Sport

De ce a ales Sporting Lisabona în dauna echipei naționale. Secretul care a stat în spatele negocierilor cu portughezii

Era pe val cu echipa națională, dar a ales să plece în Portugalia. Secretul din spatele deciziei lui Ladislau Boloni de a merge la Sporting Lisabona.
Mihai Dragomir
28.12.2025 | 08:20
De ce a ales Sporting Lisabona in dauna echipei nationale Secretul care a stat in spatele negocierilor cu portughezii
ULTIMA ORĂ
Ladislau Boloni a dat cărțile pe față. Cum a ajuns de la naționala României la Sporting Lisabona. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Ladislau Boloni, la momentul sincerității. Ce a spus despre plecarea de pe banca tehnică a naționalei României pentru a merge la Sporting Lisabona. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Povestea din spatele plecării lui Ladislau Boloni de la echipa națională la Sporting Lisabona

Ladislau Boloni este un nume important în istoria fotbalului românesc. Acesta a condus, pentru o scurtă perioadă (01.07.2000 – 30.06.2001) și echipa națională, pe care a lăsat-o pentru a merge în Portugalia, la Sporting.

ADVERTISEMENT

Acum, la peste 20 de ani de la plecarea de la echipa națională a României, Boloni a spus exact ce s-a întâmplat în momentul în care a făcut pasul către echipa unde avea să îl descopere și să îl lanseze în fotbalul mare pe Cristiano Ronaldo.

Era un risc, dar te întorceai în fotbalul internațional, care conta mult. Fotbalul occidental, pe care nu puteai să-l compari nicio secundă cu fotbalul din estul Europei. După zece ani de zile în Franța, să mă întorc din nou în fotbalul occidental, totuși la Sporting, care era a treia echipă, pe care o cunoşteam cât de cât, pentru că mă uitam la jucătorii tineri de acolo.

ADVERTISEMENT
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e...
Digi24.ro
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”

M-a tentat pentru că m-au contactat foarte repede. Cu echipa națională am făcut un turneu acolo, la Algarve, pe care l-am câştigat. Am câştigat acest turneu şi atunci am sărit în ochii preşedintelui, care m-a căutat. Eu tot ezitam, trăgeam de timp, el mă suna, eu îl rugam frumos să mă lase în pace până termin meciurile cu Ungaria și cu Lituania, mai ales cu Ungaria, un meci deosebit de delicat.

ADVERTISEMENT
Ce avere are milionarul român care, după ce a fost umilit, i-a dat...
Digisport.ro
Ce avere are milionarul român care, după ce a fost umilit, i-a dat lecția vieții unui străin

El a spus: „OK, dar îmi dai cuvântul că semnezi dacă termini cu meciurile acestea?”. Om inteligent, practic m-a pus la zid cu treaba aceasta şi am spus da. Nu puteam să zic că am să văd, că atunci îşi dădea seama că nu vreau. Eu i-am răspuns afirmativ şi practic cu asta am semnat plecarea mea de la națională!”, a spus Boloni pentru iAM SPORT.

Cine au fost cei care l-au influențat pe Boloni să aleagă Sporting Lisabona

Antrenorul român a vorbit și despre presiunea pe care a simțit-o din partea presei din România în urma deciziei luate. Acesta a dezvăluit că s-a hotărât și după ce a discutat cu elevii săi de atunci de la echipa națională.

ADVERTISEMENT

„Eram un pic atacat de jurnaliștii români cu plecarea mea de la echipa națională. Și într-un fel ezitam, începusem să avem rezultate bune, eram într-un drum către baraj, pur şi simplu echipa aia națională pe vremea respectivă nu merita mai mult, şi s-a format un colectiv deosebit de bun, cu câţiva tineri de viitor.

De exemplu, Marius Niculae, pe care l-am luat cu mine pe urmă la Sporting, dar şi Adrian Ilie, pe care eu îl consider un jucător deosebit de bun. Un alt jucător care avea un cuvânt de spus era Filipescu, mai era Moldovan, cred că era acolo şi Stelică. Pe băieții ăştia i-am întrebat „Voi ce ați face în locul meu?”. Şi răspunsul lor a contat în decizia mea!”, a mai spus tehnicianul român.

  • 3 trofee a cucerit Boloni cu Sporting: campionatul, Cupa și Supercupa Portugaliei
Fotbalistul român care a refuzat Dinamo și a mers în Rusia a dezvăluit...
Fanatik
Fotbalistul român care a refuzat Dinamo și a mers în Rusia a dezvăluit cum este traiul în țara lui Putin: „În România încă este această percepție”
Daniel Bîrligea, asalt total în Turcia – România: “Trebuie să urcăm peste ei!...
Fanatik
Daniel Bîrligea, asalt total în Turcia – România: “Trebuie să urcăm peste ei! Să îi atacăm din toate poziţiile”
Giovanni Becali, despre schimbul de valută din perioada comunismului: „Mai înghițeam suta de...
Fanatik
Giovanni Becali, despre schimbul de valută din perioada comunismului: „Mai înghițeam suta de dolari. Altfel, pușcărie!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Se apropie sfârșitul lui Gigi Becali? 'Oamenii din sistem s-au săturat de el....
iamsport.ro
Se apropie sfârșitul lui Gigi Becali? 'Oamenii din sistem s-au săturat de el. A fost o săgeată, i-a trădat pe Georgescu și Simion'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!