De ce a intrat Adrian Mititelu în silenzio-stampa: “A suferit o traumă, îl înțeleg”. Video exclusiv

Adrian Mititelu a dispărut din atenția publică, odată cu , scor 0-4 cu Sepsi în meciul decisiv pentru calificarea în play-off-ul SuperLigii. Extrem de vocal pe parcursul disputei cu Sepsi după meciul întrerupt de arbitru la Sf. Gheorghe, finanțatorul oltenilor a evitat în ultima lună și jumătate contactul cu presa.

De ce a intrat Adrian Mititelu în silenzio-stampa: „A suferit o traumă”

Adrian Mititelu s-a luptat eroic pentru ca verdictul venit din partea Comisiilor FRF să fie unul favorabil în disputa pentru rejucarea meciului Sepsi – FC U Craiova 1948, pentru scandările rasiste ale ultrașilor olteni.

În cele din urmă , însă FC U Craiova 1948 a dezmăgit și a pierdut categoric, scor 0-4, meciul de la Sfântu Gheorghe. În acel moment patronul oltenilor a suferit o traumă și a evitat în permanență contactul cu presa, preferând să finanțeze echipa în liniște.

Marcel Pușcaș, directorul executiv al FC U Craiova 1948, a făcut dezvăluiri despre Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. „Este supărat după meciul cu Sepsi. A suferit o traumă din cauza faptului că nu am intrat în play-off, din cauza faptului că am pierdut cum am pierdut la Sepsi. În momentul ăla, după toate luptele de culise, publice, instanțe a fost un consum extrem de energie destul de mare.

„S-a închis în el. Îl înțeleg pentru că sunt foarte mulți bani”

„Caută dovezi, avocați, comparații, motive din străinătate, au costat și bani. Până la urmă s-a făcut totul să se tranșeze pe teren această dispută. Dispută pe care am pierdut-o. Atunci s-a închis în el și deocamdată asta e decizia lui.

Nu mai vrea să apară și nu mai vrea să vorbească cu presa, să nu spună nimic. Pe undeva îl înțeleg pentru că sunt foarte mulți bani pe care i-a băgat în echipă”, a declarat Marcel Pușcaș. Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii, a dezvăluit în direct mesajul pe care l-a primit de la Adrian Mititelu.

„Mie mi-a dat un mesaj Adrian Mititelu zilele trecute. Eu tot insistam să intre în emisiune pe tema ‘legii Dîncu’, care s-a tot discutat. Mi-a scris: ‘Nu intru! Eu sunt un patron cu buget de play-off, de primele trei, dar sunt în play-out. Noi care suntem în play-out nu avem dreptul să vorbim’. S-a închis în el. A fost prea mare lovitura”, a fost mesajul lui Adrian Mititelu și citit în direct de Horia Ivanovici.

Cele două momente cheie care l-au făcut pe Adrian Mititelu să sufere: „Echipa nu i-a dat satisfacție”

După înfrângerea cu Sepsi din „finala” pentru play-off, FC U Craiova 1948 a fost eliminată de UTA Arad din sferturile Cupei României Betano. A fost o altă lovitură încasată de Adrian Mititelu, un alt moment cheie în care echipa antrenată de Nicolo Napoli l-a dezamăgit.

„După ce faci toate demersurile. Îți aduci aminte cum a fost înainte de Sepsi – FC U Craiova 1948 cu procesele, cu Federația, că nu-i normal să nu se rejoace meciul, mă rog. În primul meci, până în minutul 26 când s-a rupt jocul la Sepsi noi eram în oarecare avantaj pe teren.

Îi bătuserăm și la Tg. Jiu în campionat, echipa era pe un trend ascendent și aveam toate speranțele. Dar s-au inhibat jucătorii, am primit și gol repede. A fost acel joc dezastruos. Cred că a fost cel mai slab joc al echipei în acest campionat, atunci când nu trebuia. El nu a suportat.

Imediat a venit o altă șansă de cupă, sferturile cu UTA. Ne-au bătut la Arad și au laut bătaie de la ‘U’ Cluj care nu are licență. În două momente cheie echipa nu i-a dat satisfacție. Atunci s-a închis și ce să mai comenteze? El e direct implicat cu banii lui, cu eforturile lui”, a mai spus Marcel Pușcaș, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Cupele europene, soluția revenirii lui Adrian Mititelu: „Lucrurile se vor schimba”

FC U Craiova 1948 este principala favorită la clasarea pe primul loc în play-out care duce la barajul pentru calificarea în cupele europene. Oltenii ocupă prima poziție cu 31 de puncte, la egalitate cu Petrolul, și la patru față de Hermannstadt și FC Botoșani cu trei etape rămase. Însă echipa de pe „Ilie Oană”, principala urmăritoare, nu are licența UEFA și nu poate juca în cupele europene

„Cine știe ce mai răbufnește. (n.r. e o rană mare în sufletul lui?) Da. Înainte mai venea la antrenamente. Nu prea mai vine. Se auto-protejează. Îl interesează, se interesează, ca dovadă toate sunt la zi.

E implicat, dar în tăcere și în suferința de moment. Probabil acest loc șapte, dacă o să-l obținem și să fie încununat și de o victorie la barajul adevărat, lucrurile se vor schimba”, a încheiat Marcel Pușcaș.

