De ce a ieşit public primarul Ciprian Ciucu să critice CSM Bucureşti: “E un calcul politic! Vrea să îşi facă reclamă”

Într-o conferință de presă, primarul Ciprian Ciucu și-a exprimat nedumerirea și totodată dezaprobarea față de proiectul CSM București. Dumitru Dragomir a explicat care a fost, de fapt, strategia edilului.
Mihai Dragomir
05.05.2026 | 15:10
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, are semne de întrebare în ceea ce privește proiectul de la CSM București, echipa proaspăt calificată în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Dumitru Dragomir a explicat motivul real pentru care edilul a ieșit în conferința de presă cu declarațiile respective. Ce profeție a făcut fostul șef LPF despre primar.

Dumitru Dragomir a dezvăluit planul primarului Ciprian Ciucu după ce s-a luat de CSM București

Deși CSM București a revenit în elita handbalului feminin european după 8 ani de la ultima calificare în Final Four-ul Ligii Campionilor, primarul Ciprian Ciucu a criticat proiectul echipei în cadrul unei ample conferințe de presă. Discursul său s-a concentrat pe ideea faptului că nu înțelege dacă se vrea ca CSM să fie un club care-și dorește performanță europeană cu un lot majoritar format din jucătoare străine sau un club care vrea să promoveze sportul din România. Dumitru Dragomir a deslușit în direct care a fost, de fapt, intenția primarului.

Nu-l critica pe Ciucu. El nu este om de sport, ci om politic. Oamenii politici pun în cumpăna… ‘Ce-mi aduc ce-mi aduc voturi mai mult?’. Oamenii politici nu gândesc ca tine. Ei gândesc macro. Ei gândesc… (n.r. – pervers) domne, nu trebuie să fie așa!? Nu îi place sportul… Nu îi place handbalul. Convingerea mea este că a făcut-o pentru masa mare de oameni care suferă. El este un politician trăsnet. Nu le va tăia nimic. E un calcul politic, își face reclamă. Dacă nu ar fi așa, să se ia de toți, nu ar fi om politic. Nu le va tăia salariile, Ciucu are minte. Ciucu e de aplaudat, categoric. Și eu aș fi făcut așa, mă pun în postura lui!”, a spus Dumitru Dragomir.

Premoniția lui Dumitru Dragomir despre Ciprian Ciucu. „Adversar redutabil pentru Nicușor!”

Așa cum a susținut și într-o ediție anterioară a emisiunii „Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir îl vede pe Ciprian Ciucu drept următorul adversar al lui Nicușor Dan la funcția de președinte al țării. „Ciucu nu doar că va candida la președinție, ci va fi un adversar redutabil pentru Nicușor”, a mai spus acum Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

Profeția „Oracolului din Bălcești” vine după o serie de atacuri lansate de primarul Ciprian Ciucu la adresa lui Nicușor Dan, pe care l-a acuzat că prin atitudinea şi declaraţiile din ultima vreme s-a coordonat mai mult cu mişcările PSD, conducând astfel la destrămarea actualei coaliţii de guvernare.

  • 6 mai este data la care CSM București joacă contra Metz în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin
  • 37-27 a fost scorul cu care CSM București a învins Esbjerg și s-a calificat astfel în Final Four

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
