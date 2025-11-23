Sport

De ce a apărut Cristi Chivu vopsit pe față la derby-ul Inter – AC Milan. Motivul nobil pentru care antrenorul român s-a conformat

Detaliul de pe chipul lui Cristi Chivu la meciul Inter - AC Milan. De ce a fost vopsit, de fapt, antrenorul român pe față la „Derby della Madonnina”.
Mihai Dragomir
23.11.2025 | 23:25
De ce a fost vopsit pe față Cristi Chivu în Inter - AC Milan. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Interul lui Chivu a primit vizita lui AC Milan în etapa a 12-a din Serie A. Care a fost motivul din spatele vopselei pe care antrenorul român a purtat-o pe față la „Derby della Madonnina”.

De ce a fost vopsit Cristi Chivu pe față la Inter – AC Milan

Serie A trece printr-o campanie nobilă în această perioadă. Toți jucătorii din campionatul Italiei, precum și oficialii echipelor, vor purta o pată de culoare roșie pe obraji în timpul etapei a 12-a, care va avea loc în acest weekend.

Așa a fost surprins și Cristi Chivu la derby-ul Inter – AC Milan, iar motivul din spatele deciziei luate de antrenorul român a fost legat de creșterea gradului de conștientizare cu privire la campania „Un Rosso alla Violenza” (un roșu pentru violență).

Gestul tehnicianului este demn de admirat, fiind solidar cu victimele violenței domestice. Astfel, imaginea lui Cristi Chivu nu face decât să crească, după ce fusese deja elogiat în urmă cu puțin timp de de fostul său coleg.

Ce presupune de fapt campania din Serie A și când a fost introdusă, de fapt

Serie A se află la al 9-lea sezon în care susține campania care își propune să crească gradul de conștientizare cu privire la abuzul fizic și psihologic asupra femeilor din Italia.

„Serie A își reînnoiește angajamentul de a sprijini victimele violenței și le este din nou alături în combaterea tuturor formelor de violență și abuz împotriva femeilor.

Marca roșie care va fi pictată pe fețele jucătorilor și arbitrilor nu este doar un simbol, ci mărturisește dorința ligii de a menține atenția asupra unui fenomen inacceptabil în societatea actuală”, a declarat Ezio Simonelli, președintele Serie A, citat de football-italia.net.

  • 111 femei au fost ucise în Italia în 2024
  • 73 de femei și-au pierdut viața în primele nouă luni ale anului 2025
