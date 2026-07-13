Sport

De ce a arbitrat Istvan Kovacs doar două meciuri la Campionatul Mondial 2026. Nimeni nu se gândea la asta: ”E Ilie Bolojan al fotbalului”

Plecat cu mari speranțe la Campionatul Mondial 2026, din postura de central de elită în Europa, Istvan Kovacs a arbitrat doar două meciuri. Mitică Dragomir știe de ce nu a avut succes românul peste ocean.
Adrian Baciu
13.07.2026 | 18:45
De ce a arbitrat Istvan Kovacs doar doua meciuri la Campionatul Mondial 2026 Nimeni nu se gandea la asta E Ilie Bolojan al fotbalului
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir știe de ce Istvan Kovacs nu a avut succes la Campionatul Mondial 2026. Îl numește ”Ilie Bolojan” al fotbalului. Sursa foto: colaj Fanatik
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Istvan Kovacs (41 de ani) a plecat cu speranțe uriașe la Campionatul Mondial de Fotbal 2026 din SUA, Mexic și Canada. Din postura de arbitru de elită al UEFA, românul spera să primească mult mai multe partide peste ocean. S-a oprit la două, din faza grupelor. Mitică Dragomir știe de ce nu a avut succes românul la turneul final și îl numește un ”Ilie Bolojan al fotbalului”.

Mitică Dragomir știe de ce Istvan Kovacs nu a avut succes la Campionatul Mondial 2026

Unul dintre cei mai apreciați arbitri români ai ultimilor ani, care face parte din elita UEFA încă din 2019, Istvan Kovacs a fost delegat constant la cele mai importante competiții europene. De-a lungul acestui deceniu, ascensiunea centralului din Carei a fost confirmată prin numirea la cele mai importante meciuri organizate de UEFA. Vorbim de toate finalele întrecerilor de pe continent.

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La Mondiale, Kovacs nu se ”simte” deloc bine. Ajuns în această vară la CM 2026 din SUA, Mexic și Canada, românul nu a primit prea multe șanse. El a condus două partide la această ediție a Campionatului Mondial: Tunisia – Japonia (0-4) și Iordania – Argentina (1-3). Vorbim de două meciuri din faza grupelor.

În fazele eliminatorii, FIFA nu s-a mai uitat deloc spre român. Nu a primit meciuri în șaisprezecimi și nici în optimi sau sferturi. Acum, înainte de careul de ași, Kovacs a primit lovitura de grație: nu are loc nici în semifinale, nici în finalele turneului. Prin urmare, așa cum FANATIK a anunțat încă de luni, 13 iulie, centralul a revenit în România.

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În emisiunea ”Profețiile lui Mitică”, fostul șef al LPF explică de ce, în opinia sa, Istvan Kovacs nu are succes la acest nivel înalt al Mondialelor. Dragomir spune că aceste persoane prea dure, mereu încruntate, nu prea mai sunt apreciate nicăieri în lume. ”Dom’le, să știi că nu prea are aspect comercial. Adică el trebuie să fie un pic mai șmecher în teren. E prea dur. Oamenii ăștia prea duri, prea așa ca el, nu mai prea sunt apreciați în toată lumea”, spune Mitică.

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De ce îl numește ”Ilie Bolojan al fotbalului” Mitică Dragomir pe cel mai important arbitru român

În emisiunea de la FANATIK s-a făcut o paralelă între încruntarea lui Ilie Bolojan (57 de ani), premierul interimar al României, și Istvan Kovacs. Mitică Dragomir a admis că centralul din Carei, prin modul său de a fi și prin comportamentul de pe teren, aduce extrem de mult cu liberalul de la Palatul Victoria.

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”(n.r. Kovacs, după cum să el încruntat, este un fel de Bolojan al arbitrilor?) Da, Istvan Kovacs este un Ilie Bolojan al fotbalului. E arbitru bun, e talentat, dar n-are aspect comercial. Mie îmi pare rău de el. E român de-al nostru. Deja l-au trimis acasă. Îmi pare rău pentru el. Mă așteptam să îi dea mai multe meciuri. A și fost criticat”, afirmă Mitică.

De ce a arbitrat Istvan Kovacs doar două meciuri la Campionatul Mondial 2026. Nimeni nu se gândea la asta: ”E Ilie Bolojan al fotbalului”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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