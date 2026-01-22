Sport

De ce a fost impresionat selecționerul naționalei de handbal la turneul din țările scandinave: ”Dimineața, din tot cartierul…”

Prezent recent cu naționala României la Euro 2026, selecționerul tricolorilor a fost impresionat de ceea ce a întâlnit în turneul găzduit de țările scandinave. Ce l-a șocat pe George Buricea.
Adrian Baciu
22.01.2026 | 21:45
De ce a fost impresionat selectionerul nationalei de handbal la turneul din tarile scandinave Dimineata din tot cartierul
Ce l-a șocat pe selecționerul naționalei de handbal, George Buricea, la Euro 2026, găzduit de țările scandinave. Sursa foto: gsp.ro / dw.com / colaj Fanatik
Antrenorul naționalei de handbal masculin, George Buricea, care a pregătit naționala la Euro 2026, turneul final găzduit de Danemarca, Norvegia și Suedia, a fost impresionant de ceea ce a întâlnit în zona scandinavă.

Ce l-a șocat pe selecționerul naționalei de handbal la Euro 2026, găzduit de țările scandinave: ”Ce au ei la liceu, noi nu avem în Liga Națională”

România a avut o aventură scurtă și destul de dureroasă la Campionatul European de handbal masculin din 2026 organizat în Danemarca, Norvegia și Suedia. Tricolorii nu au mișcat deloc într-o grupă cu Portugalia, Danemarca și Macedonia de Nord.

Au fost mai multe lecții pe care românii le-au primit la acest turneu final găzduit de țările scandinave. La finalul competiției, selecționerul naționalei de handbal masculin a României, George Buricea, s-a declarat impresionat de ceea ce a întâlnit în Danemarca.

Buricea îi admiră pe nordici și constată, cu amărăciune, că România este mult în spatele acestui stat. „Danemarca are un avans mare, nu doar față de România, ci față de foarte multe țări. Am venit aici și ne-am antrenat într-o sală de liceu, cum noi nu avem în Liga Națională, am și filmat asta. Într-un complex cu șapte săli…

Despre ce vorbim? Ei erau la antrenament, de dimineață, din tot cartierul. Suntem foarte departe din toate punctele de vedere și nu știu dacă cineva vrea să recunoască lucrurile astea. Nu mai vorbim despre academii și restul.

Și atunci noi vrem ce? Haideți, ca țară, să începem să facem cât mai multe săli și să aducem copiii către sport dacă vrem să-i ajungem din urmă. Dacă nu, distanța se va face și mai mare. Toată lumea așteaptă, dar ce… Fără să sădești, nu ai ce să culegi. Dar, repet, îmi felicit jucătorii doar pentru prima repriză (n.r. a meciului cu Danemarca), atât se poate acum”, a declarat antrenorul României, pentru We Love Sport.

Care a fost diferența în Danemarca și România, de această dată pe terenul de handbal

Cele constatate de George Buricea în viața de zi cu zi în Danemarca s-au văzut și din punct de vedere sportiv. În duelul din grupă de la Euro 2026, tricolorii au pierdut categoric meciul cu nordicii. Naționala României s-a înclinat duminică, 18 ianuarie, meciul din Grupa B, 39-24 cu una din gazdele turneului final.

Conform previziunilor, a fost un meci fără istoric. Danezii l-au dominat de la un capăt la altul. La pauză, scorul a fost de 22-17. Victoria gazdelor a fost una clară în final: la 15 goluri diferență. Mathias Gidsel a fost principalul marcator pentru ei cu 9 reușite. Dincolo, în echipa noastră cele mai multe goluri au fost reușite de Călin Dedu, Radu Ghiță și Robert Nagy, toți cu câte 4.

Ce rezultate a înregistrat România la Campionatul European de handbal masculin 2026 din Danemarca, Norvegia și Suedia

Odinioară o forță de temut în handbalul mondial, România a ajuns în ultimele decenii să viseze și la calificări. Recent, tricolorii și-au mai revenit. România s-a calificat pentru a doua oară consecutiv la Campionatul European de handbal masculin. Din păcate, elevii lui Buricea au avut ghinion la tragerea la sorți și au căzut într-o grupă cu adversari de top: Danemarca, Portugalia și Macedonia de Nord.

Deloc surprinzător, românii nu au reușit să obțină nici măcar un punct. În meciul de debut, România a pierdut la 6 goluri diferență contra Portugaliei (34-40). A urmat apoi o înfrângere așteptată împotriva Danemarcei (24-39). Naționala antrenată de George Buricea era deja eliminată din competiție. Eșecul dureros, la doar un gol, 23-24 cu Macedonia de Nord, nu a mai contat.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
