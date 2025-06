De ce a depus Ioana Năstase actele de divorț. Dezvăluiri despre căsnicia cu Ilie Năstase: “Nu am mai putut”

Ioana Năstase a explicat de ce a depus actele de divorț și a vorbit despre căsnicia cu Ilie Năstase. Soția fostului sportiv spune că nu a mai putut rezista alături de acesta.

Motivul pentru care Ioana Năstase a depus actele de divorț

Zilele trecute, . Cei doi sunt căsătoriți de cinci ani, iar de-a lungul timpului au avut parte de mai multe despărțiri și împăcări.

ADVERTISEMENT

De data aceasta, însă, Ioana Năstase pare hotărâtă să încheie definitiv căsnicia cu fostul tenismen. În platoul emisiunii Un Show Păcătos, aceasta a vorbit despre motivele pentru care a decis să divorțeze.

Nu este pentru prima dată când soția fostului sportiv a decis să depună actele de divorț. A mai făcut acest lucru cu câteva luni în urmă, la notar, însă Ilie Năstase nu s-a prezentat.

ADVERTISEMENT

“L-am mai făcut și în urmă cu câteva luni, la notar, că nu am vrut să se știe, am vrut să fie așa, mai discret un pic, doar că Ilie a refuzat să se prezinte.

Acum, am hotărât, deoarece vreo 3-4 zile m-a torturat psihic în fiecare seară și nu am mai rezistat și atunci am intentat actele de divorț”, a declarat aceasta la .

ADVERTISEMENT

De asemenea, a fost întrebată care a fost reacția soțului ei după ce a depus actele de divorț. Cei doi nu au comunicat atât de mult în ultima perioadă, iar aceasta nu a mai mai putut rezista în relație din cauza agresivității.

ADVERTISEMENT

“El nu prea vorbește, mai ales în ultimul an nu prea am comunicat. Nu vreau să-l denigrez, nu vreau să vorbesc urât la adresa lui, doar că nu am mai putut eu să rezist la agresivitatea lui, și fizică, și verbală, și amenințări și toate cele. Nu am mai putut”, a adăugat soția fostului tenismen.

Ce planuri are Ioana Năstase

Ioana Năstase a mai precizat că nu s-a mai ocupat atât de mult de ea în ultima vreme, așa că a decis să își facă niște investigații medicale pentru a se asigura că totul este în regulă. În curând, are de gând să plece într-o vacanță.

“Recunosc că în această perioadă, că de mine nu prea m-am mai ocupat așa în ultimii ani. În această perioadă m-am hotărât să-mi fac niște analize, niște investigații, așa pentru mine, pentru sufletul meu, după care probabil, peste o săptămână, două, voi merge într-o vacanță că chiar nu am mai fost demult”, a mai spus Ioana Năstase.

În vara anului trecut, între Ilie Năstase și soția lui au apărut tensiuni. Fostul jucător de tenis a acuzat-o pe aceasta că i-a fost infidelă. În final, lucrurile s-au calmat, iar cei doi au ajuns la sentimente mai bune.