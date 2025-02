De ce a blocat Adi Mutu transferul lui Mihnea Rădulescu la Dinamo: „La vară, cota lui va exploda!”

în actuala perioadă de mercato, însă în cele din urmă jucătorul a rămas la Ploiești. Antrenorul „găzarilor”, Adrian Mutu, a dezvăluit de ce jucătorul nu a fost transferat.

Adrian Mutu, dezvăluiri despre transferul lui Mihnea Rădulescu la Dinamo: „Era să îl pierdem”

În cadrul emisiunii „Don Mutu”, Adrian Mutu a recunoscut că Petrolul Ploiești a fost extrem de aproape să îl piardă pe Mihnea Rădulescu în perioada de mercato din iarnă, însă în cele din urmă jucătorul a rămas la formația prahoveană.

„Briliantul” a afirmat interesul lui Dinamo pentru tânărul jucător și a transmis că Petrolul s-a opus mutării. Dacă Mihnea Rădulescu ar fi părăsit echipa, lotul „găzarilor” ar fi avut de suferit. „Câinii” ar fi oferit nu mai puțin de 300.000 de euro în schimbul fotbalistului.

„Este adevărat că era să îl pierdem pe Rădulescu, care a fost dorit de Dinamo. Dinamo a făcut o ofertă pentru el, clubul s-a gândit și s-a hotărât să nu îl vândă.

Nu știu exact suma, a fost în jur de 300.000 de euro. Am întrebat dacă merită să îl lăsăm, pentru că era un efort și echipa noastră suferea, pentru că este un jucător interesant pentru noi”, a spus Adrian Mutu.

„Cota lui Mihnea Rădulescu va exploda la vară”

Adrian Mutu a continuat dialogul cu moderatorul Horia Ivanovici și a transmis că, în cazul unei calificări în play-off, .

Deși au fost făcute mai multe presiuni în ultimele zile de mercato, niciun jucător nu a părăsit-o pe Petrolul Ploiești. Fostul internațional va putea pregăti cât poate de bine echipa, în speranța unei calificări în play-off.

„La vară, în caz de o calificare istorică în play-off, probabil că evaluarea lui Mihnea va exploda. Dinamo a vrut să îl ia în ultimele zile de mercato, au fost presiuni mari pe anumiți jucători ai noștri.

Mă bucur că nu a plecat Keita, pentru că am nevoie de jucători. Am foarte mulți copii în lot, am undeva la 10 copii. Îmi place să îi am, dar ei trebuie să crească într-un ambient corect, profesional, iar pentru asta am nevoie de jucători de valoare, de calitate, pentru a putea învăța și crește”, a completat Adrian Mutu.

550.000 de euro este cota de piaţă a lui Mihnea Rădulescu

26 de meciuri, 4 goluri și 1 pasă decisivă a adunat Rădulescu la Petrolul în acest sezon

Adrian Mutu dezvăluie de ce nu a ajuns Mihnea Rădulescu la Dinamo