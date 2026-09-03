Sport

De ce a avut Gigi Becali nevoie de trei transferuri „bombă”. FCSB, prăbușire de peste 30 de milioane euro într-un an și o lună

Înainte de revoluția din lot anunțată de Gigi Becali, începută cu trei transferuri "bombă", Drăguș, Korenica și Muhar, anunțate de FANATIK, lotul FCSB ajunsese într-un punct foarte jos ca valoare de piață
Bogdan Baratky Tudor
03.09.2026 | 09:20
De ce a avut Gigi Becali nevoie de trei transferuri bomba FCSB prabusire de peste 30 de milioane euro intrun an si o luna
SPECIAL FANATIK
FCSB, pierdere de 30 de milioane de euro. Gigi Becali, nevoit să-i transfere pe Drăguș, Korenica și Muhar Foto: colaj Fanatik
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FCSB a învins categoric FC Argeș în primul meci din grupele Cupei României, dar startul de sezon este, per total, unul sub așteptări. Tensiunile interne și stilul de management de la FCSB nu sunt însă singurele cauze ale rezultatelor mediocre. Însăși valoarea lotului reprezintă unul dintre motive.

FANATIK a analizat valoarea actuala a lotului FCSB (conform datelor Transfermarkt) și a comparat-o cu cea din Iulie 2025. Iar mesajul pe care cifrele îl dau este cât se poate de clar 0 diminuarea drastică a valorii lotului este una dintre explicațiile obiective ale căderii FCSB.

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  • 51.4 milioane euro – valoarea lotul FCSB în Iulie 2025 (conform Transfermarkt)
  • 20.2 milioane euro – valoarea actuală (la 1 septembrie 2026).

Cele două cauze pentru care valoarea lotului FC a scăzut atât de abrupt

1. Exodul de jucători – 21 de fotbaliști plecați – În intervalul analizat, nu mai puțin de 21 de jucători au părăsit FCSB, valoarea lor cumulata la 1 iulie 2025 depășind 30 de milioane euro

FCSB – prăbușire de peste 30 de milioane euro într-un an și o lună
FCSB – prăbușire de peste 30 de milioane euro într-un an și o lună

Top plecări FCSB

  • Olaru – 7.5 milioane euro
  • Bîrligea – 5 milioane euro
  • Șut – 4,5 milioane euro
  • Tănase – 2,5 milioane euro
  • Lixandru – 1,2 milioane euro
  • Ștefanescu – 1,2 milioane euro
  • Alhassan – 1 milion euro
  • Edjouma – 1 milion euro
  • Zima – 1 milion euro

Darius Olaru, Daniel Bîrligea, Adrian Șut, Florin Tănase sunt fotbaliști pe care FCSB nu i-a înlocuit nici măcar numeric. Practic, mijlocul FCSB (atât ofensiv, cât și defensiv) și vârful de atac au dispărut din vestiarul echipei lui Gigi Becali.

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2. Scăderea valorii jucătorilor rămași

Practic, doar doi jucători din lotul FCSB au crescut în valoare – Toma și Stoian (explicabil: datorită vârstei și minutelor primite în prima ligă). Creșterea lor este însă marginală la nivelul lotului și nu a putut compensa scăderea celorlalți jucători, care totalizează peste 7,4 milioane euro.

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Cât au scăzut cotele jucătorilor de la FCSB
Cât au scăzut cotele jucătorilor de la FCSB

Deprecierea nu este însă deloc surprinzătoare. Căderea în play-out după două sezoane de grupe europene a atras după sine ajustarea în jos a valorii fotbaliștilor. Cifrele confirmă, de altfel, ceea ce jocul ne-a arătat în acest debut de sezon: FCSB are nevoie de o infuzie de valoare fotbalistică pentru a-și putea îndeplini obiectivele. Lotul actual are limite evidente și nu face altceva decât să le arate în iarbă.

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