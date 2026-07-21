De ce a intrat, de fapt, Moruțan în repriza a doua. Asta l-a convins pe Pancu să-l trimită pe teren. Săpunaru: ”I-am trimis mesaj la pauză să-l bage”

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Rapid a debutat cu o victorie în noul sezon din SuperLiga, 1-0 în Giulești contra lui Sepsi, unicul gol fiind marcat în minutul 88 de Alexandru Pașcanu. După finalul jocului, Cristi Săpunaru (42 de ani) a analizat prima partidă din mandatul lui Daniel Pancu (48 de ani) și a „dezvăluit” că el a fost cel care i-a spus tehnicianului să îl introducă pe Olimpiu Moruțan.

De ce a intrat, de fapt, Olimpiu Moruțan în repriza a doua a meciului Rapid – Sepsi. „Mesajul” transmis de Cristi Săpunaru lui Daniel Pancu

Daniel Pancu nu a mizat pe Olimpiu Moruțan din primul minut al meciului cu Sepsi, însă internaționalul român și-a făcut apariția pe gazon în repriza secundă, într-un moment în care giuleștenii aveau nevoie de creativitate la mijlocul terenului pentru a „debloca” tabela după eliminarea lui Dobrosavlevici. La final, Cristi Săpunaru a glumit pe seama acestui subiect, însă fostul fundaș a și analizat succesul obținut de giuleșteni.

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„(n.r. ce a adus Daniel Pancu la Rapid?) Dorința e mult peste cea de anul trecut. Să nu ne ia capul, dar Rapidul a fost mult peste Sepsi și merita să câștige mai devreme. Cred că s-a pripit la început să joace cu doi închizători, apoi l-a trimis un pic mai sus pe Bubanja. I-am trimis mesaj la pauză să-l bage pe Moruțan (n.r. glumește).

Nu, dar a văzut și el asta, că avea nevoie de un jucător mai creativ”, a declarat Cristi Săpunaru, conform . .

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Daniel Pancu, comparat cu Mircea Lucescu după Rapid – Sepsi 1-0

Și Florin Prunea a fost impresionat de și l-a comparat pe acesta cu regretatul Mircea Lucescu, prin prisma oportunităților oferite jucătorilor tineri. „Pancone a dus spirit și pace. Salut aplauzele aduse lui Aioani, lucrurile reintră în normal. Trebuie să ne obișnuim cu băieții ăștia tineri la Rapid, Kodor, El Sawy, au o șansă mare, Pancone le va da credit.

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Kodor are un potențial de creștere uriaș, un fizic frumos. Se vede că a făcut școala la zi la Lecce. Pancone a venit ca un catalizator, e exact ce lipsea Rapidului. S-a întors acasă. E alt Daniel Pancu față de cel care a fost la celălalt mandat în Giulești. Nu a fost o decizie ușoară să plece de la CFR. Parcă-l văd pe nea Mircea, îl simt pe Pancone că vrea jucători tineri”, a spus fostul portar pentru sursa menționată. Pentru Rapid urmează un duel în deplasare contra lui FC Botoșani, care se va disputa luni, 27 iulie, de la ora 21:30.