De ce a amânat Primăria Constanța investițiile în rețeaua electrică a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. Sistemul era depășit și periculos pentru pacienți. Document

Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța avea o serie de probleme identificate de managementul instituției.

Toate aceste lipsuri și potențiale pericole din cadrul spitalului au fost adresate în planul strategic pentru anii 2020 – 2025.

După cum se arată și în acest plan, Spitalul de Boli Infecțioase este unul de importanță ridicată în județ, deoarece se adresează unor probleme ce apar pe tot parcursul anului, dar și pentru că este un centru regional pentru bolnavii de HIV/SIDA.

Spitalul are dotări moderne, aparatura fiind primită cu sprijinul Băncii Mondiale, dar are și amenajări aduse la zi, cu ajutorul Consiliului Local. Are 220 de paturi, dintre care 61 pentru copii, dar și 24 de paturi pentru bolnavii cronic HIV/SIDA.

Ce a scos la iveală analiza SWOT a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța

O analiză SWOT a relevat câteva dintre punctele tari și slabe ale .

Astfel, clădirea este un atu pentru că a fost consolidată recent în vederea diminuării riscurilor seismice, însă totodată este o clădire veche.

Un alt punct slab identificat de analiza SWOT este faptul că personalul este epuizat, atât fizic cât și psihic. Și faptul că se înregistrează costuri prea mari pentru utilități, servicii și echipamente de protecție a fost notat ca un punct slab.

În ceea ce privește amenințările identificate de analiza SWOT, prima dintre acestea o reprezintă apariția unor situații neprevăzute. De asemenea, se remarcă o problemă și la secția de Terapie Intensivă, unde sunt insuficienți medici.

Ca urmare a analizei SWOT, au fost identificate și mai multe priorități pe termen scurt, mediu și lung.

Conducerea spitalului a reușit să demoleze clădirile foarte degradate din curtea spitalului, dar a și obținut acreditarea de la ANMCS pentru nivel 2, în august 2020.

În ceea ce privește prioritățile pe termen lung, conducerea spitalului are în vedere schimbarea structurii spitalului, prin înființarea unor noi compartimente, dar și modernizarea acestuia prin proiectul de eficientizare energetică, demarat alături de Primăria Municipiului Constanța.

De asemenea, singura prioritate pe termen lung, până în 2025, o reprezintă ”acordarea de servicii complete de către echipe medicale multidisciplinare, formate din specialiști proprii, dar și cu specialiști din spitalele cu care vom colabora, aflate în imediata vecinătate a spitalului (Spitalul Municipal Policlinic).”

Documentul integral poate fi consultat .

De ce a amânat Primăria proiectele ce vizau rețeaua electrică a spitalului

Spitalul a fost îmbunătățit semnificativ odată cu declanșarea crizei Covid-19, primind aparate și medicamente conform standardelor, datorită finanțărilor de la CJAS, Ministerul Sănătății, Consiliul Local, ISU, dar și de la sponsori.

Între companiile care au donat cei mai mulți bani se regăsesc RCS & RDS (708.457,98 lei), Ameropa Grains (559.100 lei), Crucea Roșie (577.147,8 lei), Fundația Șanse Egale (342.839) și Asociația Notarilor Pontus Euxinus (338.720 lei). În total, cele 105 sponsorizări de care a beneficiat spitalul însumează puțin peste 4 milioane de lei.

Din păcate, chiar dacă spitalul a primit bani din numeroase surse, nu a găsit până în acest moment fondurile necesare și pentru îmbunătățirea instalației electrice.

Abia în lista obiectivelor de investiții pentru 2021, adresată Primăriei Constanța, apar astfel de proiecte.

Este vorba despre un ”proiect tehnic pentru mărirea puterii electrice instalate în spital, inclusiv obținerea avizului de racordare”, în valoare de 12.000 de lei.

Totodată, figurează și o ”lucrare de racordare la postul de transformare existent al Enel, în vederea măririi puterii instalate”, în valoare de 179.000 de lei.

Spitalul avea în plan să obțină și aviz ISU, care lipsește încă din 2017, având în plan ”un proiect de documentație tehnică pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu”, în valoare de 131 mii de lei.

Pe listă se regăsește și un ”proiect de specialitate sistem detecție incendiu pentru autorizație ISU”, în valoare de 5.000 de lei.

Apare și procesul de ”instalare sistem de detecție incendiu”, în valoare de 355.000 de lei.

Totuși, aceste obiective au fost tăiate de pe lista de investiții de către Primăria Constanța, deoarece urmau să fie realizate în cadrul proiectului european de eficientizare energetică.

Situația nu ar fi trebuit să mai fie amânată, având în vedere că un raport al autorităților, întocmit după incendiul de la Piatra Neamț, arăta că erau nereguli la Constanța.

sau în condiții în care se generează supracurenți sau suprasolicitări, fiind racordați consumatori care depășeau puterea nominală a circuitelor. În plus, instalațiile de detecție a incendiilor erau nefuncționale.