De ce a apelat Irina, soția lui Cristi Manea, la implanturi mamare. „Întotdeauna am avut nevoia asta”

Irina Manea, mai sinceră ca niciodată. Soția lui Cristi Manea a decis să răspundă curiozității fanilor și a vorbit deschis despre implanturile mamare la care a apelat în urmă cu ceva timp. Iată ce a declarat!

De ce a recurs Irina Manea la implanturi mamare

Irina Manea este una dintre cele mai urmărite soții de fotbalist din România. Influencera are o comunitate impresionantă de peste un milion de fani pe Instagram, acolo unde este foarte activă. Sinceră ca de obicei, recent, frumoasa blondină a decis să abordeze un subiect care a reprezentat mereu interes în rândul comunității ei.

Irina Manea a decis să le vorbească deschis fanilor despre implanturile mamare, dar și despre mastopexia la care a apelat în urmă cu mai bine de doi ani. Soția lui Cristi Manea a recunoscut că nu mai era deloc mulțumită de aspectul sânilor ei după cele două sarcini, așa că și-a luat inima-n dinți și a trecut pragul cabinetului estetic.

Irina Manea s-a lăsat pe mâna unuia dintre cei mai buni medici esteticieni din Capitală, iar rezultatul a fost fix așa cum și-a dorit. Irina a stat trei ore pe masa de operație. Chiar dacă nu a fost o intervenție prea ușoară, acum se poate mândri cu un decolteu care atrage toate privirile.

Irina Manea, adevărul despre intervenția la care a apelat în urmă cu 2 ani

Multe dintre mămicile care o urmăresc pe Irina Manea nu au știut că aceasta a apelat la implanturi mamare, așa că soția lui Cristi Manea a simțit nevoia să vorbească deschis despre asta. Deși a făcut un vlog în ziua intervenției, influencera a vrut să le reamintească tuturor că sânii de acum sunt rezultatul unor intervenții.

„Nu mă mai simțeam bine în corpul meu după cele două nașteri și alăptări și întotdeauna am avut nevoia asta: ‘Bă, am vrut și n-am avut!’. Am făcut operația aici, în București, la domnul doctor Radu Ionescu pe care îl urmăream de foarte mulți ani și cumva am simțit că rezultatul pe care mi-l doream ar putea fi adus la viață de către dânsul. Au fost folosite implanturi mentor 380 CC și sunt implanturi anatomice.

Singura problemă, în jurul mamelonului stâng nu simt lucrurile așa cum ar trebui să le simt. Asta și pentru că am făcut micșorare de mamelon, am făcut și ridicare. Mi-a spus domnul doctor că toată viața ai voie cam 3 operații de tipul acesta. Îmi doream să discut despre treaba asta pentru că sunt foarte multe mămici care nu știau că am implant și se comparau cu imaginea mea.”, a spus Irina Manea, pe Instagram.

Cele două intervenții au costat-o pe Irina Manea aproximativ 10.000 de euro, potrivit prețurilor afișate pe site-ul clinicii.

Cine e Irina Manea

Irina Manea, fostă Deaconescu, este una dintre cele mai cunoscute influencere din România. Cariera sa în mediul online a început în urmă cu mai bine de 7 ani, atunci când blondina a postat pe Youtube. Habar nu avea că videoclipurile sale vor ajunge virale și vor aduna milioane de aprecieri.

În primul său vlog, Irina Manea a decis să fie sinceră. Vloggerița a povestit pe Youtube că a fost nevoită să facă videochat pentru a-și ajuta familia cu bani. Milioane de fani au urmărit videoclipul, iar reacțiile au copleșit-o pe tânăra venită dintr-un oraș mic din Gorj la Capitală.

„Era prin luna septembrie 2026, eram în liceu în clasa a XII-a, în perioada simulărilor. În familia mea a apărut o problemă destul de gravă. Era nevoie de o sumă mare de bani, într-un timp foarte scurt. Am căutat tot felul de modalități pentru a strânge banii și singurele variante erau videochat, videochat, videochat… Mi-am cumpărat o cameră și am făcut asta timp de 3 luni. După 3 luni, am strâns banii necesari, am spus că închei cu asta și că nimeni nu va afla ce am făcut.”, a povestit Irina, în urmă cu mai bine de 7 ani.

În istoria online-ului, Irina Manea este cunoscută ca influencerul cu cea mai rapidă ascensiune. Succesul a venit ușor pentru Irina, însă influencera a știut că trebuie să fie constantă pentru a-i ține pe fani aproape. Așa se face că în prezent, după mai bine de 7 ani de la primul său videoclip, Irina Manea continuă să fie în topul celor mai urmăriți și cunoscuți influenceri.

Cum s-au cunoscut Irina Manea și Cristi Manea

formează un cuplu de aproape 6 ani. Cei doi s-au cunoscut la un festival celebru din România. Cristi a fost cel care i-a cerut Irinei să facă o poză, influencera neștiind cine este sau că este fotbalist.

De dragul lui Cristi, Irina Manea a fost dispusă să renunțe la viața din București pentru a se muta la Cluj-Napoca, alături de partenerul ei. Influencera a declarat că nu crede în relațiile la distanță. Tocmai de aceea, a simțit nevoia să facă sacrificii pentru care relația ei cu Cristi să funcționeze.

„Eu nu cred în relațiile la distanță. Sunt de părere că, atunci când iubești un om cu adevărat, încerci mereu să faci lucrurile să meargă. Mi-a fost extrem de greu să renunț la tot. Am pus totul în balanță și am ajuns la concluzia că iubirea noastră este mai presus de orice. Atât timp cât sunt fericită, toate se așază de la sine.”, a spus Irina Manea mai demult, pentru

Irina și Cristi Manea au împreună două fetițe

În 2020, Irina Manea a devenit mămică pentru prima dată. Soția lui Cristi Manea a adus-o pe lume pe Victoria, iar emoțiile au fost la cote maxime atât pentru ea, cât și pentru fotbalist. Victoria a devenit rapid centrul universului lor.

Influencera nu a ascuns-o pe Victoria de ochii curioșilor, ba din contră. Soția lui Cristi Manea a postat imagini cu micuța încă din primele ei zile de viață și a topit inimile internauților.

Doi ani mai târziu, în 2022, familia Irinei și a lui Cristi Manea a fost întregită de venirea pe lume a lui Venus. De data asta, au existat multe voci care au criticat-o pe Irina pentru numele pe care l-a ales pentru mezina familiei. Influencera nu a stat prea mult pe gânduri și i-a pus imediat la punct pe răutăcioși.

„Pentru mine, Venus e un nume foarte special, e un nume puternic. Dacă pe sora ei o cheamă Victoria, care, la fel, e un nume extraordinar de puternic, am zis că și pentru ea să alegem un nume la fel de puternic. Trebuia să facem asta și pentru Venus. Cred că numele a venit singur. Cred că ea l-a trimis pentru că nu era pe lista noastră de propuneri de nume. Într-adevăr, am avut ceva cu tot ce ține de ceresc.”, a spus Irina Deaconescu.

Cariera lui Cristi Manea, soțul Irinei

Cristi Manea se numără printre cei mai cunoscuți fotbaliști din România. Născut pe 9 august 1997 în Agigea, Constanța, acesta a debutat la doar 16 ani și 10 luni ca jucător la echipa națională a României. Debutul său timpuriu l-a făcut cel mai tânăr jucător din istoria naționalei.

În prezent, este de 1.7 milioane de euro. De-a lungul timpului, Cristi Manea a jucat la mai multe echipe, printre care Viitorul Constanța, Apollon Limasol și CFR Cluj. Din 2024, acesta joacă la Rapid București. De la debut și până în prezent, soțul Irinei Manea a reușit să își construiască o carieră solidă, cu peste 25 de selecții la națională și multiple trofee în palmares.

Ce avere are Irina, soția lui Cristi Manea

Comunitatea impresionantă de urmăritori a Irinei Manea se traduce în mulți bani pentru influenceră. Soția lui Cristi Manea este una dintre cele mai puternice voci din online-ul românesc. Drept dovadă, nu duce deloc lipsă de campanii și proiecte.

Potrivit , Irina Manea este asociat unic la Irmancrivic Comp. Firma a fost înmatriculată în Registrul Comerțului în anul 2021, iar obiectul de activitate este comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comezi sau prin internet. În 2022, cifra de afaceri a fost de 1.15 milioane de lei, iar profitul net a fost de peste un milion de lei.