Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

De ce a fost îmbrăcat în roşu Mihai Stoichiţă la înmormântarea lui Emeric Ienei: “De unde să îmi iau haine?”

Mihai Stoichiță explică de ce a purtat o geacă roșie la înmormântarea lui Emeric Ienei. Motivul invocat de oficialul FRF
Alex Bodnariu
10.11.2025 | 14:21
De ce a fost imbracat in rosu Mihai Stoichita la inmormantarea lui Emeric Ienei De unde sa imi iau haine
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoichiță a reacționat după ce a fost criticat că a purtat roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei
ADVERTISEMENT

Mihai Stoichiță a rupt tăcerea după înmormântarea fostului mare antrenor Emeric Ienei. Oficialul FRF a fost acuzat că nu a avut o ținută adecvată ceremoniei de la Oradea, iar acum explică de ce a purtat o geacă roșie.

Mihai Stoichiță a fost prezent la Oradea, la înmormântarea lui Emeric Ienei, și și-a atras multe critici

Emeric Ienei a fost condus pe ultimul drum de oameni importanți din fotbalul românesc. Gloriile Stelei și ale echipei naționale au fost prezente la Oradea pentru a-și lua un ultim rămas bun de la antrenorul care a adus Cupa Campionilor Europeni la București.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoichiță a fost alături de președintele FRF la Oradea, la înmormântarea lui Emeric Ienei. Acesta a fost acuzat că a purtat o geacă roșie, una care nu s-ar fi potrivit contextului. Totuși, oficialul federației explică ce s-a întâmplat.

Cum a ajuns Mihai Stoichiță să poarte o geacă roșie la înmormântarea lui Emeric Ienei

La FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiță a explicat în detaliu cum a ajuns să poarte geaca roșie la înmormântarea lui Emeric Ienei. Oficialul FRF spune că pur și simplu nu avea alte haine la el, întrucât deplasarea la Oradea nu a fost una planificată.

ADVERTISEMENT
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit....
Digi24.ro
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit pe telefonul unuia dintre șoferi

„Asta era treningul care era pe mine. Geaca aia roșie am luat-o pentru că ploua. Eu am fost la niște acțiuni în vestul țării, în Banat. Trebuia să mă întorc seara la Timișoara și să merg după aceea la Oradea.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat...
Digisport.ro
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"

Ce rost mai avea să plec la București? Am luat o mașină și m-am dus de cu seara la Oradea. Am vorbit cu fata lui Ienei. Așa eram îmbrăcat. Am avut de muncă la federație, aveam un trening.

De unde să îmi iau haine? Am mers direct de la Timișoara. Toată lumea m-a primit cu plăcere. Nimeni nu a zis nimic de geaca roșie. Am dat-o jos la un moment dat. Sunt răutăți.

ADVERTISEMENT

Cine îmi permitea să îmi spună așa ceva? Am avut onoarea să fiu și coleg cu Nea Imi. Sunt foarte atașat de familia lui”, a precizat Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoichita LE INCHIDE GURA CONTESTATARILOR: “ERAU CULORILE IUBITE DE JENEI”

Preşedintele CS Universitatea Craiova, reacţie dură după demisia lui Mirel Rădoi: “Deja e...
Fanatik
Preşedintele CS Universitatea Craiova, reacţie dură după demisia lui Mirel Rădoi: “Deja e o situaţie penibilă! Sunt cimitirele pline de oameni de neînlocuit”
Gigi Becali, ipoteză bombă despre demisia lui Rădoi de la Universitatea Craiova: “S-o...
Fanatik
Gigi Becali, ipoteză bombă despre demisia lui Rădoi de la Universitatea Craiova: “S-o fi băgat cineva la echipă! Poate îl iau eu la FCSB. Mă cert cu el după o zi…”
Gigi Becali i-a desfiinţat pe Olaru, Tănase şi Bîrligea după Hermannstadt – FCSB...
Fanatik
Gigi Becali i-a desfiinţat pe Olaru, Tănase şi Bîrligea după Hermannstadt – FCSB 3-3: „S-a învăţat şi piticania de Pantea de la ei! Am chemat preotul să mă spovedesc pentru ce le-am făcut aseară”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
L-a lansat pe Cristiano Ronaldo, dar un alt fotbalist i-a rămas în suflet....
iamsport.ro
L-a lansat pe Cristiano Ronaldo, dar un alt fotbalist i-a rămas în suflet. Bölöni: 'Cel mai inteligent'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!