eu nu am mai retrait-o de atunci”, ne-a mai spus el.

Vedete care și-au însoțit copiii în prima zi de școală

Printre vedetele care astăzi și-au dus copiii în prima zi de școală se numără și: Șerban Copoț, Majda Aboulumosha și Ela Crăciun.

Acestea au postat pe contul de Instagram diferite fotografii cu cei mici din prima lor zi de școală pentru a marca momentul.

Majda Aboulumosha s-a fotografiat alături de fiica ei, iar internauții au ținut să-i ureze celei mici succes în anul nou școlar.

Șerban Copoț a postat pe contul lui de un videoclip în care apare alături de soție și de Teddy, baiețelul lui. În stilul caracteristic acesta, a vrut să destindă atmsosfera și să îl facă pe cel mic să se relaxeze.

Ela Crăciun a mers și ea alături de fiica ei să o însoțească în prima zi de școală. Cu un buchet de flori în mână, alături de fiica ei, aceasta i-a întrebat pe internauți cum a fost prima zi de școală pentru ei.