De ce a cerut Rapid control anti-doping la meciul cu Oțelul Galați? „Trebuia comandat și la brigada de arbitri!”. Exclusiv

Rapid a pierdut meciul cu Oţelul Galaţi, scor 0-2. Oaspeţii au dominat confruntarea din Giuleşti, iar echipa lui Gâlcă este în pierdere de turaţie, deşi rămâne lider în campionat.

Rapid a solicitat control doping în Rapid – Oţelul: „Au văzut cum au alergat!”

Andrei Vochin a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că a fost solicitat control doping la confruntarea dintre Rapid şi Oţelul, :

„Cred că şi pe cei de la Rapid i-a făcut să vadă acelaşi lucru şi înţeleg că înainte de meci au comandat control doping. Probabil au văzut cum au alergat.

Ok, foarte bine că au cerut control doping. Dar am impresia că dacă la noi o echipă aleargă bine se gândeşte la chestia asta. Nu se gândeşte că poate echipa aia aleargă bine pentru că e antrenată bine, să alerge aşa.

S-a demonstrat cu toate testele la care au fost supuşi cei de la FCSB anii trecuţi. La echipa naţională nu este înainte de fiecare meci. Pot veni oricând. Au venit la Mogoşoaia de două ori”, a spus Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

Dănuţ Lupu, replică genială: „Trebuia comandat şi la brigada de arbitri!”

Robert Niţă, un apropiat al conducerii de la Rapid, a confirmat informaţia, spunând că deocamdată este mult prea devreme ca rezultatele să iasă:

„Sunt corecte informaţiile lui Andrei, ca de obicei. De ce? Aşa au decis cei din conducere. Cred că domnul Angelescu a solicitat. E mult prea repede să vină rezultatele. Cred că durează. Ştiu că a fost cerut la acest meci”, a spus Niţă.

, Dănuţ Lupu a glumit amar cu giuleştenii: „Trebuia comandat și la brigada de arbitri!”