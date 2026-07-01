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De ce a fost dat afară Andrei Coubiș de la AC Milan. Noua senzație de la U Cluj, dezvăluiri în premieră

Andrei Coubiș a crescut în Italia și și-a făcut junioratul la AC Milan, însă nu a reușit să se impună. Stoperul lui U Cluj a dezvăluit în premieră de ce a eșuat pentru „diavolii milanezi”
Ciprian Păvăleanu
01.07.2026 | 12:36
De ce a fost dat afara Andrei Coubis de la AC Milan Noua senzatie de la U Cluj dezvaluiri in premiera
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Andrei Coubiș a explicat de ce nu a reușit la AC Milan. Foto: Sportpictures.eu
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U Cluj l-a adus pe Andrei Coubiș (22 de ani) de la Sampdoria, însă înainte de asta stoperul crescut în Italia s-a format în academia celor de la AC Milan. Internaționalul român și-a petrecut 5 ani la echipele de tineret, însă nu a reușit să se impună. Ajuns la aproape 23 de ani, Coubiș s-a maturizat și știe exact de ce nu a reușit să ajungă în echipa mare a formației de pe San Siro.

Andrei Coubiș, la momentul adevărului. De ce nu s-a impus la AC Milan

Andrei Coubiș a impresionat rapid în România, deși în Italia nu a avut șansa să demonstreze ceea ce poate. De la U Cluj, tânărul fundaș central a ajuns și la naționala României, însă el recunoaște că nu întotdeauna a fost atât de serios și responsabil.

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„Sincer, n-am avut niciodată cine ştie ce motivație, după 5 ani la Milan am fost dat afară pentru că eram un pic mai «nebun» să spunem, şi atunci am înţeles că ori joc fotbal, ori o să trebuiască să plec la lucru şi am ales prima! Atunci am înţeles că dacă vreau să fac ce îmi place, trebuie să mă pun să lucrez mai mult”, a recunoscut Andrei Coubiș pentru orangesport.ro.

Andrei Coubiș nu a avut prea multe legături cu România până în momentul transferului la U Cluj

Stoperul ardelenilor cunoaște limba română de la părinții săi, însă a explicat că a avut foarte puține tangențe cu țara până să se transfere la U Cluj. El a povestit că venea de două ori pe an la bunici, însă toată viața și-a petrecut-o la Milano: „M-am născut la Milano, toată viața la Milano, dar în fiecare an, de 2 ori pe an, mă întorceam în România, că aveam bunici aici.

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Ai mei acasă m-au învățat limba română, după cum se poate auzi. În rest, nu prea am avut prea mare legătură cu România în viața mea. Acum, că am venit să joc, e altceva. Complet diferit tot, altceva. Viața simplă, la țară, făceam ceea ce fac copiii: joc fotbal, mai stai cu bunicii, umbli cu bicicleta, nimic extraordinar”, a mai declarat Coubiș.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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