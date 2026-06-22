De ce a dat Alex Băluță Timișoara pe Târgoviște? Florin Gardoș face lumină: „A acceptat un salariu mai mic. Avea oferte și din prima ligă”

ADVERTISEMENT

Deși s-a aflat în discuții avansate cu Politehnica Timișoara, Alex Băluță a ales în cele din urmă să se alăture Chindiei Târgoviște. Florin Gardoș a explicat pentru FANATIK care a fost adevăratul motiv din spatele alegerii sale, în ciuda salariului mai bun pe care l-ar fi primit din partea bănățenilor.

Motivul pentru care Alex Băluță a ales Târgoviște în detrimentul Timișoarei

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că însă el Deși Florin Gardoș a dezvăluit că internaționalul român câștigă un salariu mai mic decât ar fi făcut-o în Banat, altele sunt motivele pentru care Băluță a făcut această alegere. FANATIK a dezvăluit că, în cazul în care ar fi semnat cu Poli Timișoara, fotbalistul ar fi avut un salariu de 6.000 de euro net pe lună.

ADVERTISEMENT

„A acceptat chiar un salariu mai mic decât la Timișoara și asta arată că are caracter. E de apreciat că l-a interesat proiectul sportiv în primul rând și că are niște oameni cu care a lucrat. Am vorbit non-stop cu el la telefon, mai ales că am fost colegi la Universitatea Craiova și la echipa națională. Plus că are o relație prin alianță cu Honciu și cu Marius Briceag. A contat că el cunoaște mulți oameni din club și s-a întors unde a început fotbalul.

Discuțiile cu el au fost de ceva timp. L-am sunat când am văzut că îl dorește Timișoara, deoarece nu credeam că vrea să vină la Liga 2, pentru că a avut discuții și cu echipe de prima ligă. Mi-a zis că ia în considerare și așa a început totul. Toată lumea l-a dorit aici și cred că asta a fost decisiv”, a spus Florin Gardoș, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Chindia pregătește promovarea! Ce transfer pe bani au făcut dâmbovițenii

Proiectul celor de la Chindia Târgoviște vizează promovarea la finele următorului sezon, după ce în stagiunea recent încheiată a disputat barajul de promovare împotriva Farului Constanța și nu s-a făcut de râs, însă „marinarii” au rămas în prima ligă după ce au câștigat la loviturile de departajare.

ADVERTISEMENT

Pentru acest obiectiv, Florin Gardoș a dezvăluit că s-au mișcat bine pe piața de transferuri, însă Alex Băluță este cel mai important dintre ele. Pe lângă extrema cu 8 selecții la naționala României, Chindia va mai oficializa câteva transferuri importante după data de 1 iulie. Dâmbovițenii au și plătit o sumă de transfer pentru un portar tânăr, care va îndeplini regula U21 pentru sezonul următor.

ADVERTISEMENT

„Până acum e cel mai important transfer, dar vor mai veni jucători importanți. Cu unii am semnat, dar va fi oficial de la 1 iulie. Vor fi jucători și de prima ligă, în care avem mare încredere, dar și mai tineri, cum e portarul Arsenie Mocan, pe care l-am luat de la Oradea și am plătit 25.000 de euro. El e portarul echipei naționale U18. Am primit referințe foarte bune de la foști portari și acum schimbăm și noi strategia și vom folosi under în poartă. Obiectivul e promovarea și cred că avem o echipă competitivă. Alex Băluță e bucuros că s-au liniștit lucrurile, mai ales că l-au deranjat niște lucruri. Acum trebuie să îi găsim chirie și să ne ocupăm de toate detaliile”, a continuat Florin Gardoș, managerul general al celor de la Chindia Târgoviște.