De ce a amenințat-o Liviu Dragnea cu moartea pe Gabriela Firea! Dezvăluiri inedite ale fostului primar al Bucureștiului

Gabriela Firea a fost în prim planul știrilor cu patru zile înainte de difuzarea emisiunii. a transmis într-un teaser al show-ului că Liviu Dragnea nu a ezitat o clipă și a amenințat-o cu moartea. nu s-a oprit aici cu dezvăluirile. Social democrata a scos la lumină și alte momente și dedesubturi ale politicii.

De altfel, Firea nu a ezitat și a răspuns la toate întrebările jurnalistei. A făcut-o cu zâmbetul pe buze, dar au existat și momente în care fostul edil al Capitalei s-a încruntat serios și chiar a lăcrimat. Firea a povestit, a lămurit situații, însă a și amenințat.

De ce a amenințat-o cu moartea Liviu Dragnea pe Gabriela Firea!

De asemenea, Gabriela Firea a acceptat să vorbească despre tatăl său, un om pe care îl consideră violent, dar și despre problemele de sănătate pe care le-a avut. „De ce nu ați rezolvat problema traficului din București?” și „Vă temeți că veți fi mazilită politic de Marcel Ciolacu?”, au fost alte două întrebări ale jurnalistei.

„Vreau să fiu sănătoasă, fericită cu familia mea. Vreau să le fie mai bine românilor. Dumnezeu știe ce este peste 3 ani. Viața politică ne-a arătat că nimic nu se potrivește din ce este pregătit cu mulți ani înainte.

Vor fi modificări în politica românească. Îmi doresc să fac bine oamenilor, oriunde mă voi afla, Senat, Primăria sau altă parte. Sunt dezamăgită în legătură cu rolul femeii în politică.

Lui Dăncilă i s-a reproșat și că este femeie. Nu știu cât de pregătită este societatea noastră să accepte o femeie președinte. Și la Primărie am fost aspru criticată.

Să spună bucureștenii dacă am fost un primar bun comparând ce am făcut eu, cu ce se întâmplă acum în Capitală.

Am fost naivă crezând că rezultatele echipei mele vor fi apreciate la adevărata valoare. Am intrat cu dorință đe a face și de a rezolva. Credeam că pot să mut munții din loc.

Dacă m-ați întreba acum pe cine aș alege între Nicușor Dan și Aurelian Bădulescu ca viceprimar, categoric pe Bădulescu. Nu l-aș mai lua pe Nicușor Dan nici măcar simplu portar, darămite viceprimar”, a spus Gabriela Firea la

Ce spune Gabriela Firea despre problema traficului din București

Gabriela Firea a ținut să explice și de ce nu a rezolvat problema traficului în Capitală atât timp cât a ocupat funcția de edil. „Cred că peste 70 la sută din promisiuni au fost realizate. A fost o sintagmă nefericită, și anume revoluția în trafic. Mi-o asum, deși a aparținut unor colegi.

S-a făcut cea mai mare și complexă înnoire a parcului auto STB. În doi ani s-au luat peste 500 de autobuze.

Cele trase pe dreapta au fost toate reparate, mai puțin cele care nu mai erau calitative. Banda unică este folositoare și acum. Nu a fost o sincronizare perfectă între Poliția Capitalei și brigada rutieră.

Domnul Dan a renunțat la anumite tronsoane. Așteptăm, dar nu vin marii specialiști pe care i-a promis în campanie electorală, dar care nu vin.

Au fost calomnii legate de campania electorală, categoric nu am luat șpagă pentru achiziția autobuzelor. Am dat în judecată câțiva jurnaliști. Dacă era așa, nu eram în studio. Credeți că lucrurile acestea nu au fost anchetate? Consilierii USR și PNL au făcut plângeri peste plângeri. Au fost minciuni și lucruri menite să me denigreze”, a adăugat Firea

Adevărul despre campaniile municipale

Firea a atins și subiectul campaniilor municipale. „Vreți ca eu în două minute să explic? Bugetul Capitalei este în jur de 600 de milioane de euro, deci nu un miliard și jumătate.

Companiile municipale nu au fost ilegale, nelegale. Ele există în marile orașe din România, dar și în întreaga Europă.

Companiile sunt perfect legale, au fost înființate să îndepărteze căpușele. Uitați ce se întâmplă în București acum, căpușe, șobolani. Sunt perfect legale doar că domnul Dan le îngroapă neplătind facturile. Și se vede cum arată orașul”, a zis fostul primar.

De ce se teme Gabriela Firea

Un tată alcoolic i-a marcat copilăria fostului edil al Capitalei. „Tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească a determinat situația noastră. Noi l-am iertat, vrem să ne aducem aminte de lucrurile bune din copilărie. Sunt sensibilă când văd copii săraci, bătrâni săraci. De aceea am și intrat într-un partid de stânga.

Sufletește încerc în fiecare zi să-i ofer mamei cât se poate. Material, cât s-a putut. La noi în familie, deși au fost privațiuni financiare nu au fost și sufletești. Mama a compensat prin felul ei. Mă gândesc dacă eu la rândul meu sunt o mamă la fel de bună”, a adăugat Firea

