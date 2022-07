De ce a fost București Pride ignorat de politicienii români. „Liderii noștri sunt conservatori și consideră că politicianul e stăpânitorul”

Marșurile Pride din marile orașe occidentale nu sunt doar adevărate sărbători dar politicienii și autoritățile locale sunt prezente întotdeauna și susțin în mod deschis valorile și principiile din spatele acestei mișcări.

Pride București, ignorat de politicienii români

„Ia să vedem câți lideri politici or veni azi la Pride. Nu pe persoană fizică, așa, ca să ne facă cu ochiul – ci asumat, ca lideri politici care prin prezență exprimă poziția explicită a partidului lor. Să vedem, așadar, câți lideri politici sunt dispuși să ne reprezinte fără echivoc și pe noi, ăștia, care visăm la deschidere, toleranță și incluziune”, a scris pe pagina sa de Facebook, filosoful Sorin Cucerai, sâmbătă dimineața, ziua în care în Capitală a fost organizat marșul Pride dedicat comunității LGBTQ.

În final, deși la marș au participat circa 15-20 de mii de oameni, doar doi politicieni au confirmat prin postări faptul că au luat parte la marș: Cătălin Teniță, care în aceeași zi pierdea alegerile pentru șefia partidului în fața lui Cătălin Drulă, și Mihai Polițeanu, ambii de la USR. Niciun partid nu a oferit vreun mesaj oficial de susține a acestui eveniment, și după câte se pare niciun membru al PSD sau PNL nu au fost prezenți la acest marș. Nici primarul Capitalei sau vreun alt reprezentant al acestei instituții nu au transmis vreun mesaj de susținere a evenimentului și nici nu au luat parte la marș. Poziția vine după ce anul trecut primăria a vrut să nu autorizeze marșul pentru a permite desfășurarea Străzi Deschise pe Calea Victoriei.

Reprezentanții societății civile care luptă pentru egalitatea de drepturi, și deci inclusiv drepturile comunității LGBT, au susținut că față de alți ani, atunci când numărul parlamentarilor care participau era mult mai mare, în acest an absența lor a fost mult mai evidentă. Totuși aceștia notează că în acest an marile orașe din țară au organizat astfel de marșuri, cu un număr tot mai mare de participanți, indicând un electorat ce nu ar trebui să fie ignorat de către politicienii români.

„Cred că am avut în trecut politicieni și parlamentari din legislatura trecută care au participat constant la marșurile Pride, dacă ne gândim la Petre Manole (PSD), Adriana Săftoiu (PNL), Vlad Alexandrescu (USR), oameni din mai multe partide, Ovidiu Raetchi (PNL), și care în această legislatură nu mai sunt în Parlament. E de subliniat prezența lui Cătălin Teniță (USR), unul dintre cei doi deputați USR prezenți la marș.

În același timp e clar că din punctul de vedere al clasei politice nu există acest atașament de a participa la marșul Pride, însă eu cred că dincolo de acest lucru, văzând că am avut atâți oameni în stradă, conform estimărilor noastre s-a depăsit cifra de 20.000 de persoane, e clar că există o masă critică de cetățeni care susțin drepturile LGBT, și practic clasa politică ar trebui să se uite mai cu atenție chiar și la potențialul electoral care vine din această zonă și care este în creștere continuă. Dincolo de cei 20.000 care au ieșit la București, și 1.000 care au ieșit la Timișoara, 5.000 care au participat la Cluj și încă o mie care au ieșit la Iași – e clar că avem Pride-uri în toate orașele mari din țară, iar dincolo de participanți există familiile lor, există prietenii lor, deci cifrele sunt mult mai mari dincolo de participarea în stradă”, a declarat, pentru FANATIK, Vlad Viski, director executiv al asociației MozaiQ.

Acesta notează că partidele politice din România nu doar că nu-și asumă această tematică, însă clasa politică pare să ignore principalele cerințe ale comunității LGBTQ, introducerea parteneriatelor civile, asta deși există o decizie a CJUE împotriva țării noastre dar și o recomandare directă din partea CCR pentru introducerea unei astfel de legislații. Societatea civilă susține că din anul 2001, atunci când a fost dezincriminat celebrul articol 200 în dorința țării noastre de a adera la Uniunea Europeană, nu a mai fost înregistrat niciun progres în ceea ce privește drepturile acestei minorități.

„Din anul 2001 nu s-a mai înregistrat niciun progres, dacă ne gândim la legi pentru comunitatea LGBTQ. În continuare noi în fiecare an observăm că sunt votate legi cu care noi trebuie să ne luptăm, cum este legea acum propusă de către UDMR care ar cenzura orice legat de dezvoltarea sexuală și nu numai. Comunitatea LGBTQ ar fi în pericol, organizarea Pride-ului ar în pericol. În fiecare noi ajungem să ne luptăm cu astfel de legi și, din păcate, nu reușim să obținem parteneriat civil, nu reușim să obținem dreptul la căsătorie, nu reușim să obținem alte legi, ci, din contră, suntem nevoiți să ne apărăm comunitatea. Sperăm să vedem un progres în următorii ani, să ajungem ca țări precum Slovenia de exemplu, care a adoptat de curând dreptul la căsătorie pentru cuplurile gay.

Avem nevoie de un sprijin al politicienilor mult mai vizibil, până acum au existat foarte puține partide care să-și asume o poziție față de comunitatea LGBTQ. Este nevoie în această zonă de persoane care să-și ofere sprijinul mult mai vizibil. Cred că este important ca politicienii să asculte diverse comunități, să fie în legătură cu acestea, pentru că și noi facem parte din această societate. Este important să ne consulte și pe noi, mai ales atunci când sunt luate decizii care ne afectează direct”, a declarat, pentru FANATIK, Alex Zorilă, de la Asociația Accept, asociație care a organizat București Pride 2022.

România conservatoare, politicieni populiști

În anul 2021, arăta că doar 12% dintre respondenți susțineau acordarea „mai multor drepturi comunității LGBTQ”, în timp ce 62% erau de părere că ar trebui întărit prin lege rolul familiei tradiționale. La începutul acestui an, un alt arăta că peste 65% dintre români au declarat că ar vota un partid naționalist, care ar promova valorile tradiționale.

Acest tip de sondaje au întărit ideea că în ceea ce privește valorile tradiționale, asta în ciuda faptului că în 2018 Referendumul pentru Familia Tradițională nu a reușit să strângă un număr semnificativ de susținători. Sociologul Gelu Duminică susține că această mișcare a comunității LGBT este una a egalității de drept, a valorilor moderne și subliniază că această parte a electoratului nu trebuie ignorată de către politicienii români, dând exemplu momentul 2019, atunci când USR, care a fost singurul partid care s-a opus oficial referendumului a reușit să-și dubleze scorul la urne. În opinia sa acest lucru demonstrează că politicienii care luptă pentru principiile și valorile moderne sunt recompensați de către electorat și nu cei care, oportunist, se ascund în spatele unor poziții tradiționale.

„O fi un calcul politic, dar cred că e un calcul politic strâmb pentru că, din punctul meu de vedere, partidele care vor crește în ochii electoratului vor fi cele care vor fi mult mai ancorate în modernizarea României și nicidecum în zona conservatoare. Cred că e un calcul politic greșit, dacă așa se explică absența politicienilor de la marșul Pride. Altfel, nu m-a surprins absența politicienilor, până la urmă când societatea civilă o să fie suficient de puternică și societatea va dori să schimbe atunci se vor adapta și politicienii noștri. Din păcate noi nu avem politicieni vizionari și apărători ai principiilor, ci mai degrabă populiști.

Vorbim până la urmă de valori ale modernității, valori modernizante. Pentru că a recunoaște dreptul fiecăruia de fi judecat după ceea ce face și nu după ceea ce se crede că este, a cere respect, a cere ca fiecare să aibă drepturile respectate de către stat și așa mai departe este cât se poate de bun simț pentru toată lumea. Ce face omul în intimitatea sa, atâta timp cât este consimțit, este treaba lui. Însă statul este obligat să se asigure că fiecare cetățean are drepturile respectate. Despre asta e vorba, despre nimic altceva. Statul trebuie să se asigure că noi suntem tratați în mod egal indiferent de etnie, culoare, orientare sexuală, religie și așa mai departe.

Despre asta e vorba în toată mișcarea asta și acesta este motivul pentru care foarte mulți susținători, care nu sunt gay, participă la o astfel de mișcare. Pentru simplul fapt că aici nu e vorba doar despre minoritatea LGBTQ, ci e vorba despre fiecare dintre noi, care ne simțim că nu suntem respectați în statul în care trăim și în țara pe care o iubim doar pentru că suntem considerați altfel. Asta nu ține de doctrine, ci doar de bun simț. Din păcate, politicienii noștri sunt mai degrabă în zona conservatoare, unde se consideră că politicianul, reprezentantul este stăpânitorul și nu vocea poporului”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Gelu Duminică.

În acest an, în ciuda prezenței la marșul Pride a doi parlamentari USR, partidul pare să fi ignorat cu bună știință acest eveniment. Pe rețelele de socializare, au apărut unde parlamentarul Cristi Seidler îi felicită pe Barna și Drulă pentru faptul că nu au luat parte la Pride. „Foarte bine că nu au fost. Într-o societate conservatoare nu promovezi acceptarea prin prezenta politicienilor și nici cu bărbați cu pene. Anii trecuți am înțeles că nu au fost bărbați cu pene, anul ăsta au revenit. Eu nu am nimic cu ei dar asta creează repulsie, nu acceptare”, scrie acesta.

Sociologii sunt de părere că dacă lipsa de la astfel de manifestări ar putea fi scuzată, ce nu poate fi scuzat este faptul că autoritățile române nu fac nimic pentru a trece proiectele legislative dorite de către comunitatea LGBTQ și care sunt susținute de către legislația europeană.

„E clar că în România un singur partid a susținut deschis până acum drepturile comunității LGBT, și acesta e USR. USR e singurul partid care, ne amintim, în 2018 s-a opus modificării Constituției și atunci, aș spune, partidul a fost enumerat pozitiv, pentru că la câteva luni a obținut un scor foarte bun la europarlamentare. Acum, nu știu ce intenții are noua conducere a partidului, dar nu mi se pare grav că nu au participat la Pride, în fapt, dacă ne uităm cine sunt parlamentarii care participau în anii trecuți ei nu mai sunt acum parlamentari. Nu asta mi se pare grav, până la urmă scuze se pot găsi, au avut alegeri în ziua respectivă. Ceea ce mi se pare grav este că acțiunile pe care ar trebui să le facă partidele politice, de exemplu legea parteneriatului civil, sunt îngropate, asta deși există o hotărâre a CJUE care obligă România să acorde drepturi uniunilor între persoane de același sex.

Politicienii se uită în sondaje și văd că majoritatea electoratului este conservatoare, și asta e adevărat. Și atunci simt nevoia să se manifeste conservator, însă nu se gândesc că există totuși un segment important al societății care nu este la fel de conservator. Și asta e un populism”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Mircea Kivu.

Gigi Becali, protest după Pride

Duminică, după marșul Pride, organizația Frăția Ortodoxă a organizat un marș de protest la care au participat circa 100 de persoane, iar printre acestea s-a aflat și patronul FCSB, Gigi Becali, personaj cunoscut pentru pozițiile sale publice religioase. și a citit rugăciuni.

„Scopul acţiunii este sfinţirea locului, curăţarea locului, aşa cum a făcut Hristos în ţinutul Gadarenilor când i-a aruncat pe demoni în porci şi după aceea s-au înecat porcii. Unde se înmulţeşte păcatul şi ne trimit ei nouă duhuri necurate, atât de mult se va înmulţi şi va prisosi harul în ţara asta, că noi îi vom respinge. Am zis să sfințim locul. Au lăsat duhuri necurate pe aici. Ei vor să fie haos, dezordine”, spunea Gigi Becali în 2021, atunci când a organizat un marș similar după Pride.

Sociologul Gelu Duminică este de părere că acest tip de manifestări sunt poate cele mai deranjante, susținând că avem exemplul unei personalități care susține public o serie de reguli morale pe care le vrea universale, însă chiar el nu respectă aceste reguli.

„E aproape cel mai deranjant lucru. Momentul în care imoralii îmi dau lecții de morală, super-păcătoșii înfierează păcatul înseamnă că am ajuns razna. Gigi Becali a făcut toate păcatele din cele zece porunci și încă le face, adică nu poți spune că s-a căit. Domnul Gigi Becali încă este sexist, încă face afaceri foarte ciudate, domnul Gigi Becali încă este trufaș, încă dorește bunul altuia și așa mai departe. Tocmai dumnealui să sfințească străzile?

Nu ne rămâne decât să zâmbim la cât de arbitrare sunt toate aceste principii biblice pe care ei înșiși le ridică la rând de valoare universală. Din moment ce fac acest lucru nu vor ei să nu fure, să nu mintă, să nu râvnească bunul altuia, să nu preacurvească, etc.. Faptul că cineva dă bani și își face semnul crucii nu-l transformă automat în purtătorul dreptei credințe”, a mai precizat, pentru FANATIK, sociologul Gelu Duminică.