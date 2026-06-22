Sport

De ce a dat Alex Băluță Timișoara pe Târgoviște? Florin Gardoș face lumină: „A acceptat un salariu mai mic. Avea oferte și din prima ligă”

Alex Băluță a fost deturnat în ultima clipă din drumul către Politehnica Timișoara! Florin Gardoș, managerul general al Chindiei Târgoviște, a explicat cum s-a întâmplat acest lucru
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
22.06.2026 | 18:35
De ce a dat Alex Baluta Timisoara pe Targoviste Florin Gardos face lumina A acceptat un salariu mai mic Avea oferte si din prima liga
EXCLUSIV FANATIK
De ce a ales Alex Băluță Chindia Târgoviște, deși Poli Timișoara îi oferea un salariu mai mare. Foto: Colaj FANATIK
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Deși s-a aflat în discuții avansate cu Politehnica Timișoara, Alex Băluță a ales în cele din urmă să se alăture Chindiei Târgoviște. Florin Gardoș a explicat pentru FANATIK care a fost adevăratul motiv din spatele alegerii sale, în ciuda salariului mai bun pe care l-ar fi primit din partea bănățenilor.

Motivul pentru care Alex Băluță a ales Târgoviște în detrimentul Timișoarei

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că fosta extremă a celor de la FCSB și Universitatea Craiova este în discuții avansate cu Politehnica Timișoara, însă el a fost deturnat în ultima clipă de o propunere din partea Chindiei Târgoviște. Deși Florin Gardoș a dezvăluit că internaționalul român câștigă un salariu mai mic decât ar fi făcut-o în Banat, altele sunt motivele pentru care Băluță a făcut această alegere. FANATIK a dezvăluit că, în cazul în care ar fi semnat cu Poli Timișoara, fotbalistul ar fi avut un salariu de 6.000 de euro net pe lună.

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„A acceptat chiar un salariu mai mic decât la Timișoara și asta arată că are caracter. E de apreciat că l-a interesat proiectul sportiv în primul rând și că are niște oameni cu care a lucrat. Am vorbit non-stop cu el la telefon, mai ales că am fost colegi la Universitatea Craiova și la echipa națională. Plus că are o relație prin alianță cu Honciu și cu Marius Briceag. A contat că el cunoaște mulți oameni din club și s-a întors unde a început fotbalul.

Discuțiile cu el au fost de ceva timp. L-am sunat când am văzut că îl dorește Timișoara, deoarece nu credeam că vrea să vină la Liga 2, pentru că a avut discuții și cu echipe de prima ligă. Mi-a zis că ia în considerare și așa a început totul. Toată lumea l-a dorit aici și cred că asta a fost decisiv”, a spus Florin Gardoș, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Chindia pregătește promovarea! Ce transfer pe bani au făcut dâmbovițenii

Proiectul celor de la Chindia Târgoviște vizează promovarea la finele următorului sezon, după ce în stagiunea recent încheiată a disputat barajul de promovare împotriva Farului Constanța și nu s-a făcut de râs, însă „marinarii” au rămas în prima ligă după ce au câștigat la loviturile de departajare.

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Pentru acest obiectiv, Florin Gardoș a dezvăluit că s-au mișcat bine pe piața de transferuri, însă Alex Băluță este cel mai important dintre ele. Pe lângă extrema cu 8 selecții la naționala României, Chindia va mai oficializa câteva transferuri importante după data de 1 iulie. Dâmbovițenii au și plătit o sumă de transfer pentru un portar tânăr, care va îndeplini regula U21 pentru sezonul următor.

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„Până acum e cel mai important transfer, dar vor mai veni jucători importanți. Cu unii am semnat, dar va fi oficial de la 1 iulie. Vor fi jucători și de prima ligă, în care avem mare încredere, dar și mai tineri, cum e portarul Arsenie Mocan, pe care l-am luat de la Oradea și am plătit 25.000 de euro. El e portarul echipei naționale U18. Am primit referințe foarte bune de la foști portari și acum schimbăm și noi strategia și vom folosi under în poartă. Obiectivul e promovarea și cred că avem o echipă competitivă. Alex Băluță e bucuros că s-au liniștit lucrurile, mai ales că l-au deranjat niște lucruri. Acum trebuie să îi găsim chirie și să ne ocupăm de toate detaliile”, a continuat Florin Gardoș, managerul general al celor de la Chindia Târgoviște.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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