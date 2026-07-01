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De ce a fost amânat cu o oră startul partidei Mexic – Ecuador. Imaginile sunt înfiorătoare

Ora de start a partidei dintre Mexic și Ecuador din șaisprezecimile de finală ale Campionatului Mondial de fotbal a fost amânată cu 60 de minute. Află care a fost motivul
Ciprian Păvăleanu
01.07.2026 | 06:14
De ce a fost amanat cu o ora startul partidei Mexic Ecuador Imaginile sunt infioratoare
ULTIMA ORĂ
Meciul dintre Mexic și Ecuador a început cu o oră întârziere. Foto: Profimedia
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Programată inițial la ora 04:00 (ora României), partida dintre Mexic și Ecuador a început cu aproximativ 60 de minute întârziere. O furtună cu descărcări electrice extraordinare a dus la această decizie de ultim moment.

Mexic – Ecuador a început cu o oră întârziere

Partida din șaisprezecimile de finală dintre Mexic – Ecuador a fost programată la una dintre cele mai incomode ore pentru România, anume 04:00, însă meciul, susținut la Mexico City, a fost întârziat din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a descărcărilor electrice din vecinătatea stadionului.

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„Din cauza condițiilor meteo adverse în Ciudad de Mexico, incluzând riscurile cauzate de fulgere în vecinătatea stadionului, startul partidei Mexic – Ecuador a fost amânat pentru ora locală 20:00 (n.r. – 05:00, ora României). Siguranța și securitatea fiecăruia reprezintă prioritatea FIFA. Le mulțumim tuturor suporterilor pentru înțelegere și cooperare”, au transmis oficialii FIFA.

Un fulger uriaș văzut de pe stadion din Ciudad de Mexico. Foto: FIFA.com
Un fulger uriaș văzut de pe stadion din Ciudad de Mexico. Foto: FIFA.com

Nu este prima dată când un meci este amânat din cauza furtunii la CM 2026

Este a doua oară la acest turneu final când vremea nefavorabilă afectează programul meciurilor. Dacă în cazul partidei dintre Mexic și Ecuador, decizia a fost luată cu o oră înainte de fluierul de start, în partida dintre Franța și Irak, disputată la Philadelphia, anunțul amânării a venit la pauză.

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Deși se preconiza că furtuna ar putea afecta partida, niciun semn nu a făcut ca meciul să fie decalat, așa că Franța și Irak au luat startul în etapa a 2-a din faza grupelor. La jumătatea reprizei a început ploaia, iar aceasta s-a intensificat treptat. La pauză s-a luat decizia ca meciul să fie oprit până când condițiile vor redeveni normale, ceea ce a făcut ca repriza secundă să fie reluată abia după două ore de pauză.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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