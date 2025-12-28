De ce a ales Sporting Lisabona în dauna echipei naționale. Secretul care a stat în spatele negocierilor cu portughezii

ADVERTISEMENT

Ladislau Boloni, la momentul sincerității. Ce a spus despre plecarea de pe banca tehnică a naționalei României pentru a merge la Sporting Lisabona. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Povestea din spatele plecării lui Ladislau Boloni de la echipa națională la Sporting Lisabona

Ladislau Boloni este un nume important în istoria fotbalului românesc. Acesta a condus, pentru o scurtă perioadă (01.07.2000 – 30.06.2001) și echipa națională, pe care a lăsat-o pentru a merge în Portugalia, la Sporting.

Acum, la peste 20 de ani de la Boloni a spus exact ce s-a întâmplat în momentul în care a făcut pasul către echipa unde

„Era un risc, dar te întorceai în fotbalul internațional, care conta mult. Fotbalul occidental, pe care nu puteai să-l compari nicio secundă cu fotbalul din estul Europei. După zece ani de zile în Franța, să mă întorc din nou în fotbalul occidental, totuși la Sporting, care era a treia echipă, pe care o cunoşteam cât de cât, pentru că mă uitam la jucătorii tineri de acolo.

M-a tentat pentru că m-au contactat foarte repede. Cu echipa națională am făcut un turneu acolo, la Algarve, pe care l-am câştigat. Am câştigat acest turneu şi atunci am sărit în ochii preşedintelui, care m-a căutat. Eu tot ezitam, trăgeam de timp, el mă suna, eu îl rugam frumos să mă lase în pace până termin meciurile cu Ungaria și cu Lituania, mai ales cu Ungaria, un meci deosebit de delicat.

El a spus: „OK, dar îmi dai cuvântul că semnezi dacă termini cu meciurile acestea?”. Om inteligent, practic m-a pus la zid cu treaba aceasta şi am spus da. Nu puteam să zic că am să văd, că atunci îşi dădea seama că nu vreau. Eu i-am răspuns afirmativ şi practic cu asta am semnat plecarea mea de la națională!”, a spus Boloni pentru

Cine au fost cei care l-au influențat pe Boloni să aleagă Sporting Lisabona

Antrenorul român a vorbit și despre presiunea pe care a simțit-o din partea presei din România în urma deciziei luate. Acesta a dezvăluit că s-a hotărât și după ce a discutat cu elevii săi de atunci de la echipa națională.

„Eram un pic atacat de jurnaliștii români cu plecarea mea de la echipa națională. Și într-un fel ezitam, începusem să avem rezultate bune, eram într-un drum către baraj, pur şi simplu echipa aia națională pe vremea respectivă nu merita mai mult, şi s-a format un colectiv deosebit de bun, cu câţiva tineri de viitor.

De exemplu, Marius Niculae, pe care l-am luat cu mine pe urmă la Sporting, dar şi Adrian Ilie, pe care eu îl consider un jucător deosebit de bun. Un alt jucător care avea un cuvânt de spus era Filipescu, mai era Moldovan, cred că era acolo şi Stelică. Pe băieții ăştia i-am întrebat „Voi ce ați face în locul meu?”. Şi răspunsul lor a contat în decizia mea!”, a mai spus tehnicianul român.