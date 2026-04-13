De ce a eșuat, de fapt, Gică Hagi în primul mandat pe banca echipei naționale. Cum s-a produs ruptura de Mircea Sandu

Gică Hagi (61 de ani) se pregătește să devină pentru a doua oară selecționer al naționalei României. Data trecută, „Regele” a părăsit această funcție după puțin timp, în 2001, ca urmare a acelui baraj de tristă amintire cu Slovenia pentru calificarea la Cupa Mondială din 2002. La acel moment, decisiv în această chestiune a fost o supărare pe care Hagi a avut-o asupra lui Mircea Sandu (73 de ani), președintele Federației Române de Fotbal la acea vreme.

Giovanni Becali a dezvăluit de ce a plecat Gică Hagi de la echipa națională în 2001

Giovanni Becali (73 de ani) a dezvăluit că totul a pornit de la faptul că „Nașul” nu a putut să meargă în vestiar după meciul retur de la București, întrucât trebuia să se ocupe de protocolul pus în scenă în mod tradițional în astfel de conjuncturi. Iar această chestiune a generat furia lui Hagi, care atunci a luat decizia de a pleca de la națională. De asemenea, cu aceeași ocazie, impresarul de fotbaliști a vorbit și despre ghinionul teribil avut de „Rege” în acea dublă și cu această ocazie a apreciat că o eventuală calificare atunci la Mondial i-ar fi putut schimba radical în bine cariera de antrenor lui Gică Hagi.

„Când noi eram în primele 10 ale lumii, era normal să se intereseze de jucători. Îi vedeau la turnee finale, îi vedeau în meciuri în care băteam Suedia, Germania, Anglia. Pe englezi i-am cam turtit întotdeauna. Ce echipă aveam noi atunci, în ’98? Și în 2000! Păcat că în 2002 Hagi nu a avut puțină șansă, după o primă repriză extraordinară în Slovenia. Incredibil! Am luat niște goluri… Nimeni nu credea că aici nu îi batem. Un gol ne trebuia. (…) (n.r. Despre Gică Hagi) După ce nu se califică, pleacă, îmi dă telefon: ‘Giovanni, eu nu mai continui’.

Era supărat că de ce nu a coborât Mircea Sandu la vestiar. Mircea Sandu avea și el invitați. Eu aveam 10 invitați, 10 străini, directori, luasem o lojă numai pentru mine. Și eram la un restaurant, acolo mi-a dat telefon. ‘Băi, Gică, gândește-te’. La vestiar, aproape pleca, mi-a dat telefon. ‘Gică, gândește-te, stai liniștit’. Mircea Sandu niciodată nu l-a dat afară. El atunci putea să își facă o carieră extraordinară.

Pe mine m-a contactat Mircea Sandu, Kassai, cu toți. M-am dus, am vorbit, Gică mă trimitea pe mine. Am mers, am vorbit acasă la Mircea Sandu și ne-am pus de acord. Urmau alți doi ani sau alți patru. Putea să facă orice. Dar Gică a fost atât de supărat… A fost supărat că nu s-a calificat. Câte ocazii am avut, meciul, mocirla și așa mai departe. Aveam echipă, generația aia, îmi aduc aminte Marius Niculae, Mutu, Chivu, Contra, Florentin Petre, toată generația asta, îți dai seama? Ce să mai spun? Ne murise și Hîldan în 2000. Aveam echipă, puteam să repetăm… S-a grăbit din frustrarea aia, da. Cine știe? Avea toate posibilitățile de a deveni un mare antrenor la echipa națională. După care putea să plece oriunde”,

Ce i-a spus atunci Mircea Sandu lui Giovanni Becali

Președintele FRF de la acea vreme era hotărât să meargă în continuare , dar „Regele” nu a putut fi convins să revină asupra deciziei inițiale: „Mircea Sandu mi-a zis: ‘Băi, ești copil? Semnăm pe 4 ani! Să se liniștească’. Nu-l puteam stăpâni. Gică, când se enervează, intră în niște fibrilații din astea. Și acum mai are crize din astea, după care își revine. Încet-încet își revine. Dar atunci aia a fost o durere mare pentru el ca antrenor. E un alt om acum, îți dai seama. A inventat o academie, cu dreptul de a participa și în prima ligă”.

