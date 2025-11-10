De ce a fost îmbrăcat în roşu Mihai Stoichiţă la înmormântarea lui Emeric Ienei: “De unde să îmi iau haine?”

ADVERTISEMENT

Mihai Stoichiță a rupt tăcerea după înmormântarea fostului mare antrenor Emeric Ienei. Oficialul FRF a fost acuzat că nu a avut o ținută adecvată ceremoniei de la Oradea, iar acum explică de ce a purtat o geacă roșie.

Mihai Stoichiță a fost prezent la Oradea, la înmormântarea lui Emeric Ienei, și și-a atras multe critici

Emeric Ienei a fost condus pe ultimul drum de oameni importanți din fotbalul românesc. Gloriile Stelei și ale echipei naționale au fost prezente la Oradea pentru a-și lua un ultim rămas bun de la antrenorul care a adus Cupa Campionilor Europeni la București.

Mihai Stoichiță a fost alături de președintele FRF la Oradea, la înmormântarea lui Emeric Ienei. , una care nu s-ar fi potrivit contextului. Totuși, oficialul federației explică ce s-a întâmplat.

Cum a ajuns Mihai Stoichiță să poarte o geacă roșie la înmormântarea lui Emeric Ienei

La FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiță a explicat în detaliu cum a ajuns să poarte geaca roșie la Oficialul FRF spune că pur și simplu nu avea alte haine la el, întrucât deplasarea la Oradea nu a fost una planificată.

„Asta era treningul care era pe mine. Geaca aia roșie am luat-o pentru că ploua. Eu am fost la niște acțiuni în vestul țării, în Banat. Trebuia să mă întorc seara la Timișoara și să merg după aceea la Oradea.

Ce rost mai avea să plec la București? Am luat o mașină și m-am dus de cu seara la Oradea. Am vorbit cu fata lui Ienei. Așa eram îmbrăcat. Am avut de muncă la federație, aveam un trening.

De unde să îmi iau haine? Am mers direct de la Timișoara. Toată lumea m-a primit cu plăcere. Nimeni nu a zis nimic de geaca roșie. Am dat-o jos la un moment dat. Sunt răutăți.

Cine îmi permitea să îmi spună așa ceva? Am avut onoarea să fiu și coleg cu Nea Imi. Sunt foarte atașat de familia lui”, a precizat Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.