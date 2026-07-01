De ce a fost dat afară Andrei Coubiș de la AC Milan. Noua senzație de la U Cluj, dezvăluiri în premieră

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U Cluj l-a adus pe Andrei Coubiș (22 de ani) de la Sampdoria, însă înainte de asta stoperul crescut în Italia s-a format în academia celor de la AC Milan. Internaționalul român și-a petrecut 5 ani la echipele de tineret, însă nu a reușit să se impună. Ajuns la aproape 23 de ani, Coubiș s-a maturizat și știe exact de ce nu a reușit să ajungă în echipa mare a formației de pe San Siro.

Andrei Coubiș, la momentul adevărului. De ce nu s-a impus la AC Milan

Andrei Coubiș a impresionat rapid în România, deși în Italia nu a avut șansa să demonstreze ceea ce poate. De la U Cluj, tânărul fundaș central însă el recunoaște că nu întotdeauna a fost atât de serios și responsabil.

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„Sincer, n-am avut niciodată cine ştie ce motivație, după 5 ani la Milan am fost dat afară pentru că eram un pic mai «nebun» să spunem, şi atunci am înţeles că ori joc fotbal, ori o să trebuiască să plec la lucru şi am ales prima! Atunci am înţeles că dacă vreau să fac ce îmi place, trebuie să mă pun să lucrez mai mult”, a recunoscut Andrei Coubiș pentru

Andrei Coubiș nu a avut prea multe legături cu România până în momentul transferului la U Cluj

Stoperul ardelenilor cunoaște limba română de la părinții săi, însă până să se transfere la U Cluj. El a povestit că venea de două ori pe an la bunici, însă toată viața și-a petrecut-o la Milano: „M-am născut la Milano, toată viața la Milano, dar în fiecare an, de 2 ori pe an, mă întorceam în România, că aveam bunici aici.

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Ai mei acasă m-au învățat limba română, după cum se poate auzi. În rest, nu prea am avut prea mare legătură cu România în viața mea. Acum, că am venit să joc, e altceva. Complet diferit tot, altceva. Viața simplă, la țară, făceam ceea ce fac copiii: joc fotbal, mai stai cu bunicii, umbli cu bicicleta, nimic extraordinar”, a mai declarat Coubiș.