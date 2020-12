De ce a intrat Daniel Ghiță în politică și ce planuri are: „Nu sunt fiu de securist. Nu puteam intra în alt partid”

Daniel Ghiță a intrat în politică în urmă cu aproximativ un an, iar fostul sportiv afirmă că decizia de a intra în Partidul Social Democrat era singura opțiune pentru el, chiar dacă inițial a făcut parte dintr-un alt partid.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cel mai valoros luptător de K1 al României a decis că politica va fi următoarea sa luptă pe care trebuie să o câștige. Deja a reușit un prim pas important, în urma rezultatelor parțiale la alegerile parlamentare din 6 decembrie.

Însă puțini știu Daniel Ghiță a intrat pentru prima dată în politică în 2016, când a fost membru în Partidul România Unită, o formațiune naționalistă asemănătoare cu partidul AUR, înființat de George Simion.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum și de ce a intrat Daniel Ghiță în politică

Daniel Ghiță este recunoscut pentru credințele sale de dreapta și creștin ortodoxe, fiind atras de ideologia Partidului România Unită, al cărui membru a fost pentru câteva luni în urmă cu patru ani.

Daniel Ghiță consideră că de-a lungul carierei de sportiv și-a dezvoltat niște principii extrem de valoroase, care îl vor ajuta în cariera poltică, motiv pentru care a decis să facă pasul cel mare: „Sunt poreclit Samuraiul Sălbatic pentru ca niciodată nu am dat lovituri sub centură in ring, mi-am păstrat intergritatea și onoarea! Am fost toată viața văzut inferior altor sportivi , pentru simplu fapt că eram născut in România”, spunea Daniel Ghiță în urmă cu câteva săptămâni.

ADVERTISEMENT

Fostul luptător K1 a declarat că decizia de a intra în PSD a fost una firească, fiind singurul partid cu a cărui filosofie se identifică și pentru care ar fi făcut acest pas: „M-am alăturat unui partid hărțuit, împotriva căruia s-a dus o campanie murdară, diabolică în ultimii șase ani! Pentru că acest partid reprezintă, majoritatea poporul român! PSD au mărit salariile și pensiile! Pentru ca nu se mai putea trăi!”, a mai explicat Ghiță.

Ce planuri are Daniel Ghiță în politică

Daniel Ghiță și-a exprimat ura viscerală față de celelalte partide, dar mai ales față de Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România: „Eu, nu puteam să intru într-un partid PNL, care urăsc oamenii de rând și țărănimea ( ce spunea Eminescu ?) , nici in USR , partidul copiilor securiștilor și a serviciilor! USR sunt cei care au fraudat alegerile și cu un tupeu de infractori, ne explica noua ca e normal sa fraudezi alegerile! Adică, USR fură votul tău și democrația! Îmi pierdeam onoarea și demnitatea! Atunci eram un om vândut!”, a șocat fostul luptător.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul sportiv consideră că se duce o luptă împotriva oamenilor săraci, iar clasa de mijloc este pe cale de dispariție în România: „Ati înțeles că se duce o luptă cu oamenii de rând, cei saraci, doar pe ei aplicăm legea?! Avem bogați și săraci. Clasa medie nu mai există! Sunt bani pentru campanii electorale, sunt bani pentru orice, dar nu sunt pentru salarii, alocații și pensii! În ultimii șase s-a făcut o campanie diabolică, de ai face vinovați pe toti bătrânii României că nu sunt bani de pensiile lor, din cauza lor o duce tineretul greu! O campanie murdară, nedemnă de o națiune!”, acuză vehement noul deputat al PSD.

Acesta a explicat de ce a intrat în PSD și vrea să îi ajute pe cei nevoiași și pe bătrâni, despre care crede că sunt marginalizați de societate, dar mai ales de cei tineri, pe care îi acuză că sunt îndoctrinați și nu îi respectă pe înaintașii lor care au clădit România: „Tineretul a fost îndoctrinat, în ultimii șase ani, să disprețuiescă bătrânii. Cei care au clădit România! Bătrânii de la țară, mergeți sa vedeți în ce sărăcie trăiesc…Bătrânii României sunt cei mai săraci din Europa! Nu își permit nimic! Da, Ghiță nu e fiu de securist, deputat, nu a fost ajutat de nimeni! Pentru că eu am demnintate și onoare, fără preț de cumpărare! Dacă pot să fac ceva pentru cei săraci, copiii și bătrânii României, da, pentru ei m-am “vândut“ PSD ului!”, a încheiat Daniel Ghiță.

ADVERTISEMENT