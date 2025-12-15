Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

De ce a cerut Rapid control anti-doping la meciul cu Oțelul Galați? „Trebuia comandat și la brigada de arbitri!”. Exclusiv

Rapid a solicitat control doping la meciul cu Oţelul Galaţi. Andrei Vochin a dezvăluit că impresia în SuperLiga este că atunci când o echipă aleargă bine există mereu această suspiciune.
Marian Popovici
15.12.2025 | 13:55
De ce a cerut Rapid control antidoping la meciul cu Otelul Galati Trebuia comandat si la brigada de arbitri Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
De ce a cerut Rapid control anti-doping la meciul cu Oțelul Galați? „Trebuia comandat și la brigada de arbitri!”. Sursa: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Rapid a pierdut meciul cu Oţelul Galaţi, scor 0-2. Oaspeţii au dominat confruntarea din Giuleşti, iar echipa lui Gâlcă este în pierdere de turaţie, deşi rămâne lider în campionat.

Rapid a solicitat control doping în Rapid – Oţelul: „Au văzut cum au alergat!”

Andrei Vochin a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că a fost solicitat control doping la confruntarea dintre Rapid şi Oţelul, solicitarea fiind făcută de Victor Angelescu:

ADVERTISEMENT

Cred că şi pe cei de la Rapid i-a făcut să vadă acelaşi lucru şi înţeleg că înainte de meci au comandat control doping. Probabil au văzut cum au alergat.

Ok, foarte bine că au cerut control doping. Dar am impresia că dacă la noi o echipă aleargă bine se gândeşte la chestia asta. Nu se gândeşte că poate echipa aia aleargă bine pentru că e antrenată bine, să alerge aşa.

ADVERTISEMENT
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie...
Digi24.ro
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor

S-a demonstrat cu toate testele la care au fost supuşi cei de la FCSB anii trecuţi. La echipa naţională nu este înainte de fiecare meci. Pot veni oricând. Au venit la Mogoşoaia de două ori”, a spus Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață

Dănuţ Lupu, replică genială: „Trebuia comandat şi la brigada de arbitri!”

Robert Niţă, un apropiat al conducerii de la Rapid, a confirmat informaţia, spunând că deocamdată este mult prea devreme ca rezultatele să iasă:

„Sunt corecte informaţiile lui Andrei, ca de obicei. De ce? Aşa au decis cei din conducere. Cred că domnul Angelescu a solicitat. E mult prea repede să vină rezultatele. Cred că durează. Ştiu că a fost cerut la acest meci”, a spus Niţă.

ADVERTISEMENT

În contextul acuzelor Rapidului la adresa arbitrajului, Dănuţ Lupu a glumit amar cu giuleştenii: „Trebuia comandat și la brigada de arbitri!” 

Andrei Nicolescu, anunț tare pentru fanii lui Dinamo despre transferul atacantului român mult...
Fanatik
Andrei Nicolescu, anunț tare pentru fanii lui Dinamo despre transferul atacantului român mult așteptat. „A mai fost pe lista noastră!”. Exclusiv
Primul 11 al FCSB cu Unirea Slobozia: cu Lixandru, fără Miculescu. Cine joacă...
Fanatik
Primul 11 al FCSB cu Unirea Slobozia: cu Lixandru, fără Miculescu. Cine joacă număr 9. Exclusiv
A analizat cu bisturiul arbitrajul de la Rapid – Oțelul și a găsit...
Fanatik
A analizat cu bisturiul arbitrajul de la Rapid – Oțelul și a găsit DOAR o fază discutabilă: „Koljic să zică mersi că nu a luat roșu”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
ULUITOR! Dezminte cel mai mare mit despre Valentin Ceaușescu: 'Este o prostie imensă!'
iamsport.ro
ULUITOR! Dezminte cel mai mare mit despre Valentin Ceaușescu: 'Este o prostie imensă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!