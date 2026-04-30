De ce a ales Universitatea Craiova să vândă biletele la finala Cupei României prin Peluza Nord. Fanii sunt furioși

Haos cu biletele pentru finala Cupei României dintre Universitatea Craiova și U Cluj! Fanii olteni sunt furioși pe propriul club, după ce au decis să scoată tichetele la vânzare exclusiv prin Peluza Nord. Care sunt motivele din spatele deciziei.
Gabriel-Alexandru Ioniță
30.04.2026 | 20:23
Federația Română de Fotbal a pus în vânzare biletele pentru finala Cupei României din acest sezon dintre Universitatea Craiova și U Cluj de pe 13 mai, ora 20:00, de la Sibiu prin intermediul platformei oficiale de ticketing. Este vorba despre biletele destinate publicului neutru. Întrucât cererea a fost foarte mare, iar stadionul este destul de mic, ticketele s-au epuizat într-un timp record, respectiv aproximativ 4 minute.

Universitatea Craiova a decis să scoată la vânzare biletele pentru finala Cupei României exclusiv prin Peluza Nord

Cu această ocazie, s-a generat o mare nemulțumire în rândul oamenilor care nu au reușit să își achiziționeze bilete prin această metodă. Ei au acuzat că platforma FRF s-a blocat în momente cheie, exact când se pregăteau să facă ultimii pași necesari pentru încheierea tranzacției, astfel încât în cele din urmă au rămas fără bilete.

În continuare, în ceea ce îi privește pe fanii celor două echipe implicate, ei mai au acum posibilitatea de a-și procura biletele la finala Cupei României de la Sibiu doar prin intermediul cluburilor. Doar că, din nou, există o mare problemă. Cererea este în continuare, în mod evident, foarte mare, iar ticketele sunt în număr de doar 3000 pentru fiecare echipă.

Fanii care nu au prins bilete sunt nemulțumiți. De ce nu a pus clubul biletele la vânzare „la liber”?

În plus, gruparea din Bănie a decis să nu pună în vânzare biletele prin metodele clasice, platforma obișnuită de ticketing folosită și casele de la stadion, ci prin intermediul suporterilor din Peluza Nord. Această chestiune a generat o anumită nemulțumire în rândul celorlalți fani. Unii dintre ei au contactat FANATIK pentru a-și manifesta dezaprobarea față de această decizie, susținând că le va fi foarte greu în aceste condiții să obțină bilete pentru meci.

În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”....
Digi24.ro
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion

Bineînțeles că ei s-au întrebat de ce a decis clubul să nu pună biletele în vânzare „la liber”, ci s-a optat pentru această variantă ca ele să fie „triate” de către Peluza Nord. Răspunsul este că Universitatea Craiova a dorit astfel să îi recompenseze pe cei mai fideli suporteri ai echipei, cei care au fost alături de jucătorii lui Filipe Coelho de fiecare dată pe parcursul acestui sezon, fie că a fost vorba despre meciuri pe teren propriu sau în deplasare, în campionat, cupă sau Conference League.

Digisport.ro
"Cutremur" în Europa: 133 de meciuri ar putea fi rejucate, după o greșeală descoperită abia în etapa 27

Universitatea Craiova vrea să îi răsplătească astfel pe cei mai loiali fani ai echipei

Așadar, ultrașii au parte acum de întâietate la achiziționarea biletelor pentru finala Cupei României cu U Cluj. De asemenea, în continuare urmează ca prioritate din acest punct de vedere să aibă și ceilalți suporteri, dar tot dintre cei care au fost prezenți pe stadion în momentele importante până acum în acest sezon, în baza unui sistem pus la punct din această perspectivă de către oamenii din grupurile organizate de fani.

Clubul din Bănie a făcut anterior demersuri pentru încercarea rezolvării acestei probleme. De exemplu, în condițiile în care era oricum clar că va exista o cerere foarte mare pentru bilete atât dinspre suporterii Universității Craiova, cât și din partea susținătorilor lui U Cluj, s-a solicitat la FRF schimbarea stadionului din Sibiu pentru această finală cu o arenă mai mare.

Nici oficiali ai Universității Craiova nu au bilete în plus la finala Cupei României

În cele din urmă însă nu s-a putut face nimic în acest sens. Pe de altă parte, în acest context mai trebuie menționat și faptul că inclusiv anumiți oficiali ai clubului alb-albastru se află în prezent în situația de a nu beneficia de bilete în plus pentru acest meci fără îndoială extrem de important pentru echipa antrenată de Filipe Coelho, după cum au informat chiar ei prin intermediul WhatsApp.

Oficiali Universitatea Craiova bilete finala Cupei României
Nici oficialii Universității Craiova nu au în acest moment bilete la finala Cupei României
FC Argeș merge la TAS, după ce nu a luat licența pentru cupele...
Fanatik
FC Argeș merge la TAS, după ce nu a luat licența pentru cupele europene! Dani Coman, anunț dur: ”Am vorbit cu avocații! Avem șanse mari”
Primăria Municipiului București repară în sfârșit Arena Națională! Care este suma alocată
Fanatik
Primăria Municipiului București repară în sfârșit Arena Națională! Care este suma alocată
Andrei Rațiu și-a stabilit viitorul înainte de semifinala dintre Rayo Vallecano și Strasbourg:...
Fanatik
Andrei Rațiu și-a stabilit viitorul înainte de semifinala dintre Rayo Vallecano și Strasbourg: „Am o relație foarte bună cu ei”
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Valentin Ceaușescu i-ar fi vândut lui AC Milan meciul cu Steaua din finala...
iamsport.ro
Valentin Ceaușescu i-ar fi vândut lui AC Milan meciul cu Steaua din finala Cupei Campionilor! Ce ar fi primit de la Berlusconi
