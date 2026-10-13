Sport

De ce a decedat Daniel Oprea, fost campion național și prezentator TV. Urma să împlinească 53 de ani

Bogdan Mariș
13.10.2026 | 18:20
De ce a decedat Daniel Oprea fost campion national si prezentator TV Urma sa implineasca 53 de ani
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Daniel Oprea, fost sportiv și prezentator la TVR, a decedat la vârsta de 52 de ani. FOTO: Facebook
Daniel Oprea, fost campion național la culturism și prezentator la TVR, a murit duminică, 11 octombrie, la vârsta de 52 de ani. Federația Română de Culturism și Fitness a dezvăluit cauza decesului.
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Daniel Oprea, care activa ca nutriționist al lotului național de culturism și prezenta emisiunea „Generația Fit” la TVR 2, a decedat pe 11 octombrie, cu două zile înainte de a împlini 53 de ani. Federația Română de Culturism și Fitness a anunțat că acesta a murit după ce a suferit o hemoragie pancreatică. În spațiul public se vehiculase varianta unui infarct.

De ce a decedat Daniel Oprea, nutriționistul lotului național de culturism

Daniel Oprea a murit pe 11 octombrie, la vârsta de 52 de ani. Fost militar și campion național și balcanic la culturism, acesta activa ca nutriționist al lotului național, însă era cunoscut și ca prezentator al emisiunii „Generația Fit” de pe postul TVR 2, care avea ca obiectiv promovarea activității fizice și a alimentației echilibrate. Oprea a fost și profesor de educație fizică și sport, dar și membru al Biroului Federal al Federației Române de Culturism și Fitness.

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În trecut, acesta lucrase și în staff-ul echipei naționale de polo pe apă. Din nefericire, Daniel Oprea a decedat fulgerător duminică, 11 octombrie, iar Federația în cadrul căreia activa a clarificat cauza decesului. „Potrivit concluziilor raportului medico-legal, decesul lui Daniel a fost cauzat de o hemoragie pancreatică, nu de un infarct, așa cum s-a vehiculat în spațiul public”, au precizat cei de la FRCF pe pagina oficială de Facebook.

Ce a transmis Federația Română de Culturism și Fitness

Federația Română de Culturism și Fitness anunța pe 11 octombrie decesul lui Daniel Oprea: „Este o zi nespus de grea pentru întreaga noastră comunitate. Cu adâncă durere în suflet, ne luăm rămas bun de la Daniel Oprea, un stâlp de susținere și un coleg de neînlocuit. Daniel s-a remarcat întotdeauna printr-o corectitudine și o bunătate rare, fiind caracterizat de o dăruire totală față de tot ceea ce făcea. Un om de bază al Federației noastre, un sprijin de nădejde pentru fiecare dintre noi.

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Noblețea lui sufletească și atașamentul față de valorile federației au lăsat o amprentă adâncă în inimile tuturor celor care au avut onoarea să lucreze alături de el. Plecarea lui lasă un gol uriaș în colectivul nostru și în inimile tuturor celor care l-au prețuit. Federația Română de Culturism și Fitness transmite cele mai sincere condoleanțe familiei îndoliate și celor apropiați. Suntem alături de dumneavoastră în aceste momente de grea încercare. Dumnezeu să-l ierte și să-i odihnească sufletul în pace!”.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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