De ce a fost dat afară Patrick Petre de la Dinamo: „Are personalitate. Voiau jucători să stea drepți!”. Exclusiv

Patrick Petre a fost dat afară de la Dinamo pentru că era un jucător cu personalitate, iar în aceea perioadă clubul avea nevoie de jucători care să stea drepți. Acesta a fost răspunsul pe care jucătorul l-a primit din partea clubului înainte de despărțirea de echipa la care și-a petrecut copilăria și adolescența.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florentin Petre declara într-un interviu pentru FANATIK că extrema ar putea juca fără probleme în actuala echipă a lui Dinamo. Ba, mai mult, fostul mare căpitan al „câinilor” a dezvăluit motivul incredibil pentru care Patrick nu a mai fost dorit în Ștefan cel Mare.

„Piticul” a fost întotdeauna un critic obiectiv al lui Patrick și chiar a recunoscut că a vrut să îl dea afară de la Dinamo, într-o perioadă în care considera că nu se pregătește cum trebuie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum a fost îndepărtat Patrick Petre de la Dinamo: „Au zis că e greu să lucreze cu un jucător cu personalitate!”

Ai spus că Patrick Petre ar putea juca fără probleme acum la Dinamo…

– Și îmi mențin părerea! El a fost nedreptățit și putea să facă mult mai multe pentru Dinamo! Patrick merita să joace la timpul lui. Că mai greșea…hai să ne uităm să vedem ce-au făcut și băieții ăștia care au venit în ultimul timp pe 20-25 de mii de euro! Așa o să ne dăm seama că Patrick chiar era pistol cu apă pe lângă ce au făcut unii!

ADVERTISEMENT

Adică din punctul meu de vedere trebuie să ne uităm strict profesional ce randament poate să dea și după aceea să ne uităm la alte lucruri. A, îl cheamă Petre și lumea trebuia să îl asimileze cu mine? Nu! El cu mine nu! E greu. Nu ai cum pentru că eu am fost altfel crescut și educat, am avut alt comportament cu viața, dar asta nu înseamnă cu eu am fost ușă de biserică! Toți mai greșim în viață și știi cum e! Dar lui parcă prea i-au frânt aripile când avea mai mare nevoie de ajutor!

E adevărat că ai vrut să îl dai afară de la Dinamo pe Patrick?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Da, eu am vrut să îl dau afară de la Dinamo când am considerat că nu își onorează tricoul roșu-alb! Nu mi-a plăcut perioada lui și am vrut să îl dau afară! Sună-l pe Popescu care i-a fost antrenor la juniori și o să vezi că așa e! L-am sunat personal și i-am spus: ‘Te rog frumos să îl dai afară!’ Pentru că nu mi-a plăcut perioada respectivă la el. Și omul ăla mi-a spus: ‘Cum să îl dau domne afară, că e cel mai bun!’ Și am avut dreptate și eu și el! A jucat foarte slab următorul meci.

Florentin Petre: „Când am auzit, le-am zis că până mâine să mi-l lase liber!”

Și de ce a renunțat Dinamo la Patrick?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Nu am vrut să mă bag niciodată! Pe noi ne interesa foarte mult să joace. Chiar le-am mulțumit celor de la Sepsi și de la Poli Iași, care au fost mulțumiți de el, însă a trebuit să se întoarcă la Dinamo. Cei de la Dinamo nu l-au mai vrut pentru că vezi doamne are un caracter mai puternic, are personalitate și lor nu le plăceau jucătorii de genul ăsta. Știu sigur că așa a fost!

Mi-a zis și Patrick! Asta a fost reacția lor și când am auzit le-am zis că până mâine vreau să mi-l lase și mie liber. Dacă are personalitate și voi considerați că e mai rebel și nu sunteți în stare să îl aduceți la un nivel de pregătire bun, pentru că vouă vă plac jucătorii care stau drepți! Dacă e greu să lucrezi cu un jucător cu personalitate, am zis că mai bine să mi-l lase în pace și o să încerc să îl ajut eu cum pot.

ADVERTISEMENT

Patrick își mai dorește să revină la Dinamo?

– Cu siguranță! Și eu mi-aș dori să revină! Bineînțeles. Pentru că eu am fost întotdeauna adeptul profesionalismului și al corectitudinii. Vom vedea ce va fi pe viitor. La Dinamo sau în altă parte. Important e să aibă continuitate, să marce goluri și să fie sănătos, ceea ce slavă Domnului se întâmplă.

ADVERTISEMENT