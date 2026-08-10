Sport

De ce a fost descalificat, de fapt, Robert Badea la CE de Înot de la Paris. Motivul pentru care i s-a zis stop joc

Decizia arbitrilor a venit după ce Robert Badea a încălcat regulamentul în timpul probei, iar „stop joc” a însemnat pierderea rezultatului obținut în bazin.
Marian Popovici
10.08.2026 | 14:52
De ce a fost descalificat de fapt Robert Badea la CE de Inot de la Paris Motivul pentru care i sa zis stop joc
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
De ce a fost descalificat, de fapt, Robert Badea la CE de Înot de la Paris. Motivul pentru care i s-a zis stop joc
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Robert Badea a încheiat seria de calificări cu al 9-lea timp în proba de 400 de metri mixt de la Campionatele Europene de Înot de la Paris, fiind primul sportiv aflat în afara zonei care asigura calificarea în finală. Românul nu a avut însă șansa de a spera la o calificare în ultimul act, deoarece a fost descalificat imediat după încheierea cursei. Așa cum se anticipa, Badea a comis o greșeală în timpul probei, la unul dintre cele patru stiluri, iar oficialii au decis pe loc anularea rezultatului său.

De ce a fost descalificat Robert Badea la CE de la Paris

Robert Badea (18 ani) s-a numărat printre primii reprezentanți ai României care au intrat în concurs la Campionatele Europene de înot, competiție găzduită în această săptămână de Paris. Sportivul de la CSA Steaua a luat startul în seriile probei de 400 de metri mixt și a oprit cronometrul la 4:16.49, rezultat care l-a plasat pe locul 9 la general. Cum doar primii opt înotători au obținut calificarea în finală, Badea ar fi fost primul sub linie și ar fi urmat să ocupe poziția de rezervă pentru ultimul act.

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Robert Badea mai este înscris la două probe, la Campionatele Europene de înot

Situația s-a schimbat însă radical imediat după cursă. Robert Badea a fost descalificat, iar verdictul oficialilor i-a fost comunicat la scurt timp după încheierea seriei. Astfel, timpul de 4:16.49 nu a mai fost luat în calcul în clasamentul final al seriilor. La scurt timp după încheierea probei, Swimming World Magazine a dezvăluit și motivul pentru care rezultatul sportivului român a fost anulat.

„Robert-Andrei Badea a fost descalificat după ce a terminat pe locul al patrulea, cu un timp aproape care i-ar fi permis să se califice în finală. Românul a folosit însă o bătaie alternativă a picioarelor în locul bătăii de tip ‘delfin’, ceea ce a dus la descalificarea sa.

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Badea, care va împlini 19 ani luna viitoare, a câștigat titlul european de juniori la această probă la două ediții consecutive, în 2024 și 2025”, au scris cei de la Swimming World Magazine. Robert Badea mai e înscris la 200 fluture (serii pe 14 august) și la 200 mixt (serii pe 15 august), această din urmă probă reprezentând și marele lui pariu.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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