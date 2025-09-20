De ce a căzut varianta Florin Pârvu la Petrolul! Preşedintele Voluntariului a dezvăluit tot: “Va antrena în SuperLiga, dar la anul!”

în urma rezultatului de 0-3, acasă, cu Dinamo. „Lupii” caută acum un nou tehnician, iar printre variante s-a aflat și Florin Pârvu, care i-a antrenat în trecut și care se află acum pe banca lui FC Voluntari. Oficialii ilfovenilor au lămurit întreaga situație.

Florin Pârvu la Petrolul? Ce a avut de spus FC Voluntari în cazul mutării antrenorului

Florin Pârvu are istoric la Petrolul și ca jucător, dar și ca antrenor, astfel că nu a fost o mirare faptul că prahovenii s-au gândit la posibilitatea de a colabora din nou în momentul în care au renunțat la serviciile lui Liviu Ciobotariu.

FC Voluntari a lămurit situația antrenorului. Mai exact, Bogdan Bălănescu, președintele formației din Liga 2, a transmis că Florin Pârvu va antrena în SuperLiga din sezonul viitor, însă tot la FC Voluntari.

El a dezvăluit că tehnicianul român fiind vorba despre susținerea acordată antrenorului după decesul soției sale, în iunie 2024. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că .

„În afara contractului pe care îl avem cu Florin Pârvu, este și un contract sentimental!”

„Da, îl vom da pe Florin Pârvu la SuperLiga. Își dorește foarte mult să acționeze la SuperLiga și va antrena acolo în sezonul viitor, când FC Voluntari va promova. Nu se pune problema să plece. În afara contractului pe care îl avem cu Florin Pârvu, este și un contract sentimental.

Nu s-a pus în niciun moment problema, chiar dacă am fost învinși de Csikszereda (n.r. – în Cupă) și de Tunari. A fost o conferință de presă premergătoare meciului cu CS Dinamo. Suntem axați și concentrați pe meciul de mâine cu CS Dinamo.

„Suntem în grafic, suntem acolo sus și ne dorim să ne clasăm pe primele două locuri la finalul campionatului”

Vrem să continuăm pe linia ascendentă pe care am început-o la meciul cu Chiajna. Meciul cu CS Dinamo este unul de 3 puncte, de Liga 2. Tot ce înseamnă Dinamo îmi trezește amintiri, nu pot nega asta. Toți de acolo îmi sunt foști colegi, actuali prieteni, începând cu Florin Bratu, Ionel Dănciulescu, ”Johnny” Culina.

Perioada Dinamo nu se va uita niciodată, nu putem să ignorăm relațiile noastre. Mâine ne dorim să câștigăm și să luăm cele 3 puncte. La promovare, suntem în grafic, ca să spun așa, suntem acolo sus și ne dorim să ne clasăm pe primele două locuri la finalul campionatului”, a spus inițial președintele lui FC Voluntari.

„Claudiu Tudor a insistat ca Florin Pârvu să revină la Petrolul!”

„Petrolul, ca să revin, a făcut o solicitare din partea lui Claudiu Tudor, care a insistat ca Florin Pârvu să revină la Petrolul. I-am spus care este situația lui Florin Pârvu la Voluntari și s-au închis discuțiile.

Am apreciat acest lucru. Și ei au înțeles situația lui Florin la Voluntari și nu au insistat foarte mult, pentru că au văzut vehemența noastră. Nu s-a pus problema!”, a mai spus Bogdan Bălănescu la FANATIK SUPERLIGA.