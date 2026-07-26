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Universitatea Craiova a suferit una dintre cele mai grele înfrângeri ale sezonului, după 1-5 cu Dinamo, iar prestația portarului Răzvan Sava a ridicat câteva semne de întrebare. Goalkeeperul pentru care oltenii au plătit 2,5 milioane de euro nu a reușit să ofere siguranța așteptată între buturi, iar cifrele din duelul de pe Arena Națională confirmă o evoluție sub așteptări. FANATIK a analizat prestația lui Sava prin datele oferite de Wyscout, iar fostul portar Costel Pantilimon a explicat unde trebuie să lucreze goalkeeperul de 23 de ani și de ce situația rotației dintre portarii Craiovei poate reprezenta o presiune suplimentară.

Răzvan Sava, surclasat de Bellaarouch. Analiza Wyscout arată că portarul U Craiova este unul de linia porţii

Răzvan Sava a fost titular în poarta Universității Craiova la partida cu Dinamo, însă evoluția sa nu a reușit să ofere liniștea de care avea nevoie defensiva oltenilor. Formația din Bănie a primit cinci goluri, iar prestația portarului transferat de la Udinese a fost una care a atras atenția în sens negativ.

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Conform datelor furnizate de Wyscout, Dinamo a trimis 7 șuturi spre poarta lui Răzvan Sava, iar o a reușit să intervină la doar 2 dintre acestea. Mai mult, dintre paradele sale, nici măcar una nu a venit în urma unui reflex, toate intervențiile fiind la mingi fără o dificultate ridicată, șuturi pe centru sau fără forță.

Un alt aspect evidențiat de statistici este poziționarea lui Sava. Portarul Universității Craiova este un goalkeeper care preferă să rămână aproape de linia porții, iar acest lucru se vede și în comparație cu alți portari din SuperLiga. Spre exemplu, Bellaarouch, goalkeeperul lui Dinamo lăudat de către Florin Prunea, are o cifră de 7 la capitolul „leaving line”, în meciurile din acest sezon, în timp ce Sava nu apare în topul acestei statistici. Practic, portarul Craiovei intervine mai puțin prin ieșiri și preferă apărarea propriei linii.

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Unde a avut de suferit Răzvan Sava. Cifrele care ridică semne de întrebare

Datele Wyscout arată că adversarii Craiovei au avut o medie de 3,91 șuturi pe poarta lui Sava („shot faced”), iar portarul oltenilor a reușit să apere doar 2,92 dintre acestea. Și la construcție există anumite semne de întrebare. Răzvan Sava a înregistrat o acuratețe a paselor de 84,44%, un procentaj considerat destul modest pentru un portar care trebuie să contribuie tot mai mult la faza de construcție, așa cum Coelho cere de la elevii săi.

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Mai mult, analiza xCG (expected conceded goals) arată că Dinamo ar fi trebuit să marcheze aproximativ 2,48 goluri conform calității ocaziilor create. Formația lui Nuno Campos a înscris însă cinci goluri, adică aproape dublu față de așteptările statistice, ceea ce ridică întrebări asupra prestației defensive a Craiovei, dar și asupra intervențiilor portarului.

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Costel Pantilimon, verdict despre Răzvan Sava: „Trebuie să lucreze mental”

Răzvan Sava se află însă doar la începutul aventurii sale la Universitatea Craiova. Portarul venit pe o sumă importantă de bani în Bănie trebuie să gestioneze presiunea așteptărilor, iar Costel Pantilimon consideră că este prea, totuși, devreme pentru o concluzie definitivă. Fostul internațional român susține că Sava are calități, însă trebuie să-și recapete ritmul și încrederea, mai ales într-un moment în care .

„Vorbim de un portar care abia a apucat să joace trei meciuri la Craiova. E prea repede ca să-l judeci. A demonstrat că e un portar cu calități, dar trebuie să se descurce puțin din punct de vedere mental. E la o echipă mare, care are anumite așteptări de la el, plătind niște bani frumoși și caută zona de siguranță acolo, în poartă. Totuși, e devreme. Mie îmi place Răzvan Sava. Perioada petrecută în Italia i-a dat o oarecare constanță. Nu-i ușor să te tot muți de la o echipă la alta, e greu să-și găsești un ritm, partea de încredere. Sper să-și găsească ritmul cât mai repede, pentru că Universitatea are nevoie de serviciile lui și de prestațiile pe care le-a avut el la Udinese. E la început, trebuie să-și găsească ritmul, apoi prinde și încrederea necesară. Echipa pare că-și caută ritmul.

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Sfat pentru Craiova: „Rotaţia la portari, între Sava şi Popescu aduce o tensiune și o presiune inutilă”

În primul rând eu nu recomand această rotație între portari. Asta aduce o tensiune și o presiune inutilă, fluctuații în evoluții și nu știu cine a venit cu ideea asta. Ei au portari buni și e greu să rotești. Uite, de exemplu, Popescu a avut o prestație foarte bună la Sofia și este clar că vine o presiune inutilă pe Sava. Toți vor arăta cu degetul: «Popescu arată foarte bine, a apărat colo-colo, tu ce faci?» În momentul în care Craiova s-a gândit la Sava, este clar că a vrut concurență acerbă pe acel post. E un portar de națională, cu experiență. Craiova are așteptări și asta va veni mereu la pachet cu multă presiune. Nu va fi ușor pentru el, dar trebuie să se adapteze rapid”, a declarat Costel Pantilimon, pentru FANATIK.