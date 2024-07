De ce a dispărut fata Catincăi Roman din lumina reflectoarelor. Și mama ei își schimbă meseria: „Nu e nimic normal în a fi desconsiderată”

Fata Catincăi Roman a dispărut de ceva timp din lumina reflectoarelor, iar mama ei, Catinca, explică pentru FANATIK ce se întâmplă în aceste momente cu Calina.

Fata Catincăi Roman încă nu și-a găsit calea! „Nu prea o amuză lumea asta din lumina reflectoarelor”

a dezvăluit, totodată, că are de gând să își schimbe meseria. Lucrează la o serie de proiecte sociale, căci vrea să fie alături de femeile care se confruntă în continuare cu prejudecăți în societatea românească doar pentru că sunt femei.

În urmă cu mai mult timp, când Catinca a stat de vorbă cu FANATIK, ne-a spus că fiica ei își caută calea. Se întâmpla în urmă cu luni bune, iar astăzi, lucrurile nu sunt diferite cu mult. Calina încă nu și-a găsit calea, așa cum spera mama ei, dar are tot sprijinul acesteia indiferent ce se va hotărî să facă în viață.

Catinca ne-a mărturisit că, deși Calina a făcut parte din showbiz, a realizat că lumea mondenă nu e neapărat de ea. Reamintim faptul că ultima ei apariție tv a fost în competiția Bravo, ai stil Celebrities, acum patru ani.

„Încă nu și-a găsit calea! Muncește, muncește. Nu prea o amuză lumea este din lumina reflectoarelor. A încercat, dar știi cum e? Fiecare are ritmul lui. Spre deosebire de mulți din generația mea, eu nu consider că există un timp al lucrurilor. Asta mi se pare cea mai mare prostie. Eu cred că fiecare are ritmul lui și înaintează în viață și construiește așa cum își dorește. Eu nu-i impun nimic. Are sprijinul meu necondiționat orice ar face și sunt sigură că o să își găsească calea”, a declarat Catinca Roman, ân exclusivitate pentru FANATIK.

Cum se înțeleg Catinca și fiica ei, Calina: „Are alte interese, dar suntem cam pe aceeași lungime de undă”

Catinca a vorbit și despre diferențele între generații, despre lucrurile care le separă de fiica ei. Din fericire, vedeta e suficient de modernă încât să înțeleagă tânăra generație, așa că nu prea are divergențe cu Calina când vine vorba despre viziunile asupra vieții.

„Aș vrea să fiu tolerantă acum, dar nu pot. Generația mea, eu fiind generația de sacrificiu, era oprită, încremenită în niște vremuri. Pe mine mă sperie nostalgia multora față de acele vremuri. Bine, nu vreau să generalizez.

Nu aș putea spune că între mine și fiica mea există vreo divergență de principii și de valori, normal că e altă generație, are alte interese, poate alte preocupări, dar suntem cam pe aceeași lungime de undă”, ne-a mai spus Catinca Roman.

După ce am aflat că fata Catincăi Roman analizează cu maximă atenție pe ce drum vrea să o ia în viață de acum înainte, dar și cum se înțelege cu mama ei, ne-a povestit cărui scop vrea să se dedice de acum înainte.

Catinca își schimbă profesia. Ce vrea să facă mai mult de acum înainte, după ce a refuzat să facă politică

„Mă reorientez profesional. O să mă axez mai mult pe acțiuni umanitare, pe activism social. Cred că societatea românească e într-un fel de colaps din multe puncte de vedere. Cred că noi ca societate putem schimba lucrurile, mai mult decât politic”, ne-a spus Catinca Roman.

ne-a mai zis că a primit oferte de a intra în politică, dat fiind faptul că a militat mereu pentru drepturile persoanelor vulnerabile, de la femeile afectate de violența domestică până la persoanele LGBT, dar a refuzat orice propunere.

„Mi s-a mai făcut, dar nu mă atrage deloc. Prefer partea asta de activism. Mă interesează ce se întâmplă pe partea de egalitatea de gen, în mod special violența domestică, care e în creștere. E un subiect în continuare greu de înțeles și, în mod bizar, ar fi trebuit să ne șlefuim ca societate. Mie mi se pare că din punctul ăsta de vedere există un regres.

În alte țări măcar există o legislație care se pune în aplicare. Și noi avem legi, dar problema este modul de implementare a legilor și mentalitatea oamenilor care lucrează în sistem”, a completat Catinca.

Catinca a suferit din cauza misoginismului: „Am avut și conflicte verbale, chiar la locul de muncă”

Întrebată dacă s-a lovit de atitudini misogine și ce sfaturi le oferă femeilor abuzate de la noi, Catinca Roman a fost la fel de deschisă și ne-a mărturisit că nu crede că există vreo femeie care să nu fi primit măcar o ironie din partea unui bărbat doar pentru că e femeie.

„Eu nu cred că există femeie care nu s-a lovit de misoginism. Am avut luptele mele, am avut și conflicte verbale, chiar la locul de muncă. M-am lovit de misoginism în ieșirile mele, pe stradă, dar asta nu se întâmplă doar în România.

Nu este normal ce se întâmplă. Nu e nimic normal în a fi desconsiderată, lovită, maltratată psihologic, pentru că abuzul nu are doar o componentă fizică. Eu le-aș sfătui pe femei să nu accepte nimic, nicio vorbă, nu mai vorbesc de altceva. Le sfătuiesc că, în ciuda faptului că procedurile sunt greoaie, să se adresez instituțiilor acreditate.

Există și ONG-uri care se ocupă foarte bine. Să apeleze la prieteni, la familie. Știu că există un zid chiar și în familie, e stigma, e învinuirea permanentă și așa mai departe. Trebuie să găsească un prieten, să ceară sprijin, să meargă la un psiholog, dacă nu au pe cineva în familie. Sunt multe centre care le pot ajuta, cum este Centrul FILIA, Anais, Girls Up, fac o treabă extraordinară”, a încheiat Catinca Roman.