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Stjepan Tomas (50 de ani) a fost demis după eșecul suferit de Oțelul pe teren propriu contra Corvinului, 1-2, în etapa a 10-a din SuperLiga. Tehnicianul croat a vorbit despre plecarea din SuperLiga și a dezvăluit ce explicații au oferit conducătorii clubului. În locul său, gălățenii vor numi un tehnician portughez.

Stjepan Tomas, dezvăluiri despre demiterea de la Oțelul

Oțelul a avut un start pozitiv în noul sezon, suferind un singur eșec în primele 7 etape, însă în luna septembrie a înregistrat 3 înfrângeri consecutive, serie care a dus la demiterea antrenorului Stjepan Tomas. Tehnicianul croat a vorbit despre despărțirea de formația gălățeană. „Sigur că sunt dezamăgit, pentru că am crezut în acest proiect, am crezut în echipă și în club. Însă respect decizia conducerii.

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Am reziliat contractul de comun acord și am plecat de la Oțelul Galați. Am plecat cu un respect deosebit pentru fani, pentru club și pentru jucători, cu conștiința împăcată că am dat tot ce am avut mai bun pentru această echipă. A doua zi după meciul cu Corvinul, am discutat. M-au chemat la club și mi-au comunicat că vor să reziliem contractul. Am cerut și eu câteva explicații…

Au spus că există o presiune uriașă din partea orașului și a suporterilor. Respect această decizie, chiar dacă, într-adevăr, primele 10 etape din acest sezon nu au mers așa cum ne doream, cu 10 puncte în 10 meciuri. Însă noi eram în plin proces de construcție a proiectului și schimbaserăm foarte mulți jucători”, a declarat Tomas, conform . În locul său, cei de la Oțelul l-au numit pe , aspect dezvăluit în exclusivitate de FANATIK. Acesta va debuta pe 10 octombrie, cu un duel pe terenul celor de la FCSB, grupare preluată recent de .

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Ce bilanț a avut Stjepan Tomas la Oțelul

Stjepan Tomas a preluat-o pe Oțelul în martie 2026, când l-a înlocuit pe Laszlo Balint la cârma echipei. Sub comanda croatului, gălățenii au încheiat sezonul trecut pe locul 9, al treilea din play-out, cu 35 de puncte, la 10 lungimi de Farul, prima formație aflată pe loc de baraj. În total, Oțelul a disputat 19 jocuri în mandatul lui Tomas, având un bilanț de 6 victorii, 6 remize și 7 eșecuri.

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Ca fotbalist, croatul a evoluat pentru echipe importante, precum Dinamo Zagreb, Fenerbahce sau Galatasaray, iar ca antrenor principal a activat la grupări din Turcia (Antalyaspor, Rizespor, Goztepe), Republica Moldova (Sheriff Tiraspol), Croația (Osijek) și Arabia Saudită (Al Okhdood) înainte de sosirea la Oțelul.