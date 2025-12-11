De ce a bătut Anzor penalty pentru Universitatea Craiova şi nu Cicâldău! Ce s-a întâmplat la antrenament înaintea meciului cu Sparta. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În minutul 33 al meciului dintre Universitatea Craiova şi Sparta Praga, Etim a fost agăţat în careu de Sevinsky. Arbitrul belgian a acordat lovitura de pedeapsă, dar a fost nevoie de o validare la VAR după o poziţie suspectă de ofsaid la Cicâldău.

De ce a bătut Anzor penalty pentru Universitatea Craiova şi nu Cicâldău!

Anzor Mekvabishvili şi-a asumat execuţia penalty-ului, dar a tras peste poarta lui Vindahl, spre disperarea oltenilor din tribune şi a .

FANATIK a aflat cum s-a ales executantul loviturii de pedeapsă. Toţi se aşteptau să execute Cicâldău, dar la antrenamentul oficial al Universităţii Craiova de miercuri au fost exersate loviturile de pedeapsă, iar Anzor a dat cele mai multe.

Din imaginile care s-au văzut la tv, Anzor şi Cicâldău au decis între ei cine bate. În cele din urmă gruzinul a executat lovitura de pedeapsă, din păcate peste poartă.

Anzor s-a supărat când a fost schimbat în minutul 55!

Mijlocaşul georgian a fost schimbat în minutul 55, la scorul de 0-1. Filipe Coelho l-a băgat pe Nsimba. Anzor a fost foarte nemulţumit de modificare şi nu i-a venit să creadă că el este jucătorul chemat la marginea terenului.

Gruzinul s-a mai calmat când stadionul a început să îl aplaude în timp ce părăsea terenul, fotbalistul aplaudându-i la rândul lui pe fani. Ratarea penalty-ului i-a costat scump pe olteni, .