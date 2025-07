De ce a dispărut Ruby din showbiz? „Am zis că o iau razna!” Ce a trăit vedeta e greu de imaginat

În ultimele luni, Ruby a fost o prezență din ce în ce mai rară la evenimentele mondene, dar și în mediul online. În trecut vedeta posta zilnic zeci de imagini nu mamaie, cu animalele ei, care nu sunt puține la număr, sau cu ea în varii contexte. Astăzi, 22 iulie 2025, se întâmplă să nu aibă nicio activitate pe social media. Ce se întâmplă cu artista hitului ”Stinge lumina”?

Ruby: „Am zis că o iau razna!” Ce a pățit vedeta pare desprins din filme

Ruby, una dintre cele mai efervescente prezențe din showbizul autohton, a surescitate interesul fanilor cu privire la dispariția ei din viața publică. A fost mereu discretă în ceea ce privește relația ei cu bărbatul care îi este alături de peste un deceniu, dansatorul Robert. Rar a postat imagini cu acesta, și când a făcut-o a fost în contextul prezenței lor de la Asia Express.

În schimb, cu unele aspecte legate de carieră sau de casă, își ținea adesea fanii aproape prin cadre distribuite zilnic. Ei bine, conform celor dezvăluite Ruby, pentru FANATIK, se pare că în ultimul an și jumătate, o nouă renovare în apartamentul aflat pe trei etaje, i-a dat viața peste cap.

„În ultima perioadă nu mai sunt o prezență foarte activă în social media. Atunci când o fac este un eveniment special. Las oamenii să-mi ducă un pic dorul, ca să zic așa.

Mai am de lucru la casă, adică după mai mult de un an și jumătate încă nu am terminat. Acesta este motivul din cauza căruia am stat un pic departe de ceea ce făceam în mod natural”, a explicat Ruby.

De ce a fost nevoită vedeta să ducă apartamentul abia renovat, la roșu?

a mărturisit că tot procesul de reamenajare a pus-o în mare dificultate. Asta, mai ales că, necunoscătoarea fiind în domeniu, a privit superficial tot ce presupune cu adevărat modernizarea spațiului locativ. A plecat de la un proiect care credea că necesită doar schimbarea culorii de pe pereți și a marmurei de pe treptele casei și a ajuns la roșu, demolând până la cărămidă.

„A fost un an complicat, pentru că am intrat într-o chestie pe care nu o stăpâneam și care pe mine m-a depășit de multe ori. Am lucrat cu oameni care mai de care. Unii serioși, ca cei cu care am reușit să finalizez lucrarea și unii care mi-au mâncat zilele. Și dacă nu am nimic bun de zis, de ce să încarc lumea cu problemele mele?

Am apartamentul acesta de vreo 7 ani. Era gata, dar în februarie anul trecut m-am apucat să dărâm tot, efectiv. L-am dus la gri, la roșu aproape și am luat-o de la capăt. Am primit un proiect foarte frumos de la un arhitect foarte talentat. Din punctul meu de vedere era ceva simplu. Mi se părea că tot ce trebuie să fac este să schimb culoarea pereților. Scările. Dar, în realitate a fost totul de schimbat”, a mai spus vedeta, pentru FANATIK.

Cât a investit Ruby în apartamentul din Colentina?

În ce privește suma investită în procesul de renovare, Ruby dezvăluie că este mult peste ceea ce a estimat la începutul lucrărilor. Cu atât mai mult cu cât, a trebuit să plătească de două ori mâna de lucru și materialele de construcție.

Fără să facă un calcul exact, vedeta admite că a investiția din acest apartament nu și-o va scoate niciodată, dacă ar fi să îl pună în vânzare. Așa se face, că la întrebare privitor la procurarea unei case pe pământ, Ruby a punctat că departe de ea acest obiectiv, care cândva era un vis frumos.

„A depășit cu mult ceea ce calculasem eu și ce mă așteptam. Cu atât mai mult cu cât am schimbat echipa pe care deja o plătisem integral. A trebuit să refac totul de la zero. Iarăși altă echipă, alte materiale. Absolut tot ce am făcut în casă, am făcut de cel puțin două ori.

N-o să-mi scot niciodată banii pe apartamentul ăsta, la câți bani am băgat în el. Doamne, mi-e și frică. Dacă mai intru într-o renovare de-asta, trebuie să-mi fac firmă de construcții deja. Înainte să mă apuc de renovare, mi se părea că termin cu apartamentul, mai stau un an, doi, și-mi iau un teren să-mi fac o casă cum vreau eu!

Pe parcursul renovării mi-am dat seama că se îndepărtează obiectivul ăsta de mine, pentru că am nevoie de o perioadă în care să-mi refac sufletul și mintea, după tot ce am tras”, a mai subliniat Ruby.

A vrut fosta concurentă de la Antena 1 să renunțe la renovări?

În continuare, fosta concurentă a emisiunii prezentate de Nea Mărin am mai precizat că, deși e o fire puternică, a avut momente când a simțit că o ia razva din cauza muncitorilor, a costurilor și a tot procesului de renovare.

„Am avut și momente de slăbiciune în care am zis că o iau razna. Mă bucur că am ieșit din asta întreagă la minte și nu m-a doborât în niciun fel. Cred că sunt oameni care ar fi luat-o razna cu toată nebunia asta. Mai sunt detalii, multe de pus la punct. Aștept să-mi vină oglinda pentru tavan, pun una cât tot tavanul, ca să mă văd din toate unghiurile. Dar nu mă mai consum”, a mai zis cântăreața.

Ruby și Robert, unul dintre cuplurile de la Insula Iubirii din sezonul 10?

Cum emisiunea este în top favorite, am indus subtil o posibilă participare a ei, cu Robert, la show-ul filmat în Thailanda. În acel moment, Ruby, o fire super geloasă, după cum s-a mai scris în presă, a exclamat rapid: „Nu, doamne ferește!”. Aceasta a dezvăluit că ar ieși toți demonii din ea fără să știe ce face partenerul ei de viață.

„Aș înnebuni să stau acolo să nu știu ce face el. Ce aer respiră, parfumul cui îl miroase. Nu, în niciun caz. N-am tăria asta de caracter. Cred că aș face ca în Spania, aș alerga ca Miguelito sau cum îl chema, José Carlos Montoya. Aș alerga peste tot. Nu este pentru temperamentele, cum să zic, impulsive ca ale mele Insula Iubirii”, a povestit Ruby, pentru FANATIK.