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De ce a greșit decisiv Dawa în FCSB – Botoșani? MM Stoica a rostit un singur cuvânt. Exclusiv

Mihai Stoica a analizat gafa lui Dawa din FCSB - FC Botoșani 3-2 și a explicat ce s-a întâmplat la faza care a dus la primul gol al moldovenilor. Ce a spus despre fundașul camerunez.
Tibi Cocora
19.08.2026 | 06:25
De ce a gresit decisiv Dawa in FCSB Botosani MM Stoica a rostit un singur cuvant Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica a analizat gafa lui Dawa din FCSB - FC Botoșani 3-2. Foto: Colaj Fanatik.
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FCSB a câștigat cu FC Botoșani, scor 3-2, însă Mihai Stoica a atras atenția asupra unei probleme care continuă să le dea bătăi de cap roș-albaștrilor: erorile individuale. Oficialul campioanei consideră că echipa a ajuns să plătească mult prea scump greșelile comise în momente importante, iar partida cu Botoșani nu a făcut excepție. Dawa a avut o intervenție nefericită la primul gol al gazdelor, iar MM Stoica a identificat un posibil motiv pentru eroarea fundașului.

„Supraîncredere”! Explicația lui MM Stoica pentru gafa lui Dawa

Mihai Stoica a pus eroarea lui Dawa pe seama supraîncrederii. Oficialul FCSB consideră că fundașul a avut impresia că lucrurile funcționează perfect și că noul sistem îi oferă echipei suficientă siguranță. Atitudinea lui Dawa a fost, în viziunea lui MM, una de prea mare siguranță, iar eroarea a venit într-un moment în care FCSB părea să controleze partida.

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„Dawa mi-a lăsat impresia de super-încredere. Suntem bine, ne avantajează sistemul ăsta și totul e roz. Spre ghinionul lui și al nostru…uite ce a ieșit. A venit și torpila lui Dumiter. A marcat și la noi, dar.. (n.r. râde). La momentul ăsta, el e golgheterul campionatului. A fost acea greșeală, iar apoi, pe final de repriză, a mai venit una, de era să intrăm cu 1-2 la pauză“, a spus Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM la Fanatik“.

Mihai Stoica, nemulțumit de numărul gafelor de la FCSB: „Erori individuale atât de grave”

Oficialul fostei campioane a vorbit despre o serie de greșeli care, în opinia sa, au devenit mult prea numeroase pentru o echipă de nivelul FCSB. MM Stoica a făcut referire și la erorile din partidele precedente și consideră că, în astfel de situații, este dificil să fie găsiți vinovați în zona antrenorilor sau a sistemului de joc.

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„Nu am avut niciodată erori individuale atât de grave, în niciun sezon. N-ai ce să reproșezi echipei, antrenorilor, când sunt jucători care fac atâtea gafe, cu Auda cu Farul, acum. Nu aveam niciun fel de problemă la meciul ăsta, părea că vom da golul doi și vom defila. Uite ce s-a întâmplat. Ok, dacă păstrăm cronologia, am avut noi primele ocazii mari, dar și eu au avut șanse imense. Nu e normal ca o echipă în deplasare să aibă asemenea ocazii. Au fost și greșeli la fazele în care am primit gol. Chiar erori grave. Trebuie multe reglaje“, a încheiat Mihai Stoica.

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Mihai Stoica a trăit la maximul finalul de infarct din FCSB – FC Botoşani: „Am simţit că sunt la un pas de AVC”

Mihai Stoica a dezvăluit în cadrul emisiunii „MM la Fanatik” că a trăit la intensitate maximă finalul de meci şi a alergat pe holurile lojelor de pe stadionul „Arcul de Triumf” la golul victoriei. Managerul general al campioanei a recunoscut că şi Botoşani a avut şansa victoriei:

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„Am simţit că sunt la un pas de AVC. Dacă luam gol, mă pleoşteam. Aşa, m-a spart adrenalina. N-a fost suficientă loja, am ieşit pe hol. Am fugit pe acolo. Nu aveam cum. Dacă nu se deschidea uşa, dădeam cu capul în uşă. 

În minutul 90+3 au avut ocazie mare. Apoi a fost preluarea lui Tavi Popescu în careu de era să luăm gol. Cea mai mare ocazie a lor a fost când Petro a şutat în Duarte şi din drop a dat peste poartă. Bine, am avut nişte ocazii noi… Suntem pe primul loc, dar nu suntem pe primul loc. Dacă bate U Cluj în derby, sunt pe primul loc”, a spus Mihai Stoica în cadrul emisiunii „MM la Fanatik”.

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De ce a greșit decisiv Dawa în FCSB - Botoșani?

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