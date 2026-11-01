De ce a câștigat, de fapt, Cristiano Ronaldo BOAT 2026. Social media, cel mai puternic aliat al lui CR7 în duelul cu Messi

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BOAT este acronimul pentru Ballon d’Or of All Time, adică „ ”. În această pasionantă întrecere, „Ronaldo 2008” a câștigat în fața lui „Messi 2012”. Precizare necesară: acestea nu sunt ID-uri de yahoo messenger. Explic în cele ce urmează criteriile după care participanții au fost selectați și de ce rezultatul concursului reflectă cât se poate de fidel realitatea.

Ce este de fapt BOAT 2026

Scopul declarat al concursului a fost acela ca publicul să aleagă cea mai mare performanță individuală recompensată cu Balonul de Aur, dintre edițiile câștigate de laureații eligibili. Organizatorii au prezentat BOAT ca pe o modalitate de a implica și suporterii în decernarea premiului. Astfel, diverse alte formulări explicative au fost lansate în spațiul public:

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“Alegerea celui mai mare câștigător al Balonului de Aur din toate timpurile”, “Alegerea celui mai bun sezon recompensat cu Balonul de Aur”, “Alegerea câștigătorului preferat de suporteri”. În mod evident, publicul țintă este consumatorul de conținut online “scurt, autentic, real și nedistorsionat”.

Nu sunteți convinși? Mă văd nevoit să plusez – pe ballondor.com, organizatorii au venit cu binevenite precizări: prin BOAT se dorește dezvoltarea unei comunități internaționale în jurul Balonului de Aur și menținerea interesului pentru platformă dincolo de seara galei, prin articole, statistici, sondaje și quizuri.

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Cine putea candida și care au fost adversarii lui Ronaldo 2008

. Dar asta nu e tot. Dai click și mintea imaginația ți-o ia efectiv razna: fiecare ediție câștigată reprezenta o opțiune separată: alegătorul poate vota, de exemplu, „Cristiano Ronaldo 2008” sau „Lionel Messi 2012”, nu întreaga carieră a jucătorului. Cristiano 2008 a concurat așadar nu doar cu Messi 2012, sau Messi 2021, ci și cu Cristiano 2016.

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Au existat astfel 10 fotbaliști eligibili și 32 de candidaturi individuale, corespunzătoare anilor în care câștigaseră premiul:

Fotbalist Baloane de Aur Anii disponibili pentru vot Lionel Messi 8 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023 Cristiano Ronaldo 5 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 Johan Cruyff 3 1971, 1973, 1974 Michel Platini 3 1983, 1984, 1985 Marco van Basten 3 1988, 1989, 1992 Alfredo Di Stéfano 2 1957, 1959 Franz Beckenbauer 2 1972, 1976 Kevin Keegan 2 1978, 1979 Karl-Heinz Rummenigge 2 1980, 1981 Ronaldo Nazário 2 1997, 2002

Personal sunt extrem de curios cum s-au prezentat în competiție Di Stefano 1959, Keegan 1978 și Rummenigge 1980. Glumesc; nu sunt curios, pentru că știu: primul s-a clasat pe locul 31, al doilea a terminat pe 27, iar ultimul e deținătorul lanternei roșii. Locul 32. Sub așteptări… Poate se pregătesc mai bine pentru următorul BOAT. În acest sezon i-a băgat Cristiano în buzunar.

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Care a fost componența juriului

Votarea a fost deschisă între 1 și 27 octombrie 2026, iar rezultatele au fost anunțate pe 28 octombrie, pe ballondor.com. Au votat utilizatorii înscriși pe platformă, iar criteriile de selecție au fost inimaginabil de restrictive:

Vârsta minimă: 18 ani

Era necesar un cont, cu nume și adresă de e-mail. (Este momentul pentru un autodenunț: eu am două, pe două platforme diferite. Sunt ferm convins că sunt singurul din lume capabil de așa ceva)

Era permis un singur cont de persoană. (Rog cititorii să nu zâmbească. Tu… da, tu… ăla cu mustață!…Te văd!)

Participarea presupunea cumpărarea unei fotografii digitale istorice a primului trofeu al Balonului de Aur, pentru 1 euro. (Mi se pare un preț rezonabil pentru o fotografie digitală, mai ales că vorbim despre una istorică)

Se putea vota repetat, cumpărând fotografia din nou. Regulamentul nu stabilea un plafon numeric al voturilor

Participanții intrau și într-o tragere la sorți pentru două bilete la gala din 2027.

Așadar, votanți a căror singură calificare era împlinirea vârstei de 18 ani erau invitați să voteze (chiar și multiplu) în schimbul a 1 euro per vot, pentru a decide cine dintre Cristiano 2008, Messi 2012, Keegan 1978, Cruyff 1971, Di Stefano 1959 și Ronaldo Dințosul 1997 este, cum s-ar zice, top. Ceea ce, cu tot respectul, îmi amintește de titluri celebre, care au făcut istorie în presa românească post-revoluționară: „Primul interviu cu Nicolae şi Elena Ceauşescu după 20 de ani de la dispariţia lor”, „Am ajuns de râsul lumii! Fantoma bunicii moarte şi-a făcut un selfie, de pe lumea cealaltă” sau, campionul absolut, „O găină a născut doi pui vii”. Ceea ce arată fără putință de tăgadă că pe drumul pe care vin ei acum, noi ne-ntoarcem obosiți.

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Cine a câștigat competiția care a ținut mapamondul cu sufletul la gură

Efectiv n-o să credeți, dar pe primele 10 locuri s-au clasat Ronaldo și Messi:

Cristiano Ronaldo 2008 Lionel Messi 2012 Cristiano Ronaldo 2017 Lionel Messi 2023 Cristiano Ronaldo 2016 Cristiano Ronaldo 2014 Lionel Messi 2015 Cristiano Ronaldo 2013 Lionel Messi 2011 Lionel Messi 2009

Pe 11 a venit, la mare luptă, Messi 2019, care l-a întrecut la mustață pe Messi 2021. Între ultimii doi Messi s-a strecurat Ronaldo. Nu… celălalt. Versiunea 2002. De la locul 16 în jos s-au clasat fotbaliști despre care votanții, în cel mai bun caz, au auzit. Măcar de o parte dintre ei. Chiar dacă nu asociază neapărat numele cu activitatea de fotbalist, fiind convinși, spre exemplu, că Keegan ar putea fi bassist la Metallica, van Basten pictor impresionist din școala olandeză, iar Rumennigge personaj secundar în „Aventurile baronului Münchhausen”.

Nu avem un total confirmat oficial al voturilor BOAT. Poate și pentru că acest total ar fi confirmat și adevăratul succes (cel financiar) al acestui excepțional demers sportiv și fotbalistic. Pagina organizatorilor publică doar numărul celor care au votat repetat: 5.009 persoane, fără totalul voturilor sau al participanților unici.

4.665 persoane × 2–4 voturi

300 persoane × 5–9 voturi

44 persoane × 10–26 voturi

Așadar, din informațiile oficiale putem calcula că doar acești participanți au exprimat între 11.270 și 22.504 euro ăăăă… voturi.

De ce Ronaldo 2008 a meritat fără rezerve victoria

Messi 2012 s-a ridicat la valoarea adversarului său, dar în mod evident Ronaldo 2008 și-a dorit mai mult victoria. Statistica meciului o confirmă: Pe Instagram, @cristiano are 679,8 milioane urmăritori, în timp ce @leomessi doar 517,7 milioane. Un plus de 31%, care în fotbal contează enorm. Pe Facebook, scorul este de 174 la 118. Milioane, desigur. Pe Youtoube, Leo mai bine nu se prezenta. Serios… 83,05 la 5,07. Tot milioane. Rușinos! Pe „X”, Cristiano boxează cu umbra, pentru că Leo chiar nu există în această zonă a terenului, unde câștigătorul nostru e prezent cu 114,5 milioane. Mi se face efectiv jenă că nu l-am luat în serios pe teoreticianul fotbalului de internet… timpul i-a dat lui dreptate, nu mie!

În plus, acesta este doar capitolul social media. Dacă intrăm în zona de six-pack, sau definire musculară în general, împingem discuția în derizoriu și comparația în zona ridicolului. Motiv pentru care vă propun să ne oprim aici.