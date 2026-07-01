De ce a fost amânat cu o oră startul partidei Mexic – Ecuador. Imaginile sunt înfiorătoare

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Programată inițial la ora 04:00 (ora României), partida dintre Mexic și Ecuador a început cu aproximativ 60 de minute întârziere. a dus la această decizie de ultim moment.

Mexic – Ecuador a început cu o oră întârziere

a fost programată la una dintre cele mai incomode ore pentru România, anume 04:00, însă meciul, susținut la Mexico City, a fost întârziat din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a descărcărilor electrice din vecinătatea stadionului.

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„Din cauza condițiilor meteo adverse în Ciudad de Mexico, incluzând riscurile cauzate de fulgere în vecinătatea stadionului, startul partidei Mexic – Ecuador a fost amânat pentru ora locală 20:00 (n.r. – 05:00, ora României). Siguranța și securitatea fiecăruia reprezintă prioritatea FIFA. Le mulțumim tuturor suporterilor pentru înțelegere și cooperare”, au transmis oficialii FIFA.

Nu este prima dată când un meci este amânat din cauza furtunii la CM 2026

Este a doua oară la acest turneu final când vremea nefavorabilă afectează programul meciurilor. Dacă în cazul partidei dintre Mexic și Ecuador, decizia a fost luată cu o oră înainte de fluierul de start, în partida dintre Franța și Irak, disputată la Philadelphia, anunțul amânării a venit la pauză.

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Deși se preconiza că furtuna ar putea afecta partida, niciun semn nu a făcut ca meciul să fie decalat, așa că Franța și Irak au luat startul în etapa a 2-a din faza grupelor. La jumătatea reprizei a început ploaia, iar aceasta s-a intensificat treptat. La pauză s-a luat decizia ca meciul să fie oprit până când condițiile vor redeveni normale, ceea ce a făcut ca repriza secundă să fie reluată abia după două ore de pauză.