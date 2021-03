De ce a fost, de fapt, eliminată Roxana Nemeș de la Survivor România. Motivul real pentru care a părăsit competiția

Roxana Nemeș a părăsit competiția „Survivor România” în ediția de duminică seară, după câteva săptămâni în care nu a participat deloc la probele de pe traseu din cauza problemelor de sănătate. Faimoșii se așteptau la un Consiliu liniștit, însă Daniel Pavel a făcut anunțul.

Cântăreața a ajuns pe mâna medicului după ce s-a simțit rău, fiind nevoită să facă tratament pentru problemele pe care le are cu bila. Medicii au decis că nu mai este aptă să participe la competiția sportivă și trebuie să se întoarcă în România.

Roxana Nemeș a revenit alături de colegii doar pentru a-și lua la revedere, cu lacrimi în ochi. Artista spune că are dureri mari din cauza problemelor pe care le are și speră să se simtă mai bine când ajunge acasă.

După mai multe tratamente și analize pe care le-a efectuat în Republica Dominicană, medicii i-au dat verdictul Roxanei Nemeș și i-au spus că nu mai poate continua lupta alături de colegii ei din echipa Faimoșilor.

Tristă că s-a ajuns la o astfel de situație, blondina a revenit în ediția de seara trecută doar pentru a-și lua rămas-bun de la colegii ei, cu care a luptat pe traseu aproape trei luni. Roxana a ținut să le transmită coechipierilor ei să lase deoparte negativismul și tensiunile dintre ei.

„Vreau să cred că mă simt mai bine, asta e cel mai important. Am făcut mai multe analize, am ținut dietă, nu mai am dureri mari, dar nu sunt perfect sănătoasă. Acasă îmi voi face un alt set de analize, sper să fiu bine. Dumnezeu mi-a dat extrem de multă putere.

Vă mulțumesc că de la fiecare am avut ceva de învățat. Mă bucur că am ales să vin la Survivor și că am putut să rămân până acum. Mulțumesc publicului de acasă pentru susținere. Vă urez succes, să credeți în voi, să nu vă mai certați și să fiți buni!”, a transmis Roxana Nemeș la „Survivor România”.

Roxana Nemeș, probleme grave de sănătate

Roxana Nemeș a vorbit despre problemele de sănătate în urmă cu câteva săptămâni și spera, la momentul respectiv, să nu fie eliminat din competiție din cauze medicale. Din păcate, medicii i-au dat verdictul și trebuie să urmeze tratamente pentru problemele ei.

„Aș vrea să zic că mă simt foarte bine. Din păcate, din ce am înțeles, am făcut niște analize și nu sunt în cel mai bun moment și cea mai bună formă a mea. Am niște probleme cu bila, nu mă știam cu problemele astea până acum.

O să trebuiască să fac un tratament ca să nu ajung la operație sau la mai rău și am nevoie de odihnă din ce am înțeles. Dar sunt înapoi în echipă, depcamdată, asta în funcție de ce o să vrea și publicul și, clar, Dumnezeu. Importantă este sănătatea, cea mai importantă este sănătatea, și asta o spun tuturor.

Indiferent de ce o să se întâmple, știu că am nevoie și de tratament și chiar o să îmbrățișez indiferent de decizia publicului de acum încolo, sau a echipei și, repet, cel mai important e să fiu sănătoasă”, spunea Roxana Nemeș acum două săptămâni.