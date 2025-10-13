De ce a jucat, de fapt, Ionuț Radu titular în fața lui Ștefan Târnovanu în România – Austria 1-0

și a adus bucurie în lumea fotbalului autohton. Dumitru Dragomir a spus totul despre meciul în care „tricolorii” au fost la superlativ. Care a fost adevăratul motiv din spatele titularizării lui Ionuț Radu în poartă, în detrimentul lui Târnovanu.

ADVERTISEMENT

De ce a jucat Ionuț Radu și nu Ștefan Târnovanu în România – Austria. Care a fost motivul, de fapt

Deși gafase în meciul cu Moldova, Ionuț Radu a fost titularizat de Mircea Lucescu în meciul cu Austria, Dumitru Dragomir a spus motivul pentru care „Il Luce” nu l-a folosit nici de data aceasta pe Ștefan Târnovanu, portarul cel mai în formă din campionatul României.

„Când a trecut și minutul 3 de prelungire, am crezut. Am zis, băi, e rezultatul bun pentru că echipa a jucat bine. Lucescu ghicise niște posturi nemaipomenite. În primul rând, portarul. Toată lumea începea cu Târnovanu. Fii atent aici, el nu. A băgat în calculator că jocul de picior al ăstuia e mai bun decât a Târnovanu. Nu știu ca portar dacă e mai bun, dar jocul de picior al ăstuia este mai bun. Categoric, 100%. El avea nevoie să înceapă jocul de la fund, cu pase!”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT

Remarcații lui Dumitru Dragomir din România – Austria 1-0

Dumitru Dragomir a analizat atent prestația „tricolorilor” și a spus cine au fost cei care l-au dat pe spate. Fostul șef LPF a fost impresionat de decizia lui Mircea Lucescu, legată de folosirea lui Vlad Dragomir la centru și contra Austriei.

„Cea mai mare surpriză a fost Dragomir. N-are nicio treabă de rudenie cu mine, nu știu de unde e, cine e și așa mai departe. Dom’le, nu strălucise, dar și-a dat seama că are o capacitate de efort ieșită din comun și scoate de la adversar mingi cum nu e nimeni, nici celălalt. Răzvan Marin nu este jucător rău, dar nu scoate de la adversar, este genul de om constructiv, nu să aibă ambele, să și distrugă. Mă și gândeam de ce ăsta este titular la Pafos. Când l-am văzut aseară că fuge, m-a sunat fiul meu băi, tată, ce zici bă de ăsta? Cât poate să fugă? Dacă are peste 11 km fugiți. Câte mingi a scos de la adversar. Deci nu gândea nimeni la așa ceva.

ADVERTISEMENT

Chipciu, care a jucat de senzație faza de apărare. Oricine din țară era acolo nu putea să ducă la cel mai bun jucător al austriecilor. Băi, l-a zdrobit. S-a dus cu capace, nene, s-a dus cu coate. Plus de asta, începea jocul cu pasă constructivă.

ADVERTISEMENT

Hagi, știi unde a câștigat meciul? La mijlocul terenului! Noi niciodată nu făceam simbioza între mijlocul terenului, apărare și atac. Ori eram prea lenți, ori nu scoteam de la adversar și veneau ăia peste noi, ori jucam prea defensiv, ori prea ofensiv. Asta este structura de bază, mijlocul terenului. Dacă ai bine structurat mijlocul terenului, n-are nimeni ce să-ți facă. El a făcut afară de asta… a pus jocul echipei în slujba unui jucător respectându-i valoarea pe Bîrligea. Adică echipa toată la un moment dat a jucat numai pentru el. Și fundașul dreapta, Rațiu, mi-a plăcut, foarte bun!”, a mai spus Dragomir.

De ce a câștigat România, de fapt. Dumitru Dragomir a spus lucrurilor pe nume

Dumitru Dragomir este de părere că formula pe care Mircea Lucescu a utilizat-o duminică seară a fost perfectă, iar situația ar fi arătat cu totul diferit dacă fotbaliști precum Răzvan Marin sau Nicolae Stanciu ar fi fost apți și ar fi jucat titulari.

ADVERTISEMENT

„Norocul lui au fost accidentările. Altfel nu câștiga meciul. Nu numai Popescu! Și Marin, și Stanciu. Nu câștiga meciul cu ăștia. L-a ajutat Dumnezeu să știi. Cu Marin și cu Stanciu nu câștigam!”, a mai spus Dumitru Dragomir.

Premoniția lui Dumitru Dragomir pentru Daniel Bîrligea. „Face mare carieră acolo!”

Unul dintre jucătorii căruia Dumitru Dragomir îi prevede o carieră de succes, mai ales după ce l-a văzut jucând în România – Austria 1-0, este Daniel Bîrligea, vârful de la FCSB. Fostul conducător din fotbalul românesc i-a sugerat să plece cât mai repede în Germania, unde va exploda.

„Bîrligea dacă o ține tot așa se face de 10-15 milioane. Să se ducă doar la echipe englezești sau nemțești, de forță. Face mare carieră dacă se duce în Germania. Dacă se duce în Germania ajunge la bani mulți, peste 20 de milioane de euro. Dacă se duce în Italia sau Spania… nu e pe stilul lui!”, a concluzionat Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.