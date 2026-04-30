De ce a ales Universitatea Craiova să vândă biletele la finala Cupei României prin Peluza Nord. Fanii sunt furioși

Federația Română de Fotbal a pus în vânzare biletele pentru finala Cupei României din acest sezon dintre Universitatea Craiova și U Cluj de pe 13 mai, ora 20:00, de la Sibiu prin intermediul platformei oficiale de ticketing. Este vorba despre biletele destinate publicului neutru. Întrucât cererea a fost foarte mare, iar stadionul este destul de mic, ticketele s-au epuizat într-un timp record, respectiv aproximativ 4 minute.

Universitatea Craiova a decis să scoată la vânzare biletele pentru finala Cupei României exclusiv prin Peluza Nord

Cu această ocazie, s-a generat o mare nemulțumire în rândul oamenilor care nu au reușit să își achiziționeze bilete prin această metodă. , exact când se pregăteau să facă ultimii pași necesari pentru încheierea tranzacției, astfel încât în cele din urmă au rămas fără bilete.

În continuare, în ceea ce îi privește pe fanii celor două echipe implicate, Doar că, din nou, există o mare problemă. Cererea este în continuare, în mod evident, foarte mare, iar ticketele sunt în număr de doar 3000 pentru fiecare echipă.

Fanii care nu au prins bilete sunt nemulțumiți. De ce nu a pus clubul biletele la vânzare „la liber”?

În plus, gruparea din Bănie a decis să nu pună în vânzare biletele prin metodele clasice, platforma obișnuită de ticketing folosită și casele de la stadion, ci prin intermediul suporterilor din Peluza Nord. Această chestiune a generat o anumită nemulțumire în rândul celorlalți fani. Unii dintre ei au contactat FANATIK pentru a-și manifesta dezaprobarea față de această decizie, susținând că le va fi foarte greu în aceste condiții să obțină bilete pentru meci.

Bineînțeles că ei s-au întrebat de ce a decis clubul să nu pună biletele în vânzare „la liber”, ci s-a optat pentru această variantă ca ele să fie „triate” de către Peluza Nord. Răspunsul este că Universitatea Craiova a dorit astfel să îi recompenseze pe cei mai fideli suporteri ai echipei, cei care au fost alături de jucătorii lui Filipe Coelho de fiecare dată pe parcursul acestui sezon, fie că a fost vorba despre meciuri pe teren propriu sau în deplasare, în campionat, cupă sau Conference League.

Universitatea Craiova vrea să îi răsplătească astfel pe cei mai loiali fani ai echipei

Așadar, ultrașii au parte acum de întâietate la achiziționarea biletelor pentru finala Cupei României cu U Cluj. De asemenea, în continuare urmează ca prioritate din acest punct de vedere să aibă și ceilalți suporteri, dar tot dintre cei care au fost prezenți pe stadion în momentele importante până acum în acest sezon, în baza unui sistem pus la punct din această perspectivă de către oamenii din grupurile organizate de fani.

Clubul din Bănie a făcut anterior demersuri pentru încercarea rezolvării acestei probleme. De exemplu, în condițiile în care era oricum clar că va exista o cerere foarte mare pentru bilete atât dinspre suporterii Universității Craiova, cât și din partea susținătorilor lui U Cluj, s-a solicitat la FRF schimbarea stadionului din Sibiu pentru această finală cu o arenă mai mare.

Nici oficiali ai Universității Craiova nu au bilete în plus la finala Cupei României

În cele din urmă însă nu s-a putut face nimic în acest sens. Pe de altă parte, în acest context mai trebuie menționat și faptul că inclusiv anumiți oficiali ai clubului alb-albastru se află în prezent în situația de a nu beneficia de bilete în plus pentru acest meci fără îndoială extrem de important pentru echipa antrenată de Filipe Coelho, după cum au informat chiar ei prin intermediul WhatsApp.