Dan Alexa a fost mereu discret în legătură cu viața sa privată. În urmă cu ceva vreme a divorțat de mama fetițelor sale, dar acest lucru s-a aflat mult mai târziu.

Antrenorul a dezvăluit într-un interviu ce s-a întâmplat între el și fosta sa soție și de ce au decis să divorțeze.

Dan Alexa și Izabela au împreună două fetițe.

De ce a divorțat Dan Alexa de mama fetițelor sale. “Am fost imatur”

Fostul fotbalist a avut mereu cuvinte de laudă la adresa mamei fetițelor sale. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când erau foarte tineri. Alexa spune că aceasta l-a susținut mereu și l-a ajutat, dar el a fost imatur în relație.

“Eu am avut parte de o soție foarte bună, care și-a dedicat viața pentru mine. (…) Ea suferea foarte mult când jucam prost sau eram criticat. Cred că am ajuns la divorț pentru că am fost de foarte mult timp împreună.

Am fost imatur în relație. Atunci când cunoști pe cineva de mult există și riscul ăsta să nu te maturizezi odată cu relația, să apară alte probleme odată cu creșterea în vârstă”, a recunoscut antrenorul în exclusivitate

Cum se împacă Dan Alexa cu fosta sa soție

Antrenorul este un tătic devotat. Își petrece mult timp cu cele două fetițe pe care le are, Casiana și Antonia și spune că se împacă foarte bine cu fosta sa soție.

În anul 2016 au decis să o apuce pe drumuri separate și și-au spus adio. Atunci Izabela a făcut o scurtă declarație.

“Din respect pentru fetele mele si pentru Dan Alexa, că este tatăl lor, nu vreau să comentez! Motivele separării ne privesc doar pe noi doi”, spunea atunci Izabela.

“O apreciez mereu, am apreciat-o. Avem doi copii care sunt viața mea, două fete, pe care le iubesc enorm.

Cred că sunt persoane pe care le iubesc necondiționat. Important este că am o relație foarte bună cu ea acum și până la urmă, viața merge înainte”, a mai spus