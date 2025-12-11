Sport

De ce a bătut Anzor penalty pentru Universitatea Craiova şi nu Cicâldău! Ce s-a întâmplat la antrenament înaintea meciului cu Sparta. Exclusiv

Universitatea Craiova a irosit o lovitură de pedeapsă în prima repriză cu Sparta Praga. FANATIK a aflat cum s-a decis ca Anzor să bată penalty-ul şi nu Cicâldău, care era aşteptat să execute.
Marian Popovici
11.12.2025 | 21:33
De ce a batut Anzor penalty pentru Universitatea Craiova si nu Cicaldau Ce sa intamplat la antrenament inaintea meciului cu Sparta Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
De ce a bătut Anzor penalty pentru Universitatea Craiova şi nu Cicâldău! Ce s-a întâmplat la antrenament înaintea meciului cu Sparta.
În minutul 33 al meciului dintre Universitatea Craiova şi Sparta Praga, Etim a fost agăţat în careu de Sevinsky. Arbitrul belgian a acordat lovitura de pedeapsă, dar a fost nevoie de o validare la VAR după o poziţie suspectă de ofsaid la Cicâldău.

De ce a bătut Anzor penalty pentru Universitatea Craiova şi nu Cicâldău!

Anzor Mekvabishvili şi-a asumat execuţia penalty-ului, dar a tras peste poarta lui Vindahl, spre disperarea oltenilor din tribune şi a patronului Mihai Rotaru, care a trăit cu sufletul la gură faza.

FANATIK a aflat cum s-a ales executantul loviturii de pedeapsă. Toţi se aşteptau să execute Cicâldău, dar la antrenamentul oficial al Universităţii Craiova de miercuri au fost exersate loviturile de pedeapsă, iar Anzor a dat cele mai multe.

Din imaginile care s-au văzut la tv, Anzor şi Cicâldău au decis între ei cine bate. În cele din urmă gruzinul a executat lovitura de pedeapsă, din păcate peste poartă.

EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”,...
Digi24.ro
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București

Anzor s-a supărat când a fost schimbat în minutul 55!

Mijlocaşul georgian a fost schimbat în minutul 55, la scorul de 0-1. Filipe Coelho l-a băgat pe Nsimba. Anzor a fost foarte nemulţumit de modificare şi nu i-a venit să creadă că el este jucătorul chemat la marginea terenului.

O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după...
Digisport.ro
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet

Gruzinul s-a mai calmat când stadionul a început să îl aplaude în timp ce părăsea terenul, fotbalistul aplaudându-i la rândul lui pe fani. Ratarea penalty-ului i-a costat scump pe olteni, Rrahmani reuşind să deschidă scorul în minutul 50.

  • 24 de ani are Anzor Mekvabishvili
  • 2024 este anul în care Anzor a semnat cu Craiova
Europa League, rezultate etapa 6. 9 partide se joacă acum. Răsturnări uluitoare de...
Fanatik
Europa League, rezultate etapa 6. 9 partide se joacă acum. Răsturnări uluitoare de scor în meciul lui Răzvan Lucescu din Bulgaria
Fanii lui Feyenoord au provocat mari incidente în Centrul Vechi! Olandezii au dat...
Fanatik
Fanii lui Feyenoord au provocat mari incidente în Centrul Vechi! Olandezii au dat foc copertinei unui local. Video
Conference League, rezultate etapa 5. 9 partide se joacă acum. Răzvan Marin, gol...
Fanatik
Conference League, rezultate etapa 5. 9 partide se joacă acum. Răzvan Marin, gol magnific în Samsunspor – AEK! Andrei Rațiu, titular pentru Rayo
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
