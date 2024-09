De ce a jucat Gigi Mulțescu atât de puțin la echipa națională. Care a fost ghinionul regretatului fotbalist dinamovist

Gigi Mulțescu s-a stins din viață, la 72 de ani, răpus de o pneumonie severă.

A făcut carieră la Jiul Petroșani și Dinamo

Mulțescu lasă în urmă o carieră prodigioasă de jucător, urmată de una bogată ca antrenor. El a jucat 475 de meciuri la seniori și a înscris 134 de goluri. Cariera lui se leagă nemijlocit de două echipe: Jiul Petroșani (1971 – 1979 și 1985-1987) și Dinamo (1979-1985).

Deși a fost unul dintre cei mai buni mijlocași ai anilor 1970-1980, Gigi Mulțescu a jucat doar 12 meciuri la națională. Un număr de selecții foarte mic, comparativ cu ce a oferit el fotbalului românesc.

Mai ales că, Mulțescu se anunța un om de bază al naționalei. În 1974, el a fost căpitanul echipei naționale universitare a României, care a câștigat titlul mondial în Franța. Chiar a marcat în finala, 4-1 cu Bulgaria.

A debutat la 23 de ani, în locul lui Anghel Iordănescu

Apoi, în același sezon, la 23 de ani, Gigi Mulțescu a debutat în prima reprezentativă a României. L-a înlocuit pe Anghel Iordănescu, în minutul 72, al unui amical terminat 0-0, cu Bulgaria, la Sofia. Antrenor era Valentin Stănescu, iar pentru tricolori jucau Rică Răducanu, Cheran, Dinu, Beldeanu, Anghelinei sau Sătmăreanu.

Și totuși, de atunci, până în 1976, Mulțescu nu a mai fost chemat la națională. Mare parte din timp, selecționer a fost tot nea Tinel, înlocuit în ianuarie 1976 de Ștefan Kovacs.

Ghinionul lui Mulțescu a fost că evolua la Jiul, o echipă de provincie, mult în umbra granzilor Steaua, Dinamo și Universitatea Craiova. Apoi, nea Gigi juca mijlocaș ofensiv și avea o concurență de top: Balaci, Dobrin, Iordănescu. Balaci a fost la națională în perioada 1974 – 1986, Dobrin a jucat în intervalul 1966-1980, iar Iordănescu între 1971 și 1981.

Doi ani de absență inexplicabilă

„În ’74, când am debutat la prima reprezentativă, veneam după un sezon formidabil. În acea vară câştigasem Cupa cu Jiul, după o finală în care marcasem de două ori, luasem şi Balcaniada cu naţionala de tineret, cu gol decisiv înscris de mine în ultimul act, plus Mondialul Universitar, la care am fost căpitan şi al doilea golgheter al echipei. De acel după debut n-am mai fost chemat doi ani e şi pentru mine un mare mister”, a mărturisit el, peste ani, pentru gsp.ro.

Tot el a susținut și teoria concurenței. „Da, n-am jucat prea mult la naţională, dar cine să aibă ochi pentru un fotbalist de la Petroşani?! Pe atunci, toate privirile erau aţintite către Steaua, Dinamo, Craiova, Argeş… Apoi, eram pe post cu Dobrin, cu Balaci, greu de dat la o parte”, a mai spus regretatul fost fotbalist.

Titular contra Italiei, viitoare campioană mondială

Ștefan Kovacs l-a rechemat la națională, pentru un amical cu Bulgaria, în 1976. Chiar l-a titularizat, într-o linie de mijloc, alături de Simionaș, Liță Dumitru și Boloni. În anul cu pricina, a prins patru meciuri la națională. Inclusiv un amical cu Italia, scor 2-4. O Italie cu Zoff, Fachetti, Tardelli, Antognoni, Bettega, Graziani sau Causio. În 1976 a venit și primul gol la națională, golul victoriei cu Bulgaria, scor 3-2 la București.

În 1977 și 1978, Mulțescu a dispărut din nou de la națională. A fost rechemat în 1979 de Constantin Cernăianu, după transferul la Dinamo. În 1980 a mai prins un meci, iar ulterior, aparițiile lui au fost legate de Mircea Lucescu.

Lucescu l-a chemat pentru un ultim meci important

Doar că, în 1981, când Il Luce a prelaut naționala, Mulțescu avea deja 30 de ani. Iar tânărul selecționer miza pe sânge proaspăt la națională, alcătuind un schelet pe axa Corvinul – Universitatea Craiova.

Totuși, în noiembrie 1983, Lucescu nu s-a sfiit să-l titularizeze într-un meci crucial pentru România. . Tricolorii jucau în Cipru, penultimul meci din preliminariile EURO 1984, și orice alt rezultat în afara victorie era sinonim cu ratarea calificării.

Mulțescu a jucat pe poziția lui Balaci, absent, și a fost înlocuit la pauză cu Hagi. A fost ultima sa prezență la națională, dictată mai degrabă de împrejurări. Un total de 12 meciuri și două goluri, extrem de puțin pentru un fotbalist de valoarea sa. Comparativ, Cicâldău are 38 de meciuri pentru România, Cociș 51 de selecții, iar Darius Olaru 22 de partide.

Gigi Mulțescu a fost căpitanul naționalei, la un meci amical disputat în 1983, contra Poloniei.