De ce a demisionat Daniel Tudorache din PSD. Politicianul a dezvăluit motivele pentru care candidează independent la Primăria Sectorului 1

Într-o discuție cu Horia Ivanovici, în cadrul emisiunii “Sport și Politică”, candidatul Daniel Tudorache a explicat de ce a ales să fie independent. Fostul membru marcant al PSD București a dezvăluit că s-a temut că cei din PSD i-ar fi contestat candidatura, astfel că a preferat să demisioneze din partid.

De ce a demisionat Daniel Tudorache din PSD

”Sunt singurul social democrat la alegerile din Sectorul 1, am fost în PSD din 1998, de 26 de ani. Cu o zi înainte să-mi depun candidatura mi-am dat demisia, mi-am depus candidatura. De ce? Pentru că îmi depuneam candidatura ca și independent, exista posibilitatea să-mi conteste candidatura și să mă scoată de pe buletinul de vot”, a explicat Daniel Tudorache.

”Cred că ați făcut o mutare foarte bună, de credibilitate”, a replicat Horia Ivanovici. Daniel Tudorache a oferit, mai apoi, mai multe detalii referitor la decizia luată. ”Da, în 2020 Clotilde Armand m-a atacat cu ”ciuma roșie”, mă făcea în toate felurile. Dar, ciuma roșie, țipa foarte tare că eu sunt comunist.

Marcel Ciolacu, împreună cu Ciucă a hotărât prin acea alianță să pună un candidat de la PNL. Chiar dacă s-au chinuit cu candidatul la Primăria Capitalei, eu am sperat ca atunci când a venit cu Gabi Firea și PNL cu Burduja la Capitală, normal era să vină și la sectoare cu candidați de la fiecare partid. Eu mi-am anunțat intenția să candidez încă din februarie, i-am spus doamnei Firea, lui Paul Stănescu”, a completat candidatul independent la Primăria Sector 1.

Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii Sport și Politică, a salutat această decizie luată de Daniel Tudorache: ”V-ați hotărât să fiți independent, ca să candidați pentru oameni. Să nu fiți un primar al partidului, să fiți un primar al bucureștenilor”.

Concluzia a tras-o tot fostul primar, , nu partidul din spatele său. ”Exact, la locale oamenii aleg omul. Apoi partidul. E adevărat că fiecare primar are nevoie și de un consiliu, dar chiar dacă nu ai o majoritate, acum 4 ani nu am avut-o cu PSD. Aveam 9 consilieri PSD. Îmi trebuie majoritatea cu 14, am reușit. Un primar dacă în 2-3 luni nu își face majoritatea, nu are ce căuta acolo”, a completat Tudorache.

Daniel Tudorache e convins că poate câștiga alegerile ca și candidat independent

În concluzie, candidatul independent , pentru că cu doar 2-3 zile înainte de alegeri majoritatea candidaților fără șanse își vor redirecționa voturile către el, deci va porni cu o șansă reală în această bătălie.

”Cam 28% au, cei ce au votat-o, poți să zici orice de ea, sunt votanți fanatici. Toți cei 8 contracandidați se vor bate, dar sper că în ultimele trei zile înainte de 9 iunie, cel care va fi pe locul 2, sau apropiat de Clotilde să primească sprijinul celorlalți. E păcat să stai cu 5%.

Eu mă aștept să primesc sprijin de la toți ceilalți. Se adună. Nu pot să spun că acum 4 ani. Dacă Marcel Ciolacu mi-a sărit la beregată acum o săptămână, atât a putut. Asta le spun oamenilor, sunt social democrat, singurul social democrat, de 26 de ani fiind social democrat, sau ciuma roșie, PSD-ist, cum zic unii, nu ai cum să te simți altfel. Sunt în administrație din 2000, am fost consilier, viceprimar”, a explicat Daniel Tudorache.

