De ce a dat afară Dinamo unul dintre jucătorii de bază: “Am aflat că ăsta e motivul”. Kopic şi-a asumat decizia: “Nu e o greşeală!”

Adi Mutu a transmis că deține informații conform cărora Hakim Abdallah a fost cedat la UTA din cauza faptului că atacantul originar din Madagascar obișnuia să îl nemulțumească pe antrenorul Zeljko Kopic prin modul în care se prezenta la antrenamente.

De ce a renunțat Dinamo la Hakim Abdallah

„Briliantul” a explicat că fotbalistul nu se pregătea la capacitate maximă, motiv pentru care în viziunea sa „câinii” au luat decizia corectă în momentul în care s-au despărțit de el.

„Mie îmi place, dar din ce am aflat eu așa, nu pot să dau numele, pentru că nu e frumos, am înțeles că nu e un jucător de antrenament, în sensul că la antrenament, și în general așa în toată perioada asta a sezonului trecut, el a avut așa, adică oscilează, la antrenament nu se antrenează. Punct și de la capăt.

Nu se antrenează, nu e un jucător care dă sută la sută la antrenament, se bazează mult pe joc. La Dinamo eu cred că, atunci când au luat această hotărâre, din punctul ăsta de vedere, o hotărâre corectă, pentru că trebuie să dai un semnal și grupului, să se antreneze. Se creează această neînțelegere între ei.

Știu sigur că din cauza asta a fost trimis la altă echipă, pentru că era un jucător care nu dădea totul la antrenamente și atunci risca să creeze un disconfort în interiorul grupului”,

Zeljko Kopic a dat toate detaliile despre plecarea lui Abdallah de la Dinamo

Ulterior, în cadrul aceleiași ediții de FANATIK SUPERLIGA, s-a produs o intervenție video a antrenorului croat al „câinilor”. Cu această ocazie, el a fost întrebat, în mod evident, și despre subiectul Abdallah. A oferit toate detaliile și a concluzionat că despărțirea de atacant nu a reprezentat o greșeală din partea clubului Dinamo.

„Nu, nu a fost o greșeală. Am spus de multe ori că îl apreciez pe Hakim, ca jucător, ca persoană, a dat mult pentru Dinamo. Dar în fotbalul românesc, în Superliga, sunt niște reguli referitoare la străini, există un anumit număr de locuri pentru fiecare echipă și când am făcut calculele pentru echipa noastră știam cu toții din club că avem nevoie de un jucător ca el în echipă, dar știam în același timp că există doar un loc disponibil pentru un jucător străin.

A fost decizia mea ca antrenor și decizia noastră la nivel de club. Îi avem pe Perica, Alex Pop, Karamoko. Era mai ușor pentru noi să eliberăm un loc și să îl lăsăm pe Hakim să găsească o altă opțiune pentru el și să continue să dovedească la un alt club.

Zeljko Kopic este mulțumit de randamentul lui Mamoudou Karamoko la Dinamo

(n.r. Despre Mamoudou Karamoko) Este povestea tipică din fotbalul românesc, pentru că în continuare Dinamo și alte cluburi nu pot plăti sume de transfer pentru anumiți jucători care se află la un nivel de top în acel moment. Încercăm să aducem jucători la care vedem potențial, calitate, dar ei au anumite probleme pe moment din cauza accidentărilor sau din cauza unui statut rău la cluburile lor.

Mamoudou este unul dintre acești jucători cu mult potențial, o combinație de calități tehnice și calități fizice. Este jucătorul perfect pentru echipa noastră, pentru că vrea să joace, vrea să aibă mingea la picior, să coopereze, să fie conectat cu coechipierii. Sunt satisfăcut cu modul în care se dezvoltă, prima dată trebuie să îl ținem sănătos, în formă bună, și cred că va fi din ce în ce mai bun. Încă mai are multe de îmbunătățit”,