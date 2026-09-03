De ce a avut Gigi Becali nevoie de trei transferuri „bombă”. FCSB, prăbușire de peste 30 de milioane euro într-un an și o lună

CE TREBUIE SĂ ȘTII Cele două cauze pentru care valoarea lotului FC a scăzut atât de abrupt

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, dar startul de sezon este, per total, unul sub așteptări. Tensiunile interne și stilul de management de la FCSB nu sunt însă singurele cauze ale rezultatelor mediocre. Însăși valoarea lotului reprezintă unul dintre motive.

FANATIK a analizat valoarea actuala a lotului FCSB (conform datelor Transfermarkt) și a comparat-o cu cea din Iulie 2025. Iar mesajul pe care cifrele îl dau este cât se poate de clar 0 diminuarea drastică a valorii lotului este una dintre explicațiile obiective ale căderii FCSB.

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51.4 milioane euro – valoarea lotul FCSB în Iulie 2025 (conform Transfermarkt)

20.2 milioane euro – valoarea actuală (la 1 septembrie 2026).

Cele două cauze pentru care valoarea lotului FC a scăzut atât de abrupt

1. Exodul de jucători – 21 de fotbaliști plecați – În intervalul analizat, nu mai puțin de 21 de jucători au părăsit FCSB, valoarea lor cumulata la 1 iulie 2025 depășind 30 de milioane euro

Top plecări FCSB

Olaru – 7.5 milioane euro

Bîrligea – 5 milioane euro

Șut – 4,5 milioane euro

Tănase – 2,5 milioane euro

Lixandru – 1,2 milioane euro

Ștefanescu – 1,2 milioane euro

Alhassan – 1 milion euro

Edjouma – 1 milion euro

Zima – 1 milion euro

Darius Olaru, Daniel Bîrligea, Adrian Șut, Florin Tănase sunt fotbaliști pe care FCSB nu i-a înlocuit nici măcar numeric. Practic, mijlocul FCSB (atât ofensiv, cât și defensiv) și vârful de atac au dispărut din vestiarul echipei lui Gigi Becali.

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2. Scăderea valorii jucătorilor rămași

Practic, doar doi jucători din lotul FCSB au crescut în valoare – (explicabil: datorită vârstei și minutelor primite în prima ligă). Creșterea lor este însă marginală la nivelul lotului și nu a putut compensa scăderea celorlalți jucători, care totalizează peste 7,4 milioane euro.

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Deprecierea nu este însă deloc surprinzătoare. Căderea în play-out după două sezoane de grupe europene a atras după sine ajustarea în jos a valorii fotbaliștilor. Cifrele confirmă, de altfel, ceea ce jocul ne-a arătat în acest debut de sezon: FCSB are nevoie de o infuzie de valoare fotbalistică pentru a-și putea îndeplini obiectivele. Lotul actual are limite evidente și nu face altceva decât să le arate în iarbă.